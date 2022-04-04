موقع بريطاني: ابن سلمان يمارس ضغوطا كبيرة على أردوغان .. ما علاقة خطيبة خاشقجي؟

وطن – تضغط المملكة العربية السعودية، على تركيا لإغلاق محاكمتين بشأن مقتل جمال خاشقجي في قنصلية المملكة في إسطنبول، حسبما أفادت ثلاثة مصادر مطلعة على المفاوضات لموقع “Middle East Eye” البريطاني.

ومع توقع زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، للرياض في الأسابيع المقبلة أي بعد ثلاث سنوات ونصف من فرض السعودية مقاطعة للبضائع التركية، يحاول ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، استخدام الزيارة كوسيلة ضغط للحصول على نتيجة نهائية وإنهاء قضية خاشقجي.

هذا وقال أحد المصادر المطلعة على المفاوضات لموقع “ميدل إيست آي”: “بالنسبة لمحمد بن سلمان الأمر كله يتعلق بخاشقجي إنه مهووس بهذا الأمر بشكل شخصي”.

ولفت المصدر إلى أن ابن سلمان يلوم أردوغان شخصياً على إشراك أمريكا في القضية وعدم إغلاق هذا الملف في الأيام الأولى لما بعد الجريمة.

وقالت تركيا بالفعل إنها ستحيل القضية إلى السلطات القضائية السعودية، التي أُعلن على نطاق واسع أن محاكمتها لقتلة خاشقجي المزعومين خدعة.

وفي الأسبوع الماضي، طلب المدعي العام التركي من محكمة في إسطنبول وقف الإجراءات ضد القتلة المزعومين، مشيرًا إلى عدم إحراز تقدم في القبض على المشتبه بهم، وعدم إنفاذ النشرات الحمراء للإنتربول وغياب شهادات من المشتبه بهم.

القبض على العتيبي

وفي ديسمبر اقترب المدعون الأتراك من القبض على رجل كان لديهم سبب للاعتقاد بأنه أحد حراس محمد بن سلمان الشخصيين، وكان جزءًا من فريق القتل عندما ظهر في فرنسا.

وقال مصدر لموقع “Middle East Eye” إنه بعد ضغوط شديدة ومتواصلة من مسؤولي المخابرات التركية على نظرائهم الفرنسيين المترددين، قُبض على رجل كان جواز سفره مطابقًا للجواز الذي استخدمه خالد عايد العتيبي، بما في ذلك الرقم.

وخلص تقرير للأمم المتحدة صدر عام 2019 عن جريمة القتل إلى أن العتيبي، وهو عضو في الحرس الملكي السعودي، كان داخل القنصلية السعودية في تركيا خلال مقتل خاشقجي في أكتوبر 2018.

وذكر التقرير أنه شوهد يرافق محمد بن سلمان خلال رحلة إلى الولايات المتحدة في عام 2017.

وتم الإفراج عن العتيبي بعد أن قضى المدعي العام في باريس بأن مذكرة التوقيف الدولية لأعضاء فرقة القتل الثمانية عشر الذين استخدموا في جريمة القتل “لا تنطبق عليه”.

وادعى السعوديون أنها كانت قضية خطأ في الهوية.

“صندوق باندورا”

ومن المقرر أن تحكم المحكمة في اسطنبول يوم، الخميس، بإغلاق الإجراءات القانونية في تركيا.

ومع ذلك لا تزال هناك دعوى قضائية ثانية في محكمة فيدرالية أمريكية. حيث تم رفع هذا الطلب من قبل خطيبة خاشقجي خديجة جنكيز، ومجموعة المناصرة الديمقراطية للعالم العربي الآن (DAWN) التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، والتي أسسها خاشقجي وأدارها قبل وفاته.

ويجادل المسؤولون الأتراك بأن هذه الدعوى القضائية بعيدة عن متناولهم.

وقال مسؤول تركي لموقع Middle East Eye: “تسحب تركيا قضية خاشقجي في إسطنبول وهذا قرار قانوني” ، مؤكدًا أن أنقرة ليس لها سيطرة على قضية الولايات المتحدة ولم تناقش أو تتفاوض بشأن قضايا خارج تركيا مع السلطات السعودية.

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وأضاف: “ليس لتركيا أي اختصاص في قضايا المحاكم الأجنبية ضد ولي العهد السعودي”.

وقال إنه “متابعة هذه القضايا تخضع لصلاحيات خديجة جنكيز فقط.”

وتابع أنه رغم ذلك فإن العديد من الأشخاص، بمن فيهم أفراد عائلة خاشقجي، يضغطون على “جنكيز” لإسقاط جميع القضايا. لن أتفاجأ إذا فعلت ذلك. لكنها يمكن أن تصبح أكثر إصرارًا الأمر متروك لها “.

ولم يقرر القاضي في الدعوى القضائية في واشنطن بعد ما إذا كانت المحكمة مختصة بهذا الملف أم لا.

وإذا فعل ذلك، يمكن أن تفتح الدعوى القضائية ما وصفه أحد المصادر بأنه “صندوق باندورا” للمعلومات، مع احتمال مطالبة المحكمة لولي العهد بالإدلاء بشهادته شخصيًا.

قضية خاشقجي في الولايات المتحدة

وقالت المخابرات التركية، التي حصلت على شريط صوتي لعملية القتل، ووكالة المخابرات المركزية، التي تحققت من التسجيل، إن محمد بن سلمان أجاز عملية قتل خاشقجي وتقطيع أوصاله.

لكن المدعين في الدعوى القضائية الأمريكية، يطالبون بإطلاق مواد لم يسبق لها مثيل من وكالات إنفاذ القانون والاستخبارات والإدارة الأمريكية.

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يقول المدعون، إن الأمل هو أن يثبت الكشف بالتفصيل والعلن، أن القتل صدر بأمر من كبار المسؤولين.

وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لشركة DAWN: “يجب على كل من يهتم بالمساءلة أن يفعل كل ما في وسعه لدعمنا. وهذا له آثار تاريخية. نحن نحاول أن نفعل ما فشلت حكومتنا في القيام به”.

ويجادل محامو المدعين بضرورة الاستماع إلى القضية في محكمة أمريكية لأن الخطوات الحاسمة التي يُزعم أن المسؤولين السعوديين اتخذوها لجذب خاشقجي – الذي كان مقيمًا في فرجينيا – إلى تركيا، حدثت في الولايات المتحدة.

كما يزعمون أن جريمة القتل كانت تهدف إلى وقف العمل الذي كان خاشقجي ينوي القيام به من الولايات المتحدة، “والذي كان يهدد بشكل خاص المتهمين على وجه التحديد لأنه حدث في الولايات المتحدة وأثر على المصالح الاقتصادية والسياسية للمتهم هناك”.

ويؤكد محامو ولي العهد السعودي، أنه يجب رفض القضية، واستشهدوا بقضية تتعلق باليهود المجريين الذين سُرقت ممتلكاتهم خلال الهولوكوست للقول بأن المملكة العربية السعودية محصنة من المقاضاة في هذه القضية.

وفي وثيقة قانونية تم تقديمها الشهر الماضي، أشار محامو ولي العهد إلى أنه في هذه الحالة بالذات قيل إن وكالة مجرية – وليس دولة المجر – يجب أن تتحمل المسؤولية عن الجرائم.

دعوى عالية المخاطر

إذا تم المضي قدمًا في الدعوى القضائية الفيدرالية، فإنها تهدد بإبقاء مقتل خاشقجي محل اهتمام شعبي – وتقويض العلاقات العامة التي تبلغ قيمتها مليون دولار وحملات الضغط لإعادة تأهيل صورة محمد بن سلمان.

هذا هو بالضبط ما يحاول ولي العهد تجنبه ، الذي نفى مرارًا وتكرارًا أي تورط في ما يعتبره عملية مارقة.

لكن يمكن أن يثبت أيضًا أنه يمثل مشكلة مماثلة لإدارة بايدن. حيث قال مسؤول أمريكي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته ، إن الرئيس جو بايدن نفسه لا يمكن أن يتسامح مع ولي العهد. لكن واشنطن قلقة بنفس القدر من إبقاء المملكة العربية السعودية إلى جانبها وسط حملة لخفض أسعار النفط العالمية.

إذا حكم القاضي بإمكانية النظر في القضية ، فسيضطر بايدن إلى تقرير ما إذا كان سيمنح ولي العهد السعودي الحصانة ، على الرغم من ادعائه سابقًا أنه سيتعامل فقط مع الملك سلمان ويعترف به كرئيس للدولة.

وفي وقت متأخر من فترة ولايته، نظرت إدارة دونالد ترامب في منح الحصانة لولي العهد في دعوى قضائية فيدرالية أخرى، متهم فيها بمحاولة قتل سعد الجابري، مسؤول المخابرات السعودية الكبير السابق ، في كندا ، بعد أيام من مقتل خاشقجي.

وترك ترامب منصبه دون منح الحصانة، والتي كانت ستنطبق أيضًا على دعوى DAWN و خديجة جنكيز.

والآن ، سيواجه بايدن ، الذي رفض ولي العهد مكالمة هاتفية الشهر الماضي فقط ، مسألة الحصانة بين مجموعة من المطالب التي ورد أن المسؤولين السعوديين قدموها إلى واشنطن في الأسابيع الأخيرة.

وقالت سارة ليا ويتسن: “الضغط كبير على بايدن.” ومع ذلك، أضافت:”يمكن لبايدن أن يقول للسعوديين “إذا كنت لا تريد المثول أمام القضاء، فقم بتسوية الدعوى”.

إحياء العلاقات

وفي الأشهر الأخيرة، عملت تركيا على تحسين العلاقات مع العديد من القوى الإقليمية التي كانت تربطها بها علاقات عدائية سابقًا، بما في ذلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر وإسرائيل.

مع دفء العلاقات مع منافسيها، تسعى أنقرة للحصول على مزايا مالية واقتصادية لتعويض الضغط المستمر الذي تشعر به تركيا بشأن الليرة المتعثرة والتضخم المرتفع.

وكان ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، أول من قدم عرضًا خاصًا في محادثات فردية مع أردوغان لاستثمار 100 مليار دولار في الاقتصاد التركي. وتم الإعلان في النهاية عن حزمة بقيمة 10 مليارات دولار. لكن المحادثات مع السعودية كانت أبطأ.

هذا وقالت خديجة جنكيز إنها “حزينة” لسماع المدعي العام التركي يوصي بإحالة القضية إلى القضاء السعودي، وتأمل أن تواصل تركيا إجراءاتها.

وقالت في بيان لها: “إسناد القضية إلى قضاء السعودية لن ينفع بشيء. نعلم جميعًا أن السلطات هناك لن تفعل شيئًا. كيف نتوقع من القتلة أن يحاسبوا أنفسهم؟!”

وقالت إنها تطلب من السلطات والمحاكم التركية رفض إنهاء القضية: “يجب أن تكون مستقلاً وقويًا في دعم حقوق الضحايا من أجل الحقيقة والمساءلة”.

وفيما تحث المنظمات الحقوقية تركيا على عدم التخلي عن قضية مقتل جمال خاشقجي، فإن تركيا وافقت على طلب إحالة قضية خاشقجي إلى السعودية، وطلب المدعي العام التركي من المحكمة رفض قضية خاشقجي.

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