استقالة الحكومة الكويتية وتوقعات بحلّ مجلس الأمة .. ما الذي يحدث في الكويت؟!

وطن – في خطوة قد تمهد لحل مجلس الأمة، تقدم رئيس الحكومة الكويتية الشيخ صباح الخالد باستقالة حكومته عقب 4 أشهر فقط من تأليفها. وهي الثالثة التي يقدّم فيها الشيخ صباح الخالد استقالة حكومته منذ تكليفه المرة الأولى في ديسمبر 2020.

استقالة الحكومة الكويتية

وقالت وكالة الانباء الكويتية إن ولي العهد، الشيخ مشعل الأحمد الصباح، استقبل رئيس مجلس الوزراء، الشيخ صباح الخالد، في قصر بيان. حيث رفع الأخير كتاب استقالة الحكومة.

وكانت الحكومة الكويتية قد أدت اليمين أمام ولي العهد، خلال ديسمبر/كانون أول الماضي، لتصبح رابع حكومة تتولى السلطة التنفيذية في الدولة الخليجية خلال عامين ونصف.

وتعصف بالكويت حاليا خلافات بين أعضاء البرلمان المنتخب ونصفه تقريبا من المعارضة، والحكومة التي يقودها أعضاء في الأسرة الحاكمة.

وكانت الحكومة السابقة التي يترأسها الشيخ صباح الخالد نفسه، قدّمت استقالتها لأمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، في نوفمبر/تشرين ثاني الماضي.

وهدف ذلك لتفادي خضوع رئيس الوزراء وهو من الأسرة الحاكمة في الكويت وثمانية وزراء آخرين لاستجواب في البرلمان.

وجاءت الاستقالة عقب الحوار الوطني الذي أمر به أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح والرامي لإنهاء الأزمة السياسية في الكويت بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

المعارضة الكويتية تعزز موقعها

وكانت المعارضة الكويتية عزّزت موقعها في الانتخابات التشريعية الأخيرة (ديسمبر 2020).

وفاز 24 نائبا محسوبا عليها بمقاعد في مجلس الأمة المؤلف من 50 مقعدا.

ويطالب كثير منهم باستقالة الرئيسين. وهما رئيس الوزراء ورئيس مجلس الأمة.

ويتوقع العديد من المحللين والمراقبين للوضع السياسي أن تتسبب حالة الجدل المستمرة بين الحكومة ومجلس الامة والتي انتهت، الثلاثاء، بتقديم الشيخ صباح الخالد استقالة حكومته. بحل مجلس الامة والدعوة الى انتخابات جديدة في الكويت .

المحلل د.فواز الخزيّم والاعلامي نادر المنصور يتوقعون حل مجلس الامه pic.twitter.com/zxhntFAbKo — خبر عاجل الإخبارية🇰🇼 (@ALAKBArKWWT) April 5, 2022

كما أكد النائب ثامر السويط على أنه “من واجبنا الوطني أن نقول أن الحل في حل مجلس الأمة. وهناك تغيير إيجابي. نريد أن يكون الجميع مشاركين في هذا التغيير”.

اقرأ أيضاً: