إنجي خوري تنشر صوراً نادرة من مراهقتها قبل التجميل وتبكي بحرقة!

وطن– شاركت مشهورة السوشيال ميديا السورية، إنجي خوري، صورة نادرة تجمعها بعائلتها المكونة من والدتها وشقيقها.

“عم إبكي”

وعبرت إنجي عن اشتياقها لوالدتها، وكتبت على الصورة التي نشرتها عبر خاصية الستوري على “انستجرام”: “اشتقتلكن اخ اخ ما فيني قول غير يا رب، سمو يا عمري عم اكتب وابكي يا الله”.

ويبدو أن الصورة قديمة، وأن إنجي لم تر عائلتها منذ فترة طويلة لأسباب مجهولة.

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كما نشرت إنجي صوراً نادرة لها أيضاً في فترة مراهقتها، معبرة عن أمنيتها بأن تعود لتلك الأيام.

“يا ريت ارجع صغيرة”

وعقبت إنجي: “‏يا ريت ارجع صغيرة”.

وهو ما تفاعل معه متابعيها بطرق مختلفة، فكتب أحدهم: “ياريت ترجعي صغيره وتختارين الطريق صح “.

وعلق آخر ساخراً: “كنتي صغيرة عالسيلكون”.

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وافترض ناشط أن إنجي تعبر عن ندمها من الطريق الذي سلكته، وعقب: “اي عضي اصابعك ندم لشوف شو لي خلاكي توصلي لهون انتي الله يهديكي”.

وكتبت ناشطة: “انتي بعدك صغيرة بس عمايلك كبار”.

رجل دين!

وفي سياق آخر، صرحت إنجي إنها ابتعدت عن السوشيال ميديا لمدة 9 أشهر، بعد ارتباطها برجل دين أثناء تواجدها في دبي.

وذلك في معرض دفاع إنجي عن نفسها بعد أزمة تسريب فيلم إباحي لها. مؤكدة أن لا علاقة لها بالفيديو وأنه تم تركيب صورتها عليه.

وقال إنجي: “اتركوني بحالي، ما بتخافوا الله”.

وزعمت إنجي أن الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل لفتاة تمارس الجنس قد تم تركيب صورة وجهها عليه.

انجي خوري تبكي بعد تسريب فيديو اباحي 🔥🔞 لها : حلوو عني هيدي مو انا .. pic.twitter.com/ck63bimGiW — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) January 25, 2022

كما تابعت حديثها قائلة: “حسبي الله ونعم الوكيل فيكن، ليش عم تإذوني. أنا صرلي 9 أشهر غايبة عن السوشيال ميديا تركوني بحالي، عم تركبولي أفلام إباحية.. هاي مش أنا خافوا الله.. حلو عني..حلو عني”.

لكنها عادت للصور والمقاطع الجريئة، والظهور بقمصان النوم، ما دفع المتابعين لسؤالها عن زوجها وموقفه من تصرفاتها.

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