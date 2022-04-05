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الحكومة الكويتية تقدم استقالة مسببة في ظل أزمة بين الحكومة والبرلمان وتوقعات بحل مجلس الأمة

صورة سالم حنفي سالم حنفي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 5 أبريل، 2022آخر تحديث: 5 أبريل، 2022
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استقالة الحكومة الكويتية watanserb.com

وطن – في خطوة قد تمهد لحل مجلس الأمة، تقدم رئيس الحكومة الكويتية الشيخ صباح الخالد باستقالة حكومته عقب 4 أشهر فقط من تأليفها، والثالثة التي يقدّم فيها الشيخ صباح الخالد استقالة حكومته منذ تكليفه المرة الأولى في ديسمبر من العام 2020.

وقالت وكالة الانباء الكويتية إن ولي العهد، الشيخ مشعل الأحمد الصباح، استقبل رئيس مجلس الوزراء، الشيخ صباح الخالد، في قصر بيان، حيث رفع الأخير كتاب استقالة الحكومة.

رابع حكومة خلال عامين

وكانت الحكومة الكويتية قد أدت اليمين أمام ولي العهد، خلال ديسمبر/كانون أول الماضي، لتصبح رابع حكومة تتولى السلطة التنفيذية في الدولة الخليجية خلال عامين ونصف.

وتعصف بالكويت حاليا خلافات بين أعضاء البرلمان المنتخب ونصفه تقريبا من المعارضة، والحكومة التي يقودها أعضاء في الأسرة الحاكمة.

وكانت الحكومة السابقة التي يترأسها الشيخ صباح الخالد نفسه، قدّمت استقالتها لأمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، في نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، لتفادي خضوع رئيس الوزراء وهو من العائلة الحاكمة وثمانية وزراء آخرين لاستجواب في البرلمان.

وجاءت تلك الاستقالة عقب الحوار الوطني الذي أمر به أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح والرامي لإنهاء الأزمة السياسية في الكويت بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

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وكانت المعارضة الكويتية عزّزت موقعها في الانتخابات التشريعية الأخيرة التي جرت في الخامس من ديسمبر 2020 بفوز 24 نائبا محسوبا عليها بمقاعد في مجلس الأمة المؤلف من 50 مقعدا. حيث يطالب كثير منهم باستقالة الرئيسين وهما رئيس الوزراء ورئيس مجلس الأمة.

ويتوقع العديد من المحللين والمراقبين للوضع السياسي أن تتسبب حالة الجدل المستمرة بين الحكومة ومجلس الامة والتي انتهت، الثلاثاء، بتقديم الشيخ صباح الخالد استقالة حكومته، بحل مجلس الامة والدعوة لانتخابات جديدة.

من جانبه، أكد النائب ثامر السويط خلال مشاركته في ندوة رحيل الرئيسين مطلب شعبي على أنه “من واجبنا الوطني أن نقول أن الحل في حل مجلس الأمة.. وهناك تغيير إيجابي، نريد أن يكون الجميع مشاركين في هذا التغيير”.

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المصدر
وكالة الانباء الكويتية
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صورة سالم حنفي سالم حنفي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 5 أبريل، 2022آخر تحديث: 5 أبريل، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة سالم حنفي

سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

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