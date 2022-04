انفراجه في عقد محمد صلاح الجديد مع ليفربول ومدربه كلوب يكشف التفاصيل

وطن – كشف المدرب الألماني يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، عن آخر التطورات بشأن عقد محمد صلاح مع إدارة الريدز الذي يوشك على الانتهاء في صيف عام 2023.

ورد مدرب فريق ليفربول يورغن كلوب على سؤال بشأن مفاوضات تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول، في مؤتمره الصحفي الذي عقده الإثنين استعدادًا لمواجهة بنفيكا البرتغالي في ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم خارج ميدانه.

وقال الألماني كلوب، ” الأطراف تتحدث مع بعضها البعض وهذا كل ما أحتاجه .. وسعيد بشأن الأمر”.

🗣 Jurgen Klopp on Mohamed Salah's contract:

"The decisive parties are talking to each other and that is all I need." pic.twitter.com/lMnpjMARC3

