الهدهد

احتفاء كويتي وعربي بلاعب المبارزة محمد الفضلي بعد انسحابه من بطولة دبي رفضا لمواجهة لاعب صهيوني

صورة سالم حنفي سالم حنفي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 5 أبريل، 2022آخر تحديث: 5 أبريل، 2022
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انسحاب اللاعب محمد الفضلي بطولة دبي watanserb.com
لاعب المنتخب ‫الكويتي للمبارزة محمد الفضلي

وطن – ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت بحملة إشادة واسعة بلاعب المنتخب ‫الكويتي للمبارزة محمد الفضلي، وذلك بعد انسحابه من مواجهة لاعب إسرائيلي خلال مشاركته في بطولة العالم للمبارزة المقامة في دبي.

احتفاء شعبي بموقف اللاعب محمد الفضلي

ودشن رواد موقع التدوين المصغر “تويتر” وسما بعنوان: “#محمد_الفضلي” أشادوا من خلاله بخطوة اللاعب الفضلي الرافضة للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي. معتبرين أنها مكملة لمواقف الكويت المناصرة للقضية الفلسطينية وتمثلها بكل واقعية.

واعتبر مدونون أن اللاعب وجه بذلك صفعة مدوية للاحتلال وكل من يواصل علاقاته التطبيعية معه، مطالبين جميع اللاعبين برفض التطبيع الرياضي والانسحاب من مواجهة أي إسرائيلي كنوع من التضامن مع القضية الفلسطينية.

وقال المغرد “بني هاشم” تعليقا على موقف “الفضلي”: “ماشاءالله الكويت بشكل عام مواقفها مشرفه اتجاه الصهاينة #محمد_الفضلي”.

وأشادت المغردو “مايا رحال” بما حدث قائلة: “لاعب المبارزة الكويتي #محمد_الفضلي، ينسحب من بطولة للمبارزة في دبي، رفضا لمواجهة لاعب من الكيان المحتل. الكويت لازالت تبهرنا كل يوم بمواقفها المشرفه تجاه قضية كل الشرفاء #فلسطبن تحيه من القلب للكويت وابطالها وأحرارها.”

كما أشاد المغرد خالد بن بحار بموقف “الفضلي” الرافض للتطبيع، قائلا: “لاعب منتخب الكويت للمبارزة البطل #محمد_الفضلي ينسحب من بطولة العالم للناشئين المقامه بدبي في دور المجموعات. دعماً للقضيه الفلسطينية وعدم مواجهة لاعب الكيان الصهويني، كل الشكر والتقدير للاعب البطل.”

وقال المغرد اليمني يحيى أبو زكريا اليماني: “الرياضيين الكويتيين يرفضون مواجهة الاسرائيليين مواقف فردية شجاعة بعد العوضي في التنس. الكويتي #محمد_الفضلي يرفض مواجهة لاعب إسرائيلي في بطولة العالم للمبارزة المقامة في دبي”.

يشار إلى أن هذا الموقف ليس الأول في مسيرة اللاعب محمد الفضلي، فقد انسحب سابقا من بطولة العالم للمبارزة التي أقيمت في هولندا عام 2019 رفضا لمنازلة لاعب يمثل الاحتلال الإسرائيلي، وسط احتفاء شعبي بمواقفه الرافضة للتطبيع.

كويتيون رفضوا التطبيع مع الاحتلال

وهذه الواقعة الثالثة من نوعها لانسحاب لاعب كويتي قبل مواجهة منافس إسرائيلي في الإمارات منذ بداية العام الحالي؛ دعماً للقضية الفلسطينية ورفضاً لموجة التطبيع.

ففي مارس الماضي، أعلن الرياضي الكويتي عبد الرزاق البغلي انسحابه من سباق “الموتوسيرف” (رياضة مائية) في بطولة أبوظبي الدولية، رفضاً لمواجهة لاعب إسرائيلي.

وأواخر يناير المنقضي، انسحب لاعب منتخب الكويت للتنس محمد العوضي البالغ من العمر 14 عاماً، من بطولة “باول الدولية للتنس” التي احتضنتها دبي الإماراتية.

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قانون يحظر التطبيع في الكويت

وفي مايو الماضي، وافق مجلس الأمة الكويتي بالإجماع على مشروع قانون يحظر التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

ووفق القانون الكويتي، تعد “إسرائيل” دولة معادية، ويحظر على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين عقد اتفاقات أو صفقات مع هيئات أو أشخاص مقيمين في “إسرائيل” أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها.

ويترتب على التعامل أو إبرام الاتفاقات أو الصفقات عقوبة بالسجن المؤبد أو السجن المؤقت من 5 إلى 10 سنوات، والغرامة المالية.

(المصدر: تويتر – وطن)

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صورة سالم حنفي سالم حنفي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 5 أبريل، 2022آخر تحديث: 5 أبريل، 2022
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سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

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