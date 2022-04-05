الهدهد

السعودية تعتقل زوجة وطفلة عالم دين إيغوري معتقل لديها منذ 2020 وتستعد لتسليمهم للصين

صورة سالم حنفي سالم حنفي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 5 أبريل، 2022آخر تحديث: 5 أبريل، 2022
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اعتقال زوجة وطفلة عالم إيغوري السعودية watanserb.com
الإيغور في السعودية يواجهون خطر الترحيل وتسليمهم للصين

وطن – بعد فترة وجيزة من اعتقالها لاثنين من الناشطين الإيغور عقب قدومهم لأداء العمرة، كشف حساب معتقلي الرأي، والمتخصص في نقل أخبار المعتقلين في السجون السعودية عن قيام السلطات باعتقال سيدة من الإيغور مع ابنتها.

وقال حساب “معتقلي الرأي” في تدوينة له عبر “تويتر” رصدتها “وطن”: “تأكد لنا قيام قوات الأمن في المملكة، باعتقال سيدة من المسلمين الإيغور تُدعى Buheliqiemu Abula مع ابنتها المراهقة يوم الخميس الماضي، دون معرفة أسباب الاعتقال”.

وأوضح الحساب أن Abula” هي زوجة Nuermeiti Ruze ، الذي اعتقلته قوات الأمن مع عالم الدين Aimidoula Waili منذ نوفمبر 2020″.

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وأكد الحساب على أن ” السيدة Abula وابنتها البالغة من العمر 13 عاما مع زوجها Nuermeiti Ruze وعالم الدين Aimidoula Waili يواجهون خطر الترحيل وتسليمهم للصين، في أي لحظة.”

الإيغور في السعودية

من جانبها، أكدت منظمة العفو الدولية صحة الواقعة، وقالت في بيان لها إنه ينبغي على السلطات السعودية أن تفرج فوراً عن أربعة أشخاص من الأويغور – ومن ضمنهم فتاة عمرها 13 سنة ووالدتها – معرضين بشدة لخطر الاقتياد إلى معسكرات الاعتقال القمعية إذا ما أعيدوا إلى الصين، وذلك وسط مخاوف من إمكانية أن تكون خطط ترحيل المجموعة قيد التنفيذ بالفعل.

وأكدت المنظمة على أن ” بوهيليكييمو أبولا وابنتها القاصر اعتقلتا بالقرب من مكة يوم الخميس وأخبرتهما الشرطة بأنهما تواجهان الترحيل إلى الصين مع رجلين من الأويغور محتجزيْن أصلاً. وذلك بحسب رسالة تلقاها أصدقاء أبولا.”

وأشارت المنظمة في بيانها إلى أن “وأبولا هي الزوجة السابقة لنورميميتي روزي المحتجز بدون تهمة مع أيميدولا وايلي في المملكة العربية السعودية منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2020.”

وقالت لين معلوف، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية إن “ترحيل هؤلاء الأشخاص الأربعة – ومن ضمنهم طفلة – إلى الصين. حيث يواجه الأويغور وغيرهم من الأقليات الإثنية حملة مروعة من الاحتجاز، والاضطهاد، والتعذيب، بصورة جماعية، يعدّ انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي”.

يشار إلى أن العالم الديني أيميدولا وايلي وصديقه نورميميتي روزي محتجزان في السعودية منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2020 بدون أي تفسير.

وقد أبلغ أفراد أسرتيْ الرجلين الأويغوريين منظمة العفو الدولية الشهر الفائت أن وايلي وروزي قد نقلا من جدة إلى الرياض ثم أعيدا إلى جدة في 16 مارس/آذار. وهي خطوة يعتقدون أنها تؤشر إلى تسليمهم الوشيك إلى الصين.

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المصدر
amnesty
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صورة سالم حنفي سالم حنفي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 5 أبريل، 2022آخر تحديث: 5 أبريل، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة سالم حنفي

سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

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