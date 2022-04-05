قناصة أوكرانية ترتقي إلى مرتبة البطلة القومية .. هذه قصتها

وطن – أصبحت إحدى القناصات بوصفها “سيدة الموت” الأوكرانية بطلة قومية في الوقت الذي تقاتل فيه الجنود الروس بتحد كبير.

تُعرف هذه القناصة فقط بإسم Charcoal، ذلك أن هويتها يكتنفها الغموض وهي تتعهد بمحاربة سفاحي فلاديمير بوتين “حتى النهاية”.

خبيرة مجالها

حسب صحيفة “ذا صن” البريطانية، انضمت هذه القناصة إلى مشاة البحرية الأوكرانية في عام 2017 وأمضت سنوات في قتال الانفصاليين الموالين للكرملين في دونيتسك ولوهانسك.

بعد أن قامت بالعديد من الجولات في شرق البلاد، غادرت Charcoal القوات المسلحة الأوكرانية في يناير – قبل أسابيع فقط من أمر الزعيم الروسي فلاديمير بوتين قواته بغزو أوكرانيا في 24 فبراير.

وتطوعت Charcoal للعودة إلى خط المواجهة مع لواء المشاة الخامس والثلاثين التابع للأدميرال ميخايلو أوستروجرادسكي وهي تطلق صرخة فزع للقوات الأوكرانية.

وفي هذا السياق قالت Charcoal لصحيفة التايمز: “يجب أن نقضي عليهم جميعًا، هؤلاء الناس ليسوا بشرًا، حتى الفاشيين لم يكونوا دنيئين مثل هؤلاء العفاريت يجب أن نهزمهم.”

أشهر قناصة في الحرب العالمية الثانية

تم تشبيه Charcoal – ذات الوجه المغطى جزئيًا لحماية هويتها – بالقناصة الأوكرانية ليودميلا بافليشنكو لجهودها البطولية.

حصلت القناصة بافليشنكو على لقب “سيدة الموت” بعد أن قتلت 309 من النازيين خلال الحرب العالمية الثانية ويُقال أنها لم تخسر مطلقًا مبارزة قنص خلال سنوات خدمتها.

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وقد تم اعتبارها أنها أنجح قناصة على الإطلاق وذلك بعد أن خدمت في الجيش الأحمر السوفياتي للدفاع عن مدينتي أوديسا وسيفاستوبول، قبل قيامها بجولة في الولايات المتحدة وإنجلترا بصفة داعية.

ونسجا على منوال بافليشنكو، أصبحت Charcoal الآن رمزًا للمقاومة الأوكرانية الشرسة في الوقت الذي يقاتل فيه الجنود الاوكرانيون بشجاعة ضد القوات الروسية، التي يتهمها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بارتكاب الإبادة الجماعية.

وأثناء زيارته لبلدة بوتشا، حاول الرئيس الأوكراني إخفاء دموعه، حيث اتهمت قوات بوتين بذبح مدنيين ودفنهم في مقابر جماعية.

زيلينسكي، الذي بدا عاطفيًا بشكل واضح، كان محاطًا بالأمن حيث تعهد بضمان أن تكون “جرائم الحرب” التي ارتكبها الجنود الروس على أرض بلاده “آخر شر من هذا القبيل على وجه الأرض”.

أوكرانيا تعلن اعتقال “أخطر قناصة روسية”

وحسب ما تزعم بعض التقارير، تم إلقاء القبض على إيرينا ستاريكوفا وهي قناصة روسية تمكنت من قتل ما لا يقل عن 40 هدفاً بينهم مدنيون بعد أن تم التخلي عنها في ساحة المعركة.

ويقال إن هذه القناصة، التي تحمل الاسم الرمزي “باجيرا”، أخبرت من قام بأسرها أنه تم التخلي عنها لتموت بعد إصابتها في معركة مع القوات الأوكرانية.

وقد خدمت ستاريكوفا مع قوات منطقة دونيتسك الانفصالية الروسية بشرق أوكرانيا، التي تقاتل الحكومة في كييف منذ 2014.

وتقول التقارير أنها مطلقة وتبلغ من العمر 41 عاماً و لديها ابنتان، تبلغان من العمر 11 وتسع سنوات.

وأعلنت القوات المسلحة الأوكرانية اعتقالها وذلك بعد “إطلاقها النار على سجناء الحرب في عام 2014” والتقاط صور بجانب جثثهم.

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