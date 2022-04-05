شيرين عبد الوهاب لم تنفصل عن حسام حبيب وينتظران مولودهما الأول! (فيديو)

وطن– أصر الموسيقار المصري حلمي بكر، على تشكيكه في حقيقة طلاق مواطنته الفنانة شيرين عبدالوهاب، عن الفنان حسام حبيب.

خطف الأضواء

وخلال استضافته في برنامج “خط أحمر” المذاع على فضائية “الحدث اليوم”، قال بكر: “الطلاق لم يحدث بعكس ما أعلنته شيرين في وقت سابق. والأرجح إنه الفنانة أعلنت طلاقها لخطف الأضواء اتجاهها”.

وسخر الإعلامي محمد موسى حينها من كلام بكر، معقباً: “يعني عاوز تقولي إن شيرين وجوزها حسام حبيب اتفقوا مع بعض عشان يطلعوا يعلنوا انفصالهم بهدف الدعاية.. هي شيرين محتاجة دعاية”.

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فرد الموسيقار المصري ساخراً: ” لا أنا اللي محتاج دعاية”.

مصادري حملها!

واستدل بكر على صدق كلامه، بظهور شيرين في أحدث حفلاتها بالقاهرة ببطن منتفخة. وعقب: “مصادري حملها اللي ظهر على الشاشة من أسبوعين”.

وأكد حلمي بكر أنه على رغم ادعاء شيرين الطلاق بهدف الدعاية، حسب تعبيره، إلا أن ذلك لا يقلل من شأنها الفني كمطربة وفنانة عظيمة.

وقال: “هناك أصواتاً وأجيالاً كثيرة تقلد شيرين، وحين بدأت بالاعتذار عن الغناء رغبة في الاعتزال، أخبرتها بالعدول عن قرارها، لأن الجمهور لا يعتزله ولا نعتذره”.

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نشر غسيل

وسبق أن صرح الفنان المصري نادر أبو الليف الجدل بتصريحات مشابهة.

وقال أبو الليف حينها في تصريحات لبرنامج “ذا انسايدر” بالعربي. قائلاً: “حسام حبيبي جدا وشيرين حبيبتي جدا وإخواتي واتشرف بيهم. ولكن اللي حاصل منهم مش حلو إذا كانت شيرين أو حسام .. مينفعش أنشر غسيلي قدام الدنيا كلها فيه خصوصية“.

وتابع أبو الليف: “أتمني منهم إن بابهم يتقفل عليهم أيا كانت في الخلافات بينهم أو مفيش. يمكن دا مصطنع يعلم الله ما في الصدور مفيش حاجة مضمونة. وممكن دا بيتعمل عشان ألبوم شيرين اللي نزلته مثلا “.

حمل شيرين

وخلال إحيائها حفل زفاف في قصر البارون في القاهرة، لاحظ الجمهور انتفاخ بطن شيرين.

وقال عدد من المعلقين إن شيرين حامل بالفعل، إلا أنها تحاول إخفاء الأمر الآن. مشيرين إلى أنها ما زالت على علاقة بزوجها حسام حبيب، وأنهما ينتظران مولودهما.

في المقابل، دافع آخرون عن الفنانة مؤكدين أنها تعاني من زيادة الوزن فقط، وأن موضوع حملها مجرد إشاعة، مؤكدين أن شيرين وحسام قد تطلقا بالفعل.

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