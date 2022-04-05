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تركيا تعين سفيراً في مصر وتنهي أزمة استمرت 9 سنوات .. من هو سفير أردوغان لدى السيسي؟!

بعد جولات من التواصل الدبلوماسي لإصلاح العلاقات المتصدعة

صورة باسل النجار باسل النجار تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 5 أبريل، 2022آخر تحديث: 5 أبريل، 2022
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تركيا تعين سفيراً في مصر وتنهي أزمة استمرت 9 سنوات watanserb.com
أردوغان - السيسي

وطن – قررت تركيا تعيين سفير جديد في القاهرة لشغل المنصب الدبلوماسي الذي بقي شاغراً منذ ما يقرب من تسع سنوات، حسبما قال مسؤولان تركيان مطلعان على الأمر لموقع Middle East Eye.

السفارة التركية في القاهرة

تركيا تعين سفيراً في مصر

وقال المسؤولون إن السفير الجديد سيكون صالح موتلو سين، ممثل تركيا السابق لدى منظمة التعاون الإسلامي بين 2015-2020.

وقال المسؤولون إن وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو أخطر “سين” بالفعل بهذا الدور، حيث ستسعى أنقرة الآن للحصول على تأكيد من الحكومة المصرية.

وسعت تركيا ومصر إلى إصلاح العلاقات التي انقطعت بعد أن رفضت أنقرة الاعتراف بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كزعيم شرعي للبلاد بعد انقلاب 2013 الذي أطاح بسلفه محمد مرسي.

كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أيضًا من أشد المنتقدين لانتهاكات السيسي لحقوق الإنسان ضد قادة وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين في حملة القمع التي أعقبت الانقلاب.

وتعمقت الخلافات أكثر مع دعم مصر وتركيا لأطراف متعارضة في الصراع الليبي.

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في محاولة لإصلاح العلاقة، رفعت الحكومة التركية حق النقض ضد أنشطة الشراكة المصرية مع الناتو العام الماضي.

وأنهت بث البرامج السياسية التي تبثها قنوات تلفزيونية معارضة مصرية مقرها اسطنبول.

العلاقات بين تركيا ومصر

في العام الماضي، عقدت تركيا ومصر جولتين من المحادثات بهدف إصلاح العلاقات.

في ذلك الوقت، قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن القضية الرئيسية للقاهرة هي تورط أنقرة في ليبيا، البلد الذي واجه صراعا منذ ما يقرب من عقد من الزمان بعد الإطاحة بالزعيم القديم معمر القذافي في انتفاضة دعمها الناتو.

وقال رئيس الوزراء المصري “نود أن نترك الليبيين يقررون” مستقبلهم. مضيفا أنه لا ينبغي لأي دولة أخرى أن تتدخل جسديا.

وصرح مسؤول تركي كبير سابقًا لموقع Middle East Eye بأن هناك قضية معلقة أخرى بين البلدين تتمثل في “ما إذا كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على استعداد لمصافحة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أم لا”.

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رجب طيب أردوغان وعبدالفتاح السيسي

وألمح أردوغان في عدة مناسبات في الماضي إلى أنه لا يريد مقابلة السيسي شخصيًا. لكنه سيسمح لأعضاء آخرين في حكومته بإجراء محادثات مع القاهرة.

الدفع الأخير من قبل البلدين لإصلاح العلاقات، جزء من إعادة ترتيب أوسع في المنطقة منذ انتخاب الرئيس الأمريكي جو بايدن.

المصدر
middleeasteye
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صورة باسل النجار باسل النجار تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 5 أبريل، 2022آخر تحديث: 5 أبريل، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة باسل النجار

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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