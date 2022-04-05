استدعت تدخلا عاجلا .. ما قصة “شوكولاتة الحشيش” التي غزت مصر وتسببت بكارثة؟

وطن – ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بقصة ما عرف إعلاميا “بشوكولاته الحشيش”، التي غزت الأسواق المصرية وتسببت بكارثة استدعت تدخلا عاجلا من قبل السلطات المصرية.

وبحسب منشورات نشطاء رصدتها (وطن) على مواقع التواصل فإن الأمر يتلخص، في انتشار نوع معين من “الشوكولاته” المستوردة من الخارج في الأسواق المصرية يدخل في صناعتها مخدر الخشخاش “الحشيش”.

#شوكلاته بالمخدرات في #مصر 👇🤔

تعيش الأوساط المصرية حالة جدل كبيرة بعد تصريح أدلى به مسؤول سابق عن وجود شوكولاتة تباع في الأسواق التجارية الكبرى والشهيرة في البلاد رغم احتوائها على مادة مخدّرة وهو ما دفع وزارة الداخلية للدخول على خط الأزمة على الفور https://t.co/ju6MNBMIaa — ضحى الزهيري (@Dohaalzohairy) April 5, 2022

الأمر الذي تسبب بمشاكل كبيرة لعدد من الأفراد الذين يطلب منهم تحليل مخدرات في أماكن عملهم، والذي يظهر إيجابيا بسبب هذه الشوكولاته رغم أنهم لا يدخنون حتى السجائر.

وبحسب وسائل إعلام مصرية فإنه بعد هذه الضجة، قررت الأجهزة المعنية سحب عينات من هذه “الشوكولاتة” المذكورة والمتداولة بالأسواق، للتأكد من مطابقتها للمواصفات.

تصنع من الخشخاش

من جانبه قال الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة السابق، في مداخلة له مع الإعلامي عمرو أديب، عبر قناة “إم بي سي مصر” إن أحد أنواع الشوكولاتة المستوردة، والموجودة في السوق المصرية، يدخل في تكوينها بنسبة 2.3% مادة الخشخاش.

كما أشار “نصار” إلى أن البعض يشتكون من إيجابية تحليل المخدرات الذي يجرونه، بالرغم من أنهم لا يدخنون حتى السجائر.

وأوضح أن كليات الشرطة والكليات العسكرية تجري تحليلات عشوائية لبعض الطلاب، بعد عودتهم من الإجازة؛ لتحقيق الانضباط الشديد، قائلًا إن التحليل يظهر إيجابية تعاطيهم للمخدرات سواء الحشيش أو الأفيون، رغم أنهم غير متعاطين لها.

وقال الرئيس السابق لجامعة القاهرة إن الجهات الإدارية ملزمة بإجراء تحليل مخدرات للموظفين، وتفصل من يثبت تعاطيه لها، مضيفا:”المنتج مكتوب عليه أنه يحوي 2.3% خشخاش، أنا لم أحلل الشوكولاتة، لكن الأمر يثير مجموعة من الأسئلة بينها التأثير على الصحة العامة”.

ما هو الخشخاش؟

والخشخاش مادة مخدرة وفقًا للقانون المصري وقانون العقوبات، كما أنه يمنع مجرد حيازتها، بحسب جابر نصار الذي أضاف أن تداول المخدرات مثل الحشيش والأفيون والخشخاش، في أوروبا والولايات الأمريكية أصبح متاحًا، بحدود معينة.

كما لفت إلى أن تلك المخدرات تدخل في تصنيع الحلويات والمأكولات بالدول الأوروبية وأمريكا.

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وفي أول تحرك برلماني، تقدمت آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب، الثلاثاء، بطلب إحاطة لرئيس المجلس، موجه إلى وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن وجود مخدر “الحشيش” في أنواع معينة من الشوكولاتة المستوردة في الأسواق المصرية.

وقالت النائبة في طلبها، إن هناك تحذيرات من وجود أنواع معينة من الشوكولاتة المنتشرة في الأسواق في مصر، يوجد بها نسبة معينة من مخدر الحشيش.

وأوضحت أنها تُباع وفي متناول الجميع دون أن ينتبه لها أحد أنها مصنعة من مادة الخشخاش، ووصفت ذلك بأنه أمر شديد الخطورة على صحة المواطنين الذي يتناولها دون علم بمكوناتها.

مشددة فقي الوقت ذاته على أن هذا الأمر قد يتسبب في متاعب صحية لصاحبه قد تصل به إلى أن يصبح مدمنا.

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المصدر: رصد ومتابعة وطن – مواقع التواصل