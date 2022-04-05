رصد مرتزقة “فاغنر” في أوكرانيا لأول مرة .. هل اتُخذ قرار اغتيال زيلينسكي؟ (شاهد)

وطن – قالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية إنه تم تصوير مجموعة من مرتزقة “فاغنر”، المدعومين من الكرملين في أوكرانيا لأول مرة، وسط مخاوف من نشر ما يصل إلى 1000 مقاتل منهم في الحرب.

وتُعرف شركة “فاغنر” العسكرية الغامضة التي ارتبطت بسلسلة من عمليات القتل والاغتصاب وجرائم الحرب في جميع أنحاء العالم، باسم “جيش بوتين الخاص” الذي ينفذ عمله القذر على بعد ذراع من الدولة.

وتظهر الصور التي التقطت يوم أمس بحسب الصحيفة البريطانية، جنديًا يرتدي شارة المجموعة شبه العسكرية التي نشطت في الحروب الأهلية في إفريقيا.

وشوهد الجندي يحمل بندقية من طراز “AK-15” التي تستخدمها القوات الخاصة الروسية أمام فندق “بارك إن”، المملوك لشركة “راديسون” في دونيتسك، والذي كان يستخدم كمكاتب لمنظمة الأمن والتعاون المعترف بها من قبل الأمم المتحدة في أوروبا.

“قوات عمليات قذرة يمكن إنكارها”

والتقط المراسل الحربي الموالي للكرملين “سيميون بيغوف” صورة المجموعة التي كان من المعروف أنها موجودة في أوكرانيا ولكن لم يتم تصويرها من قبل هناك بعد الغزو.

وفي هذا السياق قال “فيليب إنجرام” ضابط مخابرات بريطاني سابق لصحيفة “The Times”: “إن المخابرات العسكرية الروسية تستخدم فاغنر كقوات عمليات قذرة يمكن إنكارها.”

وتابع أن استخدامهم لسلاح “AK-15s” البندقية الهجومية الجديدة من “Spetsnaz”، هو مؤشر واضح على أن القوات الخاصة الروسية تعاقدت معهم وقيادتهم.

ويُقال إن مجموعة “فاغنر” قد تم تكليفها باغتيال “فولوديمير زيلينسكي” وشخصيات أوكرانية بارزة أخرى، بما في ذلك “الأخوان كليتشكو”.

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ومجموعة مرتزقة “فاغنر” التي تعتبر تحت رعاية وأمر بوتين، هي من بين قائمة الأفراد والمنظمات التي فرضت بريطانيا عليها العقوبات.

وتم نقل القوات المأجورة التي يُزعم أنه يديرها الأوليغارش يفغيني بريغوزين – حليف مقرب من الرئيس الروسي، والذي يُطلق عليه غالبًا اسم “طاهي بوتين” – إلى أوكرانيا منذ عدة أسابيع ورصد مبلغًا ضخمًا للمهمة.

العمليات السوداء

وقالت مصادر استخباراتية بريطانية الأسبوع الماضي، إنها عناصر فاغنر تم نشرها في “دونباس” بعد أن تكبد الجيش الروسي خسائر فادحة.

وما يقدر بـ 1000 من مرتزقة “فاغنر” وكبار قادة المجموعة موجودون في أوكرانيا.

وقد تم نشر عناصر فاغنر سابقًا في إفريقيا، حيث نفذت العمليات السوداء التي يريد الكرملين القيام بها مع تجنب المسؤولية المباشرة.

وفي ديسمبر، اتهم الاتحاد الأوروبي “فاغنر” بارتكاب “انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في أوكرانيا وسوريا وليبيا وجمهورية إفريقيا الوسطى والسودان وموزمبيق”.

ونفت روسيا باستمرار تبعية هذه الجماعة الغامضة لها، على الرغم من ظهورها لأول مرة في عام 2014 في دونباس.

وفي البداية كانت “فاغنر” تتألف من بضع مئات من قدامى المحاربين الروس. لقد أُمروا باغتيال قادة دونباس الذين كانوا يدعمون روسيا على نطاق واسع، لكنهم رفضوا اتباع تعليمات الكرملين.

برعاية من بوتين

وبحسب خبراء أمنيين، تم إلقاء اللوم في هذه الاغتيالات على القوات الأوكرانية.

ومؤسس “فاغنر” وزعيمها هو ديمتري أوتكين، مقدم سابق بالقوات الخاصة الروسية في “Spetsnaz”.

والمرتزقة غير قانونيين في روسيا، لكن بوتين استخدم فاغنر لسحق المتمردين السوريين وحتى منح أوتكين ميدالية.

وأدى ذلك إلى قيام بوتين بتعيين الأوليغارشية “يفغيني بريغوجين” للسيطرة على المجموعة.

بالنسبة للمراقبين الغربيين، فإن صلات مجموعة فاغنر مع الكرملين ليست موضع شك. وقد تم تصوير بوتين نفسه في حفل الكرملين مع قوات فاجنر بما في ذلك المقدم أوتكين.

وفي عام 2020 ، كشف موقع الأخبار الاستقصائية “Bellingcat” عن سجلات تكشف أن رئيس فاغنر الشهير، بريغوزين، أجرى 99 مكالمة مع رئيس موظفي فلاديمير بوتين في ثمانية أشهر وتحدث كثيرًا مع كبار المسؤولين في الكرملين.

ونفى الكرملين مرة أخرى أن يكون له أي تأثير على فاغنر واقترح أن بريغوزين يقدم فقط خدمات التموين للحكومة الروسية.

تعذيب في سوريا

وفي عام 2017 ، قام موظفو شركة فاغنر بتعذيب أحد الفارين من الجيش السوري. وأظهرت لقطات صادمة كيف كسروا ساقيه بمطرقة ثقيلة ثم سحقوا صدره قبل أن يقطعوا يديه ورأسه وأخيراً يحرقون جثته.

في عام 2019، تم التعرف على الرجل الذي صور التعذيب وقطع الرأس على أنه ستانيسلاف دي ، وهو جندي كان معروفًا أنه تم توظيفه من قبل فاجنر في البلاد للمساعدة في دعم دكتاتورها المدعوم من الكرملين ، بشار الأسد.

وفي ليبيا حصلت “بي بي سي” على جهاز لوحي من سامسونج مملوك لمقاتل من شركة فاغنر. كشف أن المجموعة تركت ألغامًا لا تحمل علامات في مناطق مدنية – وهي جريمة حرب.

كما كشف التحقيق عن “قائمة تسوق” لأسلحة ومعدات عسكرية، بما في ذلك أربع دبابات ومئات بنادق كلاشينكوف ونظام رادار متطور.

وقال محلل عسكري إن بعض المعدات لا يمكن أن تأتي إلا من الكرملين.

كما ظهرت اكتشافات مروعة حول سلوك مقاتلي فاغنر. حيث اعترف أحد الأعضاء السابقين صراحة بقتل السجناء لأنه “لا أحد يريد فمًا إضافيًا ليطعمه”.

في هذه الأثناء، وصف أحد القرويين الليبيين كيف تظاهر بالموت حيث قُتل أقاربه من حوله.

كما كان ظهور فاجنر في مالي أحد الأسباب التي قدمها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لقراره سحب 2400 جندي من البلاد، حيث كانوا يقاتلون الجهاديين.

ويشتبه ماكرون في أن المرتزقة أبرموا صفقة مع المجلس العسكري الحاكم في مالي.

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