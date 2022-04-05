الهدهد

الإمارات تقضي بإعدام إسرائيلية بتهمة حيازة نصف كيلوغرام من “الكوكايين” (شاهد)

صورة سالم حنفي سالم حنفي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 5 أبريل، 2022آخر تحديث: 5 أبريل، 2022
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إعدام إسرائيلية الإمارات watanserb.com
الحكم على إسرائيلية بالاعدام بتهمة حيازة نصف كيلوغرام من الكوكايين في الإمارات

وطن – حكمت محكمة في الإمارات على مواطنة إسرائيلية اعتقلت قبل نحو عام وبحوزتها نصف كيلوغرام من الكوكايين بالإعدام.

“إعدام إسرائيلية في الإمارات”

وقالت “القناة12″ العبرية أنه من المنتظر أن يستأنف محامي الدفاع القرار. في حين أكدت الخارجية الإسرائيلية بأن القسم القنصلي والتمثيلات الإسرائيلية في دولة الإمارات تتابع القضية.

ووفقا للقناة 12 فإن المحكوم عليها تبلغ من العمر 43 عاما من سكان مدينة حيفا وتمتلك استوديو للتصوير الفوتوغرافي.

مشيرة إلى أنه منذ حوالي عام، دعاها أحد معارفها من السلطة الفلسطينية للحضور إلى دبي للعمل في مجال الجرافيكس.

فيما ذكر موقع “عرب48” أنّ المرأة هي فداء كيوان، من بلدة مجد الكروم بالأصل.

إعدام إسرائيلية الإمارات

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وأوضحت انها وصلت إلى هناك بشكل مستقل وبقيت في شقة أعدوها لها مسبقًا. ومع ذلك، بعد أسبوع من وصولها إلى الشقة، تم إجراء بحث تم خلاله العثور على كميات من الكوكايين للتجارة، على حد زعم القناة.

وأشارت القناة إلى أنه قبل أيام قليلة حُكم عليها بالإعدام أمام المحكمة الابتدائية، وتم الآن تقديم استئناف ضد الإجراء في محاولة لتخفيف العقوبة.

ولفتت القناة إلى أن الشخص الذي يساعد المرأة الإسرائيلية وعائلتها هو المحامي زيف أغمون المتخصص في القانون في دولة الإمارات العربية المتحدة. الذي صرح قائلا: “نتمنى أن تنقذ المحكمة حياتها”.

ويشار إلى أن السلطات الإماراتية في غالب الأحيان لا تُنفّذ عقوبة الإعدام إنّما تُستبدل بعقوبة السجن المُشددة.

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المصدر
القناة 12 العبريةعرب48
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صورة سالم حنفي سالم حنفي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 5 أبريل، 2022آخر تحديث: 5 أبريل، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة سالم حنفي

سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

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