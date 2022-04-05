“الاختيار3” .. نتائج عكسية تماماً للمسلسل: انقلب “سحر” السيسي عليه!

وطن – تظهر متابعة ردود الأفعال عبر مواقع التواصل بشأن مسلسل “الاختيار3” ـ صنيعة المخابرات المصرية ـ أنه جاء بنتائج عكسية لما أراده السيسي ونظامه من خلال هذا العرض.

“الاختيار3” فشل في تلميع السيسي الدكتاتور

وبدلا من تلميع السيسي وصورة نظامه القمعي وتشويه صورة الرئيس الراحل محمد مرسي، كما أراد صناع المسلسل انقلب الأمر عليهم وصار “الاختيار3” أشبه بفقرة كوميدية ومادة دسمة للسخرية من السيسي نفسه.

حتى أن أحد النشطاء دون ساخرا:”ياسر جلال بيضحك السنة دي أكتر من رامز جلال”، في إشارة إلى تجسيد “جلال” لدور عبدالفتاح السيسي بالمسلسل.

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كما لم يقتنع المصريين بكم الأكاذيب الهائلة التي أوردها المسلسل عن الرئيس مرسي وجماعة الإخوان.

هذا الخبر وحده يفسد كل ما تصنعه المسلسلات المخابراتية والدراما العسكرية

من كذب وتزييف وخداع ..#مرسي #الاختيار #السيسي_عدو_الله pic.twitter.com/rjVNgAMnAR — رشيد غلام Rachid Gholam (@rachidgholam) April 4, 2022

ورغم اختلاف العديد من المصريين مع سياسة الإخوان، إلا أن الافتراءات المبالغ بها ضدهم بالمسلسل المخابراتي مفضوحة بشكل كبير وتسببت بتضامن الكثيريين مع الرئيس الراحل، الذي ارتفع اسمه في رمضان وانهالت عليه آلاف الدعوات بالرحمة والمغفرة.

ماذا بينك وبين ربك يا #مرسي حتي تجعل اعداءك يحفذون احبابك ليهرعوا الي الله بالدعوات لك في اول ايام رمضان pic.twitter.com/DuWoNyytLd — مغرد الثورة💪 (@KhawaterAhmad) April 2, 2022

ومنذ أيام يتصدر وسم “#مرسي” مواقع التواصل في مصر، وسط ترحم على أيامه حتى من قبل معارضيه بعدما ظهرت حقيقة السيسي ونظامه.

مسلسل الدجل والأكاذيب #الاختيار ينسفه هذا الكتاب عن العلاقات المصرية-الإسرائيلية بعد ثورة 25 يناير | مركز الجزيرة للدراسات حيث يعرض بالوثائق دور اسرائيل فى دعم وتثبيت انقلاب 3 يوليو https://t.co/69P2GPHmbS — A Mansour أحمد منصور (@amansouraja) April 5, 2022

عقد السيسي النفسية

فيما رأى آخرون أن مسلسل “الاختيار3” كشف عن عقد السيسي النفسية التي يعاني منها وحاول التخلص منها في المسلسل.

1ـ قصر قامة السيسي

وذكرت تقارير أن السيسي سمح بالاختيار للتغلب على عقده النفسية، ويصبح بذلك أول رئيس مصري تجسد شخصيته في حياته وأثناء توليه منصبه.

كمية السخرية التي نالها الخائن المنقلب @AlsisiOfficial في ليلة واحدة، لم ينلها طوال 8 سنوات!.. وكأن الله تعالى أراد أن يسقيه كأس الخزي حيّاً بيد منافقيه، لا بيد لاعنيه، من حيث أراد أن يبدو بطلا في نظر "المسريين".. بالمقابل، انهالت الرحمات تترى على الرئيس الشهيد محمد #مرسي.. pic.twitter.com/YOFDiR92kR — أحمد عبد العزيز (@AAAzizMisr) April 3, 2022

والعقدة الأولى التي رصدها المشاهدون هي قصر قامة السيسي، حيث رفض سابقا تجسيد أحمد السقا لشخصيته بسبب ذلك، مفضلا ياسر جلال الذي يبدو أطول منه بكثير.

2ـ علاقة السيسي بوالدته

العقدة الثانية التي أظهرها “الاختيار3” كانت علاقة السيسي بأمه، حيث لاحظ المشاهدون تأكيد المسلسل على علاقة البر بين السيسي ووالدته.

وعلشان الدعوة الحلوة دي يا امي حا ارميكي في التلاجة اسبوع 😨 pic.twitter.com/it11eLROVO — Hassan Caesar 😉 (@HAlexTahreg) April 4, 2022

وهو ما كرره السيسي سابقا في لقاءاته الواقعية في محاولة للهروب من اتهامات لاحقته بإبقاء جثة والدته في ثلاجة الموتى لـ3 أيام. حتى لا يفسد احتفاليته بافتتاح تفريعة قناة السويس الجديدة في أغسطس 2015.

3ـ الولاء لمرسي والإخوان

العقدة النفسية الثالثة للسيسي والتي كشفها “الاختيار3” أيضا هي الولاء لمرسي والإخوان، حيث أفادت شهادات بأن السيسي كان يحاول التقرب من مرسي على حساب نظرائه في المجلس العسكري.

يرضى القتيل وليس يرضى القاتل. رحل #مرسي عن دنيانا راضيا مرضيا طاهر اليد عفيف اللسان لم يُسئ لخصومه بكلمة، عكس ما فعلوا حيا وميتا . عنوانا للاستقامة والشجاعة .. وللخسة والنفاق والغدر والقذارة عنوان آخر تعرفهم بسيماهم وفي لحن الدراما #الاختيار3 pic.twitter.com/70GNZF4xI9 — ياسر أبوهلالة (@abuhilalah) April 5, 2022

لكن رواية المسلسل تحاول إظهاره على أنه تعامل مع الرئيس مرسي وقيادات الإخوان بندية.

حملات لأمن الدولة وتفتيش هواتف المواطنين

هذا وكشفت مصادر مصرية مطلعة لـ(وطن) رفضت الإفصاح عن هويتها نظرا لخطورة الأمر، أن أجهزة الأمن المصرية وتحديدا “جهاز الأمن الوطني” يقوم حاليا بحملات مكثفة بعد السخرية الواسعة التي طالت مسلسل “الاختيار3” على منصات التواصل الاجتماعي.

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وأفادت المصادر أن عناصر سرية من قطاع الأمن الوطني، تجوب الدولة بملابس مدنية حتى لا تلفت الأنظار وتقوم بعمل أكمنة حيث يتم توقيف المواطنين وتفتيش هواتفهم المحمولة.

دول الشباب حوالين الدكتورمرسى فين بقى دول النهاردةمن الثورة مفيش كل واحدبيقول يالله نفسى معندهمش مبدءولاروح الجهادولاالوفاء للشهداءوالمعتقلين وبيخدموالسيسى وبيعملواعلانات لمسلسلاتة بالمجان عن طريق شوف ال بيجسد دور السيسى مين ومرسى مين ولمانيجى ندعى للمظاهرات مبنشفش حدمنهم خالص pic.twitter.com/NXJJNOlB5n — خالدحميدة (@khaldhmydt1) April 2, 2022

ويقوم ضباط أمن الدولة بالبحث في هاتف من تم إيقافه، والدخول على التطبيقات الخاصة بمواقع التواصل مثل “فيسبوك” و”تويتر”، وبحث المنشورات عليها.

وإذا تواجد “بوستات” ساخرة من السيسي والمسلسل أو أي انتقادات للنظام، يقوم عناصر الأمن بالقبض على صاحب الهاتف واصطحابه لمقرات أمن الدولة.

وأكدت ذات المصادر نقلا عن شهود عيان أنه تم إلقاء القبض، الثلاثاء، على عدد من المواطنين بعد تفتيش هواتفهم النقالة واقتيادهم لمقرات الأمن الوطني حيث سيتم تلفيق قضايا لهم والتنكيل بهم لمجرد انتقادهم رئيس الدولة.

مشاهد للسيسي مع مرسي تعمد “الاختيار3” تجاهلها

ويشار إلى أنه بينما يظهر المسلسل المخابراتي، السيسي بمظهر القائد المحنك الذي يعلم بواطن الأمور وقوي الشخصية أمام الرئيس، تعمد المخرج عدم إدراج لقطات حقيقية للسيسي مع الرئيس محمد مرسي في المسلسل.

رحم الله الرئيس #محمد_مرسي .. تحتفظ #فلسطين وقدسها بمواقفه التي سُجلت بمداد العزة والاباء pic.twitter.com/KX7otDtXXx — Tamer Almisshal تامر المسحال (@TamerMisshal) April 4, 2022

وتظهر هذه اللقطات مدى ضعف السيسي أو التظاهر به أمام الرئيس الراحل محمد مرسي، وانكساره أمامه.

وكان السيسي وقتها وزيرا للدفاع والتقطت له عدة صور مع مرسي رفقة قادة آخرين بالجيش، في مناسبات مختلفة.

وكان السيسي في معظم هذه اللقطات يطأطأ رأسه أمام الرئيس مرسي وينحي له، ويضع يده في جنبيه.

وهذا بخلاف صورة السيسي في المسلسل الذي يظهره المخرج أنه كان شخصية ندية لمرسي لتلميع صورته. ومحاولة ظهاره على هيئة لم يكن عليها وقتها.

دول الشباب حوالين الدكتورمرسى فين بقى دول النهاردةمن الثورة مفيش كل واحدبيقول يالله نفسى معندهمش مبدءولاروح الجهادولاالوفاء للشهداءوالمعتقلين وبيخدموالسيسى وبيعملواعلانات لمسلسلاتة بالمجان عن طريق شوف ال بيجسد دور السيسى مين ومرسى مين ولمانيجى ندعى للمظاهرات مبنشفش حدمنهم خالص pic.twitter.com/NXJJNOlB5n — خالدحميدة (@khaldhmydt1) April 2, 2022

ويجسد الممثل ياسر جلال، شخصية عبدالفتاح السيسي في الاختيار3، بينما يؤدي دور الرئيس الراحل محمد مرسي في الاختيار3 الفنان صبري فواز.

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وقام بدور المشير طنطاوي أحمد بدير، بينما أدى الفنان خالد الصاوي دور القيادي الإخواني خيرت الشاطر.

(المصدر: رصد ومتابعة وطن – مواقع التواصل)