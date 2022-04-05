انفراجه في عقد محمد صلاح الجديد مع ليفربول ومدربه كلوب يكشف التفاصيل

وطن – كشف المدرب الألماني يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، عن آخر التطورات بشأن عقد محمد صلاح مع إدارة الريدز الذي يوشك على الانتهاء في صيف عام 2023.

كلوب وعقد محمد صلاح مع ليفربول

ورد مدرب فريق ليفربول يورغن كلوب على سؤال بشأن مفاوضات تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول، في مؤتمره الصحفي الذي عقده الإثنين استعدادًا لمواجهة بنفيكا البرتغالي في ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم خارج ميدانه.

وقال الألماني كلوب، ” الأطراف تتحدث مع بعضها البعض وهذا كل ما أحتاجه .. وسعيد بشأن الأمر”.

كما وألمحت العديد من التقارير الإنجليزية في الآونة الأخيرة، عن تقدم في المفاوضات بين إدارة ليفربول والنجم المصري وهداف الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجاري محمد صلاح ووكيله أعمالي الكولومبي ذو الأصول اللبنانية رامي عباس.

ويستعد فريق ليفربول للأمسية الكروية القوية خارج قواعده هذه المرة، أمام بنفيكا البرتغالي في ذهاب دور الربع النهائي من منافسات دوري أبطال أوروبا 2021-2022. فيما ستعاد مباراة الإياب من هذا الدور في ال13 من شهر إبريل/ نيسان الحالي.

مطالب صلاح لتجديد عقده مع ليفربول

وكانت صحيفة “إندبندنت” البريطانية قد كشفت في وقت سابق، بأن المصري صلاح نجم فريق ليفربول “الريدز” يريد الحصول على راتب أسبوعي يتراوح ما بين (300 -400) ألف جنيه إسترليني، من أجل الموافقة على تجديد عقده مع إدارة الريدز خلال المواسم القادمة.

فابريزيو رومانو: "ليفربول ليس قريب من إتمام تجديد عقد محمد صلاح حيث المحادثات مستمرة لكن صلاح يسعى جاهدًا للبقاء في آنفيلد". pic.twitter.com/6O26taDoOf — شبكة ليفربول (@LFC4Ar) April 4, 2022

وبينت الصحيفة، بأن المشكلة في عقد صلاح تتمثل بأن اللاعب يشارف على بلوغ سن ال29 من عمره، كما أن هذا الأمر يعد مخالفاً لأشهر قواعد كرة القدم ومنح العقود بمبالغ كبير إلى اللاعبين مع قربهم من بلوغ سن الثلاثينيات من أعمارهم. وهو ما يطبق بالفعل مع أندية أوروبية مثل برشلونة ويوفنتوس.

[ليفربول إيكو]:

ليفربول على وشك الاتفاق على شروط عقد جديد مع محمد صلاح ، بينما يُقال إن لاعب إنترميلان الأرجنتيني لوتارو مارتينيز قد يكون هو البديل المحتمل للريدز إذا غادر النجم المصري النادي ولم تنجح المفاوضات. pic.twitter.com/T9GIx1SgbN — شبكة ليفربول (@LFC4Ar) April 3, 2022

كما وأضافت، ” هذا لا يعني أن محمد صلاح. قد يتراجع عن طلبه بتحسين عقده الجديد، حيث أن قوانين الرياضة الحديثة في تحسين عقده. في ظل المستوى الرائع الذي يقدمه مع ليفربول مثل رونالدو وميسي”.

ويعتلي محمد صلاح صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2021-2022. برصيد 20 هدفاً، بفارق 6 أهداف فقط عن زميله البرتغالي دييغو جوتا الذي يحتل وصافة الترتيب برصيد 14 هدفاً.

(المصدر: وطن + تويتر)

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