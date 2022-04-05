سفارة الإمارات في لندن .. كواليس سرقة وثائق سرية وأموال (صور)

وطن – اعترف مسؤول أمني وضابط سابق في البحرية الملكية البريطانية بسرقة وثائق سرية من سفارة الإمارات العربية المتحدة في لندن.

سرقة أموال وجوازات سفر من سفارة الإمارات في لندن

ووفقا لما رصدته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فقد اقتحم رئيس الأمن السابق دين مانيستر (51 عامًا)، والجندي السابق لي هورفورد (49 عامًا)، السفارة في بلجرافيا وسرقوا جوازات سفر وأموالًا من ثلاث خزائن في سبتمبر 2018.

وكان الاثنان قد نفيا التهم من قبل. لكنهما غيّرا اعترافاتهما بشكل غير متوقع اليوم، على الرغم من أن الاثنين ما زالا ينفيان التآمر للابتزاز.

المبالغ التي تم سرقتها

وقيل سابقًا أن هورفورد سرق 62،040 جنيهًا إسترلينيًا و 9،100 دولارًا و 500 يورو نقدًا، بالإضافة إلى 55،040 جنيهًا إسترلينيًا بطاقة أمنية للسفارة. بينما كان يعمل في السفارة كمسؤول حماية لصيقة.

وقال المدعي العام تيرون سيلكوت إن “مانيستر” لم يكن متورطا جسديا. لكنه استخدم المعلومات التي حصل عليها كرئيس للأمن لمساعدة “هورفورد” في السرقات.

وقال سيلكوت: “إما أن السيد مانيستر لا يزال لديه مفتاح أو أنه لا يزال لديه كلمة مرور أعطاها لهورفورد لتجاوز الخزنة”.

واعترف “مانيستر”، الذي كان يرتدي حلة زرقاء داكنة، بمساعدة وتحريض هيرفورد في سرقة مبالغ كبيرة من النقود ووثائق السفارة وجوازات السفر الدولية والإيصالات من سفارة الإمارات العربية المتحدة في لندن.

القاضي يجدد الكفالة

وجدد القاضي غريفيث الكفالة بشرط عدم التقدم بطلب للحصول على وثائق سفر دولية وترك جوازات السفر التي تم تسليمها للشرطة.

وسيتم الحكم عليهم في بروسبيرو هاوس، أول محكمة نايتنجيل في لندن، في بورو، جنوب لندن، في 10 يونيو/حزيران المقب.

اعترافات

واعترف “مانيستر،” من كولشيستر إسيكس، بتهمتي المساعدة أو التحريض على السرقة وأخرى بالمساعدة والتحريض على محاولة السرقة.

من جانبه، اعترف هورفورد، من ليدز، بتهمتي سرقة وواحدة بمحاولة سرقة.

واتهم مانيستر وحارس الحماية الشخصية السابق هورفورد، الذي كان يمتلك صالة رياضية للملاكمة في دبي، بالتخطيط لابتزاز 3 ملايين جنيه إسترليني من أحد كبار الشخصيات في السفارة مقابل إعادة الأشياء المسروقة ليلة 14 سبتمبر 2018.