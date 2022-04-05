رامز جلال يسخر من ملابس هنا الزاهد المثيرة وبنطالها المقطع الذي كشف جسدها (فيديو)

وطن – حلت الفنانة الشابة هنا الزاهد، ضيفة على برنامج رامز جلال الجديد هذا العام “رامز موفي ستار”، لتكون أحدث ضحية للبرنامج الذي يشارك فيه النجم العالمي فاندام.

وظهرت هنا الزاهد بملابس مثيرة ضيقة جدا أبرزت جسدها، كما ارتدت بنطال جينز مقطع كشف أجزاء من جسمها، ما عرضها لسخرية رامز جلال اللاذعة.

وبمجرد ظهور هنا في أول الحلقة علق رامز على أزيائها بقوله:” رافعة البنطلون لحد زورك ليه عندك برد، وبنطلونك مقطع ليه.. عضة كلب دي.. وايه شطنة الهنود الحمر دي”.

كما وصفها رامز جلال بأنها “غجرية من غجريات قرطبة، وحسناء غرناطة وعاملة نظافة من المالديف.”

وتابع أن هنا الزاهد بدأت حياتها “ممثلة كيوت” حسب وصفه، ثم تحولت لأدوار “الشر والردح”، مضيفا:”.. وأنا جايبها النهاردة علشان أرجعها لسكة البراءة.”

هذا وانتابت هنا الزاهد حالة من الفزع والصراخ بمجرد تطبيق مقلب رامز وبدأ الرحلة الجنونية مع فاندام.

ويذاع برنامج “رامز موفي ستار” لرامز جلال على شاشة “إم بي سي” السعودية يومياً في رمضان.

كما تم تصوير البرنامج بالكامل هذا الموسم في العاصمة السعودية الرياض، تحت إشراف “هيئة الترفيه” ورئيسها تركي آل الشيخ، مستشار ابن سلمان.

تفاصيل البرنامج

فكرة “رامز موفي ستار” تتمثل في محاولة إقناع الضيف بالمشاركة في فيلم أكشن، ويقوم فان دام بدور البطل الذي يواجه معهما هجوم سكان البحيرة.

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حيث يتعرض ضيوف رامز جلال وفاندام، لمطاردات سكان البحيرة بالدراجات وللعديد من الانفجارات والمواقف الصعبة خلال محاولة الهرب بالعربة.

وأثناء هذه الفقرات يظهر رامز جلال متخفيا ويحل محل “فاندام” ويحمل ثعبانا، حتى تتوقف العربة بالنهاية على حافة جسر معدني معلق فوق بحيرة فيها تمساح مخيف لأجل إخافة الضيف الذي يبدأ بالصراخ.

وبعدها يتفاجئ الضيف بوجود رامز جلال الذي يخلع قناعه، ليكتشف أن كل ما حدث كان “مقلب” من مقالب رامز التي يتفنن بها كل عام.

وتختلف ردود أفعال الضيوف تجاه رامز بعد اكتشافهم للحقيقة، فهناك من يصمت من المفاجأة وهناك من يتعدى عليه بالضرب ويسبه بألفاظ خارجة، وآخرون يغادرون المكان غاضبين ويرفضون استكمال التصوير.

ووقع كل من الفنانة صابرين، وحمو بيكا، وياسمين صبري، ضحايا “رامز موفي ستار” حتى الآن.

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المصدر: رصد ومتابعة وطن – مواقع التواصل