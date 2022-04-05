الهدهد

الكشف عن كواليس سرقة وثائق سرية وأموال من سفارة الإمارات في لندن

صورة سالم حنفي سالم حنفي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 5 أبريل، 2022آخر تحديث: 5 أبريل، 2022
0 دقيقة واحدة
سرقة وثائق سرية من سفارة الإمارات في لندن watanserb.com

وطن – اعترف مسؤول أمني وضابط سابق في البحرية الملكية البريطانية بسرقة وثائق سرية من سفارة الإمارات العربية المتحدة في لندن.

سرقة أموال وجوازات سفر

ووفقا لما رصدته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فقد اقتحم رئيس الأمن السابق دين مانيستر، 51 عامًا والجندي السابق لي هورفورد ، 49 عامًا ، السفارة في بلجرافيا وسرقوا جوازات سفر وأموالًا من ثلاث خزائن في سبتمبر 2018.

وكانا قد نفيا التهم من قبل لكنهما غيرا اعترافاتهما بشكل غير متوقع اليوم، على الرغم من أن الاثنين ما زالا ينفيان التآمر للابتزاز.

المبالغ التي تم سرقتها

وقيل سابقًا أن هورفورد سرق 62،040 جنيهًا إسترلينيًا و 9،100 دولارًا و 500 يورو نقدًا بالإضافة إلى 55،040 جنيهًا إسترلينيًا بطاقة أمنية للسفارة، بينما كان يعمل في السفارة كمسؤول حماية لصيقة.

وقال المدعي العام تيرون سيلكوت إن مانيستر لم يكن متورطا جسديا لكنه استخدم المعلومات التي حصل عليها كرئيس للأمن لمساعدة هورفورد في السرقات.

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وقال سيلكوت: “إما أن السيد مانيستر لا يزال لديه مفتاح أو أنه لا يزال لديه كلمة مرور أعطاها لهورفورد لتجاوز الخزنة”.

واعترف مانيستر، الذي كان يرتدي حلة زرقاء داكنة، بمساعدة وتحريض هيرفورد في سرقة مبالغ كبيرة من النقود ووثائق السفارة وجوازات السفر الدولية والإيصالات من سفارة الإمارات العربية المتحدة في لندن.

القاضي يجدد الكفالة

وجدد القاضي غريفيث الكفالة بشرط عدم التقدم بطلب للحصول على وثائق سفر دولية وترك جوازات السفر التي تم تسليمها للشرطة.

وسيتم الحكم عليهم في بروسبيرو هاوس، أول محكمة نايتنجيل في لندن، في بورو، جنوب لندن ، في 10 يونيو/حزيران المقب.

اعترافات

واعترف مانيستر، من كولشيستر إسيكس، بتهمتي المساعدة أو التحريض على السرقة وأخرى بالمساعدة والتحريض على محاولة السرقة.

من جانبه، اعترف هورفورد، من ليدز، بتهمتي سرقة وواحدة بمحاولة سرقة.

واتُهم مانيستر وحارس الحماية الشخصية السابق هورفورد، الذي كان يمتلك صالة رياضية للملاكمة في دبي، بالتخطيط لابتزاز 3 ملايين جنيه إسترليني من أحد كبار الشخصيات في السفارة مقابل إعادة الأشياء المسروقة ليلة 14 سبتمبر 2018.

 

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المصدر
ديلي ميل
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صورة سالم حنفي سالم حنفي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 5 أبريل، 2022آخر تحديث: 5 أبريل، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة سالم حنفي

سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

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