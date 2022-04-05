عبلة كامل تفطر على مائدة الرحمن في رمضان .. ما القصة (شاهد)

وطن – تجاوب النشطاء بشكل كبير مع صورة نشرها حساب منسوب للفنانة عبلة كامل، تظهرها وهي تتناول الطعام على موائد الرحمن في رمضان.

ونشر الحساب المنسوب لعبلة كامل على انستغرام، الصورة موضحا أنها التقطت أول أيام شهر رمضان وهي تتناول الإفطار على مائدة الرحمن.

وكانت الصورة لتهنئة المتابعين بشهر رمضان، حيث علق الحساب المنسوب لها: “كل عام وأنتم بخير أحبابي وأولادي، أنا أتابع كل تعليقاتكم الجميلة شكرا لكم”.

وبالبحث اتضح كذب هذه الصورة حيث أن عبلة كامل في الأساس، لا تملك أي حسابات على مواقع التواصل والحساب الذي نشر الصورة مزيف وغير تابع لها.

كما أن هذه الصورة اتضح أنها من كواليس مسلسلها الشهير “سلسال الدم” الذي كان أول عرض له عام 2013، ويتكون من 5 أجزاء.

من جانبه نفى الفنان أحمد كمال، طليق عبلة كامل صحة هذه الصورة التي تظهرها وهي تتناول الإفطار على مائدة الرحمن.

طليق الفنانة المصرية #عبلة_كامل ينفي شائعة تناولها الإفطار على مائدة رحمن، مشيراً إلى أن الصورة المتداولة من كواليس مسلسلها الرمضاني "سلسال الدم" لعام 2018، حيث كانت تتناول إفطار #رمضان مع فريق العمل.#فن#مشاهير#عبلة_كامل#رادار_نيوز#مرآة_الخبر pic.twitter.com/3U6A1O4KzX — radaar news – رادار نيوز (@Radaar__news) April 5, 2022

مشيراً إلى أن الصورة المتداولة من كواليس مسلسلها الرمضاني “سلسال الدم” لعام 2018، حيث كانت تتناول إفطار رمضان مع فريق العمل.

وكان آخر أعمال عبلة كامل الجزء الخامس من مسلسل “سلسال الدم”، عام 2018، ومن بعده غابت عن الأنظار.

لتنتشر الشائعات حول اعتزالها التمثيل وشائعات أخرى حول مرضها، ولكن أسرتها نفت هذا الأمر تماما.

وظلت عبلة كامل إلى اليوم ملتزمة الصمت والابتعاد عن الأضواء.

وعن شائعة اعتزالها التمثيل نفى أحمد كمال ما تردد حول ذلك. مؤكدا أنها تفضل الابتعاد عن التمثيل ولكنها لم تعتزل تماما، وأنها قد تعود إلى الساحة الفنية في حال تحسن أوضاعها.

المصدر: رصد ومتابعة وطن – مواقع التواصل