حفيظ دراجي يعلق على الدعوات لفتح تحقيق في المجازر الروسية في أوكرانيا.. ماذا عن فلسطين واليمن؟

وطن – أكد الإعلامي الجزائري والمعلق الرياضي في شبكة “بي إن سبورت” حفيظ دراجي، على الحق في فتح تحقيق دولي في المجازر التي ارتكبتها القوات الروسية في أوكرانيا. مستنكرا في الوقت نفسه ازدواجية المعايير التي يمارسها الغرب، مذكرا بما حدث ويحدث في فلسطين وسوريا واليمن وغيرها من البلدان.

وقال “دراجي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: “نعم لفتح تحقيق دولي في المجازر التي ارتكبتها القوات الروسية في أوكرانيا”.

ماذا عن فلسطين؟

وأردف قائلا: “لكن.. ماذا عن المجازر التي ترتكب في فلسطين وسوريا واليمن؟؟ والمجازر التي ارتكبت في لبنان والعراق وأفغانستان وليبيا، وضد المسلمين في الصين والهند وميانمار؟”.

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ليختتم قائلا: ” الجرائم ضد الإنسانية لا تتجزأ”.

محاسبة مرتكبي جرائم الحرب في أوكرانيا

وكان وزراء خارجية دول “مجموعة السبع” قد أكدوا في إعلان مشترك، أن مرتكبي جرائم الحرب في أوكرانيا حيث يتهم الجيش الروسي بقصف مدنيين، “سيحاسَبون” أمام القضاء الدولي.

وأعرب وزراء المجموعة؛ التي تترأسها ألمانيا هذه السنة، عن “ارتياحهم للتحقيقات وعمليات جمع الأدلة الجارية؛ بما في ذلك من قبل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية” في أوكرانيا.

وزار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية التي تحقق في مزاعم ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا، البلاد الأربعاء وتحدث عبر الفيديو مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وفتح المدعي العام تحقيقاً حول الوضع في أوكرانيا بتاريخ 3 مارس/آذار الماضي بعد تلقي الضوء الأخضر من أكثر من 40 دولة طرفاً في المحكمة الجنائية الدولية.

مقابر جماعية في بوتشا

يشار إلى أنه بعد العثور على مقابر جماعية في مدينة بوتشا الأوكرانية عقب انسحاب القوات الروسية منها تعالت الأصوات المطالبة بمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.

وكانت الصور القادمة من بلدة بوتشا الواقعة شمالي غرب العاصمة كييف هزت المجتمع الدولي لما تظهر من عشرات الجثث لمدنيين ملقاة في الشارع.

وقال رئيس بلدية بوتشا بأن القوات الروسية قتلت 300 من السكان خلال احتلال دام شهرا للبلدة. كما أكد صحفيون من رويترز رؤية ضحايا في مقبرة جماعية وجثثا ملقاة في الشوارع.

و تتهم أوكرانيا روسيا بارتكاب جرائم حرب في بلدة بوتشا. كما عبرت ألمانيا وفرنسا ودول أخرى عن استيائها من الصور المنشورة عن قتلى مدنيين.

روسيا تنفي الاتهامات

بالمقابل نفت وزارة الدفاع الروسية مزاعم أوكرانيا، ووصفت اللقطات والصور التي تظهر جثث القتلى بأنها “عرض مسرحي من جانب نظام كييف لوسائل الإعلام الغربية”.

وقالت الوزارة في بيان “كل الصور ومقاطع الفيديو التي نشرها النظام في كييف، ويزعم أنها شاهدة على (جرائم) الجنود الروس في مدينة بوتشا بمنطقة كييف، هي استفزاز آخر”.

وحتى قبل بوتشا، اتهمت أوكرانيا وحلفاؤها الغربيون القوات الروسية باستهداف المدنيين بشكل عشوائي واستشهدوا على ذلك بقصف مستشفى للولادة في مدينة ماريوبول الساحلية الجنوبية ومسرح كان مكتوبا عليه أنه مخصص لإيواء أطفال.

وقال خبراء في مجال القانون إن محاكمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أو غيره من القادة الروس بتهمة جرائم حرب ستواجه عقبات كبيرة وقد تستغرق سنوات.

(المصدر: تويتر – وطن)