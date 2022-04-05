السعودية تعتقل زوجة وطفلة عالم دين إيغوري معتقل لديها منذ 2020 وتستعد لتسليمهم للصين

وطن – بعد فترة وجيزة من اعتقالها لاثنين من الناشطين الإيغور عقب قدومهم لأداء العمرة، كشف حساب معتقلي الرأي، والمتخصص في نقل أخبار المعتقلين في السجون السعودية عن قيام السلطات باعتقال سيدة من الإيغور مع ابنتها.

وقال حساب “معتقلي الرأي” في تدوينة له عبر “تويتر” رصدتها “وطن”: “تأكد لنا قيام قوات الأمن في المملكة، باعتقال سيدة من المسلمين الإيغور تُدعى Buheliqiemu Abula مع ابنتها المراهقة يوم الخميس الماضي، دون معرفة أسباب الاعتقال”.

🔴 تأكد لنا قيام قوات الأمن في المملكة، باعتقال سيدة من المسلمين الإيغور تُدعى Buheliqiemu Abula مع ابنتها المراهقة يوم الخميس الماضي، دون معرفة أسباب الاعتقال. pic.twitter.com/yLtaA1oi74 — معتقلي الرأي (@m3takl) April 4, 2022

وأوضح الحساب أن Abula” هي زوجة Nuermeiti Ruze ، الذي اعتقلته قوات الأمن مع عالم الدين Aimidoula Waili منذ نوفمبر 2020″.

يُذكر أن Abula هي زوجة Nuermeiti Ruze، الذي اعتقلته قوات الأمن مع عالم الدين Aimidoula Waili منذ نوفمبر 2020. — معتقلي الرأي (@m3takl) April 4, 2022

وأكد الحساب على أن ” السيدة Abula وابنتها البالغة من العمر 13 عاما مع زوجها Nuermeiti Ruze وعالم الدين Aimidoula Waili يواجهون خطر الترحيل وتسليمهم للصين، في أي لحظة.”

تواجه السيدة Abula وابنتها البالغة من العمر 13 عاما مع زوجها Nuermeiti Ruze وعالم الدين Aimidoula Waili خطر الترحيل وتسليمهم للصين، في أي لحظة. — معتقلي الرأي (@m3takl) April 4, 2022

الإيغور في السعودية

من جانبها، أكدت منظمة العفو الدولية صحة الواقعة، وقالت في بيان لها إنه ينبغي على السلطات السعودية أن تفرج فوراً عن أربعة أشخاص من الأويغور – ومن ضمنهم فتاة عمرها 13 سنة ووالدتها – معرضين بشدة لخطر الاقتياد إلى معسكرات الاعتقال القمعية إذا ما أعيدوا إلى الصين، وذلك وسط مخاوف من إمكانية أن تكون خطط ترحيل المجموعة قيد التنفيذ بالفعل.

وأكدت المنظمة على أن ” بوهيليكييمو أبولا وابنتها القاصر اعتقلتا بالقرب من مكة يوم الخميس وأخبرتهما الشرطة بأنهما تواجهان الترحيل إلى الصين مع رجلين من الأويغور محتجزيْن أصلاً. وذلك بحسب رسالة تلقاها أصدقاء أبولا.”

وأشارت المنظمة في بيانها إلى أن “وأبولا هي الزوجة السابقة لنورميميتي روزي المحتجز بدون تهمة مع أيميدولا وايلي في المملكة العربية السعودية منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2020.”

وقالت لين معلوف، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية إن “ترحيل هؤلاء الأشخاص الأربعة – ومن ضمنهم طفلة – إلى الصين. حيث يواجه الأويغور وغيرهم من الأقليات الإثنية حملة مروعة من الاحتجاز، والاضطهاد، والتعذيب، بصورة جماعية، يعدّ انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي”.

يشار إلى أن العالم الديني أيميدولا وايلي وصديقه نورميميتي روزي محتجزان في السعودية منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2020 بدون أي تفسير.

وقد أبلغ أفراد أسرتيْ الرجلين الأويغوريين منظمة العفو الدولية الشهر الفائت أن وايلي وروزي قد نقلا من جدة إلى الرياض ثم أعيدا إلى جدة في 16 مارس/آذار. وهي خطوة يعتقدون أنها تؤشر إلى تسليمهم الوشيك إلى الصين.

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