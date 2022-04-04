نائب رئيس الحكومة اللبنانية يعلن إفلاس لبنان والبنك المركزي

وطن – في خطوة كانت منتظرة منذ مدة، أعلن نائب رئيس الوزراء اللبناني سعادة الشامي عن إفلاس الدولة والبنك المركزي. موضحا أن توزيع الخسائر سيجري بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف وكذلك المودعين.

تقسيم الخسائر

وقال “الشامي” خلال استضافته في برنامج “هلق-شو” المذاع على قناة “الجديد” إنه “سيجري توزيع الخسائر على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين، ولا توجد نسبة مئوية محددة. للأسف الدولة مفلسة وكذلك مصرف لبنان، ونريد أن نخرج بنتيجة، والخسارة وقعت بسبب سياسات لعقود، ولو لم نفعل شيئا ستكون الخسارة أكبر بكثير”.

وأضاف: “هناك حقيقة لا يمكن تجاهلها ولا يمكن أن نعيش في حالة إنكار ولا يمكن أن نفتح السحوبات (المصرفية) لكل الناس وأنا أتمنى ذلك لو كنا في حالة طبيعية”.

المفاوضات مع صندوق النقد الدولي

وفيما يتعلق بمفاوضات صندوق النقد الدولي قال “نحن في خضم المفاوضات مع صندوق النقد الدولي و على اتصال يومي مع صندوق النقد، ولأول مرة تأتي هذه البعثة الكبيرة وقد أحرزنا تقدما كبيرا بمفاوضات صندوق النقد الدولي”.

وقال الشامي: “نتأمل أن نصل لاتفاق في هذه الجولة أو جولة لأخرى. المفاوضات حاليا تركز على عدة مواضيع هي، إصلاح القطاع المصرفي وإعادة هيكلته، والسياسة المالية المتوازنة لخدمة الدين العام، وإصلاح القطاع العام والكهرباء، وتوحيد سعر الصرف، والسياسة النقدية ومعالجة التضخم”.

#سعادة_الشامي : طلبنا مساعدة فنيّة من صندوق النقد الدولي لنعالج كافة المشاكل التي كنّا نعاني منها وذهبنا إلى اللجان المشتركة "وقامت القيامة"#وهلق_شو@salibi_georges pic.twitter.com/73R5gYp3IG — قنـــاة الجـــديـــد (@ALJADEEDNEWS) April 3, 2022

ولفت إلى أن شركة كي بي إم جي تقوم بتدقيق مصرف لبنان. وأن المصرف يتولى عملية جرد لكميات الذهب التي بحوزته، وقد بدأ بالفعل في عملية الجرد عقب الإعلان عن إفلاس لبنان.

(المصدر: تويتر – وطن)

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