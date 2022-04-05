الصراع يشتعل بين الكبار قبيل الحسم.. تفاصيل ترتيب الدوري الإسباني 2022

وطن – يشتد الصراع بين المنافسين الكبار برشلونة وإشبيلية وأتلتيكو مدريد على المراكز الأولى من ترتيب الدوري الإسباني 2021-2022، قبل ثمانية جولات على ختام الليغا الإسبانية لهذا الموسم.

برشلونة وملاحقة ريال مدريد نحو الصدارة

ويواصل فريق برشلونة الإسباني صحوته وتوهجه في منافسات الدوري الإسباني. تحت قيادة المدرب تشافي، بعد النتائج المخيبة للآمال مع بداية الموسم وكذلك الخروج لأول مرة في تاريخه من دور مجموعات مسابقة دوري أبطال أوروبا 2021-2022.

فلم يخسر برشلونة في كافة المسابقات المختلفة منذ تولي المدرب الإسباني. ولاعب برشلونة السابق تشافي هيرنانديز قيادة الفريق الكتالوني، بعد رحيله عن نادي السد القطري.

كما ويقدم غريمه التقليدي ريال مدريد المستوى الرائع في كافة المسابقات المختلفة، فقد تعرض لثلاثة خسارات فقط هذا الموسم في منافسات الدوري الإسباني الممتاز. كان آخرها في قمة الكلاسيكو الإسباني أمام برشلونة برباعية نظيفة.

ويستعد الفريق المتصدر ريال مدريد “الملكي” للمواجهة القوية القادمة أمام خيافي، كما وسيلتقي الوصيف برشلونة ” البلوغرانا”. أمام ليفانتي، في افتتاح منافسات الجولة ال31 من الدوري الإسباني الممتاز مطلع الأسبوع المقبل.

ترتيب الدوري الإسباني مع صدارة ريال مدريد

وينفرد فريق ريال مدريد في صدارة قائمة ترتيب الدوري الإسباني 2022 برصيد 69 نقطة، كما ويليه في الوصافة غريمه التقليدي برشلونة برصيد 57 نقطة، متساوياً بذلك مع إشبيلية وأتلتيكو مدريد بنفس الرصيد من النقاط.

وآتى في المركز الخامس فريق ريال بيتيس برصيد 53 نقطة، وجاء فريق ريال سوسيداد في المركز السادس برصيد 51 نقطة.

كما وفي المركز السابع فريق فياريال برصيد 45 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن صاحب المركز الثامن فريق أتلتيك بيلباو برصيد 44 نقطة.

ولكن في المركز التاسع آتى فريق فالنسيا برصيد 41 نقطة، أما في عاشر جدول الترتيب جاء فريق أوساسونا برصيد 38 نقطة للموسم الجاري.

(المصدر: وطن + تويتر)

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