رياضة

الصراع يشتعل بين الكبار قبيل الحسم.. تفاصيل ترتيب الدوري الإسباني 2022

برشلونة يواصل الزحف نحو غريمه المتصدر ريال مدريد

صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 5 أبريل، 2022آخر تحديث: 5 أبريل، 2022
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جدول ترتيب الدوري الإسباني 2021-2022 watanserb.com

وطن – يشتد الصراع بين المنافسين الكبار برشلونة وإشبيلية وأتلتيكو مدريد على المراكز الأولى من ترتيب الدوري الإسباني 2021-2022، قبل ثمانية جولات على ختام الليغا الإسبانية لهذا الموسم.

برشلونة وملاحقة ريال مدريد نحو الصدارة

ويواصل فريق برشلونة الإسباني صحوته وتوهجه في منافسات الدوري الإسباني. تحت قيادة المدرب تشافي، بعد النتائج المخيبة للآمال مع بداية الموسم وكذلك الخروج لأول مرة في تاريخه من دور مجموعات مسابقة دوري أبطال أوروبا 2021-2022.

فلم يخسر برشلونة في كافة المسابقات المختلفة منذ تولي المدرب الإسباني. ولاعب برشلونة السابق تشافي هيرنانديز قيادة الفريق الكتالوني، بعد رحيله عن نادي السد القطري.

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كما ويقدم غريمه التقليدي ريال مدريد المستوى الرائع في كافة المسابقات المختلفة، فقد تعرض لثلاثة خسارات فقط هذا الموسم في منافسات الدوري الإسباني الممتاز. كان آخرها في قمة الكلاسيكو الإسباني أمام برشلونة برباعية نظيفة.

ويستعد الفريق المتصدر ريال مدريد “الملكي” للمواجهة القوية القادمة أمام خيافي، كما وسيلتقي الوصيف برشلونة ” البلوغرانا”. أمام ليفانتي، في افتتاح منافسات الجولة ال31 من الدوري الإسباني الممتاز مطلع الأسبوع المقبل.

ترتيب الدوري الإسباني مع صدارة ريال مدريد

وينفرد فريق ريال مدريد في صدارة قائمة ترتيب الدوري الإسباني 2022 برصيد 69 نقطة، كما ويليه في الوصافة غريمه التقليدي برشلونة برصيد 57 نقطة، متساوياً بذلك مع إشبيلية وأتلتيكو مدريد بنفس الرصيد من النقاط.

وآتى في المركز الخامس فريق ريال بيتيس برصيد 53 نقطة، وجاء فريق ريال سوسيداد في المركز السادس برصيد 51 نقطة.

كما وفي المركز السابع فريق فياريال برصيد 45 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن صاحب المركز الثامن فريق أتلتيك بيلباو برصيد 44 نقطة.

ولكن في المركز التاسع آتى فريق فالنسيا برصيد 41 نقطة، أما في عاشر جدول الترتيب جاء فريق أوساسونا برصيد 38 نقطة للموسم الجاري.

(المصدر: وطن + تويتر)

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صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 5 أبريل، 2022آخر تحديث: 5 أبريل، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة فارس أبو شيحة

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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