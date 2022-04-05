الإمارات تقضي بإعدام إسرائيلية بتهمة حيازة نصف كيلوغرام من “الكوكايين” (شاهد)

وطن – حكمت محكمة في الإمارات على مواطنة إسرائيلية اعتقلت قبل نحو عام وبحوزتها نصف كيلوغرام من الكوكايين بالإعدام.

“إعدام إسرائيلية في الإمارات”

وقالت “القناة12″ العبرية أنه من المنتظر أن يستأنف محامي الدفاع القرار. في حين أكدت الخارجية الإسرائيلية بأن القسم القنصلي والتمثيلات الإسرائيلية في دولة الإمارات تتابع القضية.

ووفقا للقناة 12 فإن المحكوم عليها تبلغ من العمر 43 عاما من سكان مدينة حيفا وتمتلك استوديو للتصوير الفوتوغرافي.

مشيرة إلى أنه منذ حوالي عام، دعاها أحد معارفها من السلطة الفلسطينية للحضور إلى دبي للعمل في مجال الجرافيكس.

فيما ذكر موقع “عرب48” أنّ المرأة هي فداء كيوان، من بلدة مجد الكروم بالأصل.

وأوضحت انها وصلت إلى هناك بشكل مستقل وبقيت في شقة أعدوها لها مسبقًا. ومع ذلك، بعد أسبوع من وصولها إلى الشقة، تم إجراء بحث تم خلاله العثور على كميات من الكوكايين للتجارة، على حد زعم القناة.

وأشارت القناة إلى أنه قبل أيام قليلة حُكم عليها بالإعدام أمام المحكمة الابتدائية، وتم الآن تقديم استئناف ضد الإجراء في محاولة لتخفيف العقوبة.

ولفتت القناة إلى أن الشخص الذي يساعد المرأة الإسرائيلية وعائلتها هو المحامي زيف أغمون المتخصص في القانون في دولة الإمارات العربية المتحدة. الذي صرح قائلا: “نتمنى أن تنقذ المحكمة حياتها”.

ويشار إلى أن السلطات الإماراتية في غالب الأحيان لا تُنفّذ عقوبة الإعدام إنّما تُستبدل بعقوبة السجن المُشددة.

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