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إنجي خوري تنشر صوراً نادرة من مراهقتها قبل التجميل وتبكي بحرقة!

صورة رفيف عبدالله رفيف عبدالله تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 5 أبريل، 2022آخر تحديث: 5 أبريل، 2022
0 دقيقة واحدة
إنجي خوري تنشر صوراً نادرة من مراهقتها وتبكي بحرقة! watanserb.com
إنجي خوري

وطن– شاركت مشهورة السوشيال ميديا السورية، إنجي خوري، صورة نادرة تجمعها بعائلتها المكونة من والدتها وشقيقها.

“عم إبكي”

وعبرت إنجي عن اشتياقها لوالدتها، وكتبت على الصورة التي نشرتها عبر خاصية الستوري على “انستجرام”: “اشتقتلكن اخ اخ ما فيني قول غير يا رب، سمو يا عمري عم اكتب وابكي يا الله”.

ويبدو أن الصورة قديمة، وأن إنجي لم تر عائلتها منذ فترة طويلة لأسباب مجهولة.

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كما نشرت إنجي صوراً نادرة لها أيضاً في فترة مراهقتها، معبرة عن أمنيتها بأن تعود لتلك الأيام.

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“يا ريت ارجع صغيرة”

وعقبت إنجي: “‏يا ريت ارجع صغيرة”.

وهو ما تفاعل معه متابعيها بطرق مختلفة، فكتب أحدهم: “ياريت ترجعي صغيره وتختارين الطريق صح “.

إنجي خوري إنجي خوري

وعلق آخر ساخراً: “كنتي صغيرة عالسيلكون”.

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وافترض ناشط أن إنجي تعبر عن ندمها من الطريق الذي سلكته، وعقب: “اي عضي اصابعك ندم لشوف شو لي خلاكي توصلي لهون انتي الله يهديكي”.

إنجي خوري إنجي خوري

وكتبت ناشطة: “انتي بعدك صغيرة بس عمايلك كبار”.

إنجي خوري إنجي خوري إنجي خوري

رجل دين!

وفي سياق آخر، صرحت إنجي إنها ابتعدت عن السوشيال ميديا لمدة 9 أشهر، بعد ارتباطها برجل دين أثناء تواجدها في دبي.

وذلك في معرض دفاع إنجي عن نفسها بعد أزمة تسريب فيلم إباحي لها.  مؤكدة أن لا علاقة لها بالفيديو وأنه تم تركيب صورتها عليه.

وقال إنجي: “اتركوني بحالي، ما بتخافوا الله”.

وزعمت إنجي  أن الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل لفتاة تمارس الجنس قد تم تركيب صورة وجهها عليه.

كما تابعت حديثها قائلة: “حسبي الله ونعم الوكيل فيكن، ليش عم تإذوني. أنا صرلي 9 أشهر غايبة عن السوشيال ميديا تركوني بحالي، عم تركبولي أفلام إباحية.. هاي مش أنا خافوا الله.. حلو عني..حلو عني”.

لكنها عادت للصور والمقاطع الجريئة، والظهور بقمصان النوم، ما دفع المتابعين لسؤالها عن زوجها وموقفه من تصرفاتها.

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المصدر
انستجرام
صورة رفيف عبدالله رفيف عبدالله تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 5 أبريل، 2022آخر تحديث: 5 أبريل، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة رفيف عبدالله

رفيف عبدالله

كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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