جنون بوتين وصل ذروته .. المقاتلة الروسية المخيفة والأكثر فتكا تدخل أوكرانيا (شاهد)

وطن – يبدو أن إحدى الطائرات المقاتلة الروسية الأكثر فتكًا، قد تم استخدامها أثناء غزو أوكرانيا – على الرغم من الشائعات التي تفيد بأنها لا تزال قيد التطوير.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار” فإن الطائرة “Sukhoi-57” هي الجيل القادم من الطائرات الحربية الروسية.

وتبلغ تكلفة كل طائرة من هذا الطراز حوالي 120 مليون جنيه إسترليني، ويمكنها الطيران بسرعة تزيد عن 1600 ميل في الساعة، وارتفاع يصل إلى 12 ميلاً وقد تم تطويرها منذ أكثر من 20 عامًا.

ولدى هذه الطائرة صواريخ “K-77M” بمدى يصل إلى 125 ميلا – وهي بعيدة المدى عن أي من منافسيها الأمريكيين.

وطائرات “Sukhoi-57” شبه غير مرئية لرادارات العدو، وتم إعدادها للخدمة العسكرية في عام 2019، لكن لم يتم تأكيد ذلك مطلقًا.

تم رصدها في أوكرانيا

وطلبت روسيا في الأصل 52 طائرة، لكن هذا انخفض إلى 12 بعد التأخير المتكرر في المشروع منذ إنشائه في عام 2010.

ومع ذلك تم رصد الجيل الخامس من الطائرة في أوكرانيا، عندما تم قصف “زيتومير” قبل حوالي أربعة أسابيع.

ويُزعم أن هذه المقاتلات كانت مكلفة بقصف جسر “بيرديتشيف” الذي يمتد فوق نهر “تيريف”.

ووفقًا لعدة تقارير، زعم السكان المحليون أن الطائرة أحدثت صوتًا غير عادي وبدت مشابهة جدًا للجيل الخامس من طراز “Su-57” من حيث تصميمها.

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وبينما لم تؤكد أوكرانيا أو روسيا استخدام هذه المقاتلات الانتحارية، يبدو أن اللقطات التي تم تصويرها محليًا تُظهر أنه تم استخدامها.

وبحسب خبراء من شركة “Popular Mechanics” فإن الطائرة تحمل اسم “فيلون”.

تخزن صواريخها في أربعة فتحات

وقالوا إن “Su-57 هي هيكل طائرة أكثر انبساطًا وزاوية أكثر من الطائرات السابقة، مع تكوين جناح وجسم ممزوجين لمنحها خلسة مدمجة.

“لقد تم تزويدها في البداية بمحركين من نوع Saturn / Rybinsk AL-31F1، كل منهما بتقييم دفع يصل إلى 19842 رطلاً بعد الاحتراق.

وفي عام 2017، حلقت طائرة “Su-57” بمحرك دائم للطائرة – من العلامة التجارية الجديدة عالية الأداء Izdeliye 30، والذي تولد 24،250 رطلاً من الدفع.

وتم تصميم “Felon” لرصد الأعداء في الهواء وعلى الأرض بينما تظل متخفية، ومثل F-22 Raptor ، فهي تخزن صواريخها في أربعة فتحات أسلحة داخلية، بما في ذلك خليجان رئيسيان كبيران وخليجان صغيران.

و”الخلجان الرئيسية قادرة على حمل صواريخ جو – جو كبيرة ، مثل صواريخ جو – جو متوسطة المدى K-77M الموجهة بالرادار.

ويمكنهم أيضًا حمل صواريخ مضادة للإشعاع لاستهداف الرادارات الأرضية والقنابل الكهربائية الضوئية الموجهة والصواريخ المضادة للسفن.

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