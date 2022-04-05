تركيا تعين سفيراً في مصر وتنهي أزمة استمرت 9 سنوات .. من هو سفير أردوغان لدى السيسي؟!

وطن – قررت تركيا تعيين سفير جديد في القاهرة لشغل المنصب الدبلوماسي الذي بقي شاغراً منذ ما يقرب من تسع سنوات، حسبما قال مسؤولان تركيان مطلعان على الأمر لموقع Middle East Eye.

تركيا تعين سفيراً في مصر

وقال المسؤولون إن السفير الجديد سيكون صالح موتلو سين، ممثل تركيا السابق لدى منظمة التعاون الإسلامي بين 2015-2020.

وقال المسؤولون إن وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو أخطر “سين” بالفعل بهذا الدور، حيث ستسعى أنقرة الآن للحصول على تأكيد من الحكومة المصرية.

وسعت تركيا ومصر إلى إصلاح العلاقات التي انقطعت بعد أن رفضت أنقرة الاعتراف بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كزعيم شرعي للبلاد بعد انقلاب 2013 الذي أطاح بسلفه محمد مرسي.

كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أيضًا من أشد المنتقدين لانتهاكات السيسي لحقوق الإنسان ضد قادة وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين في حملة القمع التي أعقبت الانقلاب.

وتعمقت الخلافات أكثر مع دعم مصر وتركيا لأطراف متعارضة في الصراع الليبي.

في محاولة لإصلاح العلاقة، رفعت الحكومة التركية حق النقض ضد أنشطة الشراكة المصرية مع الناتو العام الماضي.

وأنهت بث البرامج السياسية التي تبثها قنوات تلفزيونية معارضة مصرية مقرها اسطنبول.

العلاقات بين تركيا ومصر

في العام الماضي، عقدت تركيا ومصر جولتين من المحادثات بهدف إصلاح العلاقات.

في ذلك الوقت، قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن القضية الرئيسية للقاهرة هي تورط أنقرة في ليبيا، البلد الذي واجه صراعا منذ ما يقرب من عقد من الزمان بعد الإطاحة بالزعيم القديم معمر القذافي في انتفاضة دعمها الناتو.

وقال رئيس الوزراء المصري “نود أن نترك الليبيين يقررون” مستقبلهم. مضيفا أنه لا ينبغي لأي دولة أخرى أن تتدخل جسديا.

وصرح مسؤول تركي كبير سابقًا لموقع Middle East Eye بأن هناك قضية معلقة أخرى بين البلدين تتمثل في “ما إذا كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على استعداد لمصافحة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أم لا”.

وألمح أردوغان في عدة مناسبات في الماضي إلى أنه لا يريد مقابلة السيسي شخصيًا. لكنه سيسمح لأعضاء آخرين في حكومته بإجراء محادثات مع القاهرة.

الدفع الأخير من قبل البلدين لإصلاح العلاقات، جزء من إعادة ترتيب أوسع في المنطقة منذ انتخاب الرئيس الأمريكي جو بايدن.