احتفاء كويتي وعربي بلاعب المبارزة محمد الفضلي بعد انسحابه من بطولة دبي رفضا لمواجهة لاعب صهيوني

وطن – ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت بحملة إشادة واسعة بلاعب المنتخب ‫الكويتي للمبارزة محمد الفضلي، وذلك بعد انسحابه من مواجهة لاعب إسرائيلي خلال مشاركته في بطولة العالم للمبارزة المقامة في دبي.

احتفاء شعبي بموقف اللاعب محمد الفضلي

ودشن رواد موقع التدوين المصغر “تويتر” وسما بعنوان: “#محمد_الفضلي” أشادوا من خلاله بخطوة اللاعب الفضلي الرافضة للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي. معتبرين أنها مكملة لمواقف الكويت المناصرة للقضية الفلسطينية وتمثلها بكل واقعية.

واعتبر مدونون أن اللاعب وجه بذلك صفعة مدوية للاحتلال وكل من يواصل علاقاته التطبيعية معه، مطالبين جميع اللاعبين برفض التطبيع الرياضي والانسحاب من مواجهة أي إسرائيلي كنوع من التضامن مع القضية الفلسطينية.

وقال المغرد “بني هاشم” تعليقا على موقف “الفضلي”: “ماشاءالله الكويت بشكل عام مواقفها مشرفه اتجاه الصهاينة #محمد_الفضلي”.

وأشادت المغردو “مايا رحال” بما حدث قائلة: “لاعب المبارزة الكويتي #محمد_الفضلي، ينسحب من بطولة للمبارزة في دبي، رفضا لمواجهة لاعب من الكيان المحتل. الكويت لازالت تبهرنا كل يوم بمواقفها المشرفه تجاه قضية كل الشرفاء #فلسطبن تحيه من القلب للكويت وابطالها وأحرارها.”

لاعب المبارزة الكويتي #محمد_الفضلي، ينسحب من بطولة للمبارزة في دبي، رفضا لمواجهة لاعب من الكيان المحتل.

الكويت لازالت تبهرنا كل يوم بمواقفها المشرفه تجاه قضية كل الشرفاء #فلسطبن

تحيه من القلب للكويت وابطالها وأحرارها.#الكويت#التطبيع_خيانة pic.twitter.com/uOFgu5ktnw — maya rahhal (@Memyrahhal77) April 4, 2022

كما أشاد المغرد خالد بن بحار بموقف “الفضلي” الرافض للتطبيع، قائلا: “لاعب منتخب الكويت للمبارزة البطل #محمد_الفضلي ينسحب من بطولة العالم للناشئين المقامه بدبي في دور المجموعات. دعماً للقضيه الفلسطينية وعدم مواجهة لاعب الكيان الصهويني، كل الشكر والتقدير للاعب البطل.”

لاعب منتخب الكويت للمبارزة

البطل #محمد_الفضلي

ينسحب من بطولة العالم للناشئين المقامه بدبي في دور المجموعات دعماً للقضيه الفلسطينية وعدم مواجهة لاعب الكيان الصهويني، كل الشكر والتقدير للاعب البطل.#الكويت#سلوكك_يعكس_ثقافتك pic.twitter.com/yj6CWyl9wR — أ . خالد بن بحار 🇰🇼 (@bin_bahaar) April 4, 2022

وقال المغرد اليمني يحيى أبو زكريا اليماني: “الرياضيين الكويتيين يرفضون مواجهة الاسرائيليين مواقف فردية شجاعة بعد العوضي في التنس. الكويتي #محمد_الفضلي يرفض مواجهة لاعب إسرائيلي في بطولة العالم للمبارزة المقامة في دبي”.

الرياضيين #الكويتيين يرفضون مواجهة الاسرائيليين

مواقف فردية شجاعة

بعد العوضي في التنس..

الكويتي #محمد_الفضلي يرفض مواجهة لاعب #إسرائيلي في #بطولة_العالم_للمبارزة المقامة في #دبي pic.twitter.com/9s1WfmNDBw — يحيى أبو زكريا اليماني (@ALyahia22Zakray) April 4, 2022

يشار إلى أن هذا الموقف ليس الأول في مسيرة اللاعب محمد الفضلي، فقد انسحب سابقا من بطولة العالم للمبارزة التي أقيمت في هولندا عام 2019 رفضا لمنازلة لاعب يمثل الاحتلال الإسرائيلي، وسط احتفاء شعبي بمواقفه الرافضة للتطبيع.

كويتيون رفضوا التطبيع مع الاحتلال

وهذه الواقعة الثالثة من نوعها لانسحاب لاعب كويتي قبل مواجهة منافس إسرائيلي في الإمارات منذ بداية العام الحالي؛ دعماً للقضية الفلسطينية ورفضاً لموجة التطبيع.

ففي مارس الماضي، أعلن الرياضي الكويتي عبد الرزاق البغلي انسحابه من سباق “الموتوسيرف” (رياضة مائية) في بطولة أبوظبي الدولية، رفضاً لمواجهة لاعب إسرائيلي.

وأواخر يناير المنقضي، انسحب لاعب منتخب الكويت للتنس محمد العوضي البالغ من العمر 14 عاماً، من بطولة “باول الدولية للتنس” التي احتضنتها دبي الإماراتية.

قد يهمك أيضا

قانون يحظر التطبيع في الكويت

وفي مايو الماضي، وافق مجلس الأمة الكويتي بالإجماع على مشروع قانون يحظر التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

ووفق القانون الكويتي، تعد “إسرائيل” دولة معادية، ويحظر على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين عقد اتفاقات أو صفقات مع هيئات أو أشخاص مقيمين في “إسرائيل” أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها.

ويترتب على التعامل أو إبرام الاتفاقات أو الصفقات عقوبة بالسجن المؤبد أو السجن المؤقت من 5 إلى 10 سنوات، والغرامة المالية.

(المصدر: تويتر – وطن)

اقرأ أيضا