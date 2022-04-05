سفارة أوكرانيا في القاهرة: روسيا تمنع سفينة محملة بالقمح الأوكراني من الوصول إلى مصر

وطن – في واقعة اعتبرها مصريون تهدف للوقيعة مع روسيا، كشفت السفارة الأوكرانية في مصر بأن روسيا تمنع حركة سفينة محملة بالقمح الأوكراني بعد ان اشترتها جمهورية مصر العربية.

وقالت السفارة الأوكرانية في تدوينة لها عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك” أن السفينة تدعى “EMMAKRIS III” ، مرفقة رابطا إلكترونيا لمن يرغب في متابعة موقع السفينة الفعلي.

مصر مستورد رئيسي للقمح من روسيا وأوكرانيا

وكانت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قد أكدت أن روسيا في قائمة أعلى عشر دول استوردت مصر منها القمح خلال الـ 11 شهر الأولى من عام 2021. حيث سجلت قيمة واردات مصر منها 1,2 مليار دولار وبكمية بلغت 4,2 مليون طن بنسبة 69,4 % من إجمالي كمية واردات مصر من القمح.

وقال الجهاز في بيان له في25فبراير/شباط الماضي، أن أوكرانيا جاءت في المرتبة الثانية بقيمة 649,4 مليون دولار، وبكمية 651,4 ألف طن بنسبة 10,7%. ثم رومانيا بقيمة 407,7 مليون دولار، وبكمية 387,2 ألف طن بنسبة 6,2%.

وأوضح الجهاز، أن روسيا وأوكرانيا وردت لمصر 80 % من احتياجاتها من القمح خلال الـ 11 شهر الأولى عام 2021.

وساطة عربية لحل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا

يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه وزير الخارجية المصري سامح شكري، الإثنين، إن الدول العربية عرضت الوساطة في حل الأزمة الدائرة بين روسيا وأوكرانيا.

وجاء إعلان السفارة الأوكرانية بعد ساعات من حديث وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال مؤتمر صحفي في موسكو. التي أكد فيها على أن مجموعة الاتصال العربية بشأن أوكرانيا شددت خلال محادثاتها في روسيا، على أهمية تسهيل خروج الجاليات العربية بمناطق الصراع وضمان عدم تأثير النزاع على الدول الأخرى.

كذلك وقبل أيام، قالت الرئاسة المصرية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى اتصالاً هاتفياً مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين؛ لبحث آخر التطورات في أوكرانيا.

وأضافت أن “الاتصال تناول كذلك التباحث بشأن سبل تعزيز مختلف أطر التعاون الاستراتيجية بين البلدين الصديقين من خلال المشروعات المشتركة التنموية الجارية بينهما. حيث أكد الجانبان متانة علاقات التعاون التاريخية والراسخة” بينهما.

(المصدر: فيسبوك – وطن)

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