هذا ما عليك فعله .. شركة آبل تكشف عن طريقة جديدة لزيادة عمر بطارية الآيفون

وطن – قد يلاحظ الكثير من مستخدمي هواتف آيفون حدوث شيء ما خاطئ في بطارية الأجهزة الخاصة بهم، وهي ليست مشكلة فردية، بل يعاني منها العديد من مالكي هواتف أيفون، وفقََا لتقرير نشرته صحيفة “ذا صن” البريطانية.

وقد تم أخيرًا الوصول إلى حل لهذه المشكلة، حيث أعلنت شركة أبل آخر تحديث لنظام iOS الخاص بالهواتف التي تنتجها، والذي يعد بحل مشاكل استنزاف البطارية التي يعاني منها بعض المستخدمين.

في الواقع، لم تكن المشكلة تؤثر على أجهزة آيفون فحسب، بل كانت تؤثر أيضًا على أجهزة آيباد.

ويأتي إصدار التحديث الجديد من الشركة بعد أن بدأ المستخدمون في الإبلاغ عن المشكلات التى أصبحوا يتعرضون إليها بعد تحميل اصدار iOS 15.4 في 14 مارس الماضي.

موقف الشركة

من جهته، اعترف عملاق التكنولوجيا بوجود بعض استنزاف البطارية فورًا بعد تثبيت التحديث، لكنه كشف أنه أمر طبيعي حيث تم تفسير ذلك بأن التطبيقات لا تزال تستقر مع البرنامج الجديد.

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ويمكن أن يستغرق الأمر ما يصل إلى 48 ساعة حتى يتم ضبط النظام.

ويستهدف الإصدار الأخير أيضًا إصلاح الأشياء المعتادة، مثل الأخطاء الأمنية البسيطة، وتنص ملاحظات الإصدار على ما يلي: “قد تنفد البطارية بسرعة أكبر من المتوقع المتوقع بعد التحديث إلى iOS 15.4.’

كما قالت شركة آبل إنها تعمل على إصلاح العيوب حيث قد تصبح أجهزة برايل غير مستجيبة أثناء التنقل عبر النص أو عرض تنبيه، وكذلك قد تفقد أجهزة السمع المصممة لأجهزة iPhone / iPad الاتصال ببعض تطبيقات الطرف الثالث.

ويأتي التحديث الجديد iOS 15.4 بالعديد من الميزات الجديدة الكبيرة، من بينها وضع قناع جديد لـFace ID. ورموز تعبيرية جديدة وصوت محايد بين الجنسين لـSiri.

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