موعد ومعلق مباراة ليفربول وبنفيكا في دوري أبطال أوروبا

وطن – يترقب جماهير كرة القدم موعد مباراة ليفربول وبنفيكا الثلاثاء، في افتتاح مواجهات ذهاب دور الربع النهائي من دوري أبطال أوروبا 2021-2022، على ميدان ملعب ” دا لوز”.

وستنطلق الأمسية الكروية بين فريق ليفربول ” الريدز” خارج دياره أمام بنفيكا البرتغالي، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”.

Next up, a trip to @SLBenfica in the #UCL quarter-finals 👊 pic.twitter.com/PeCoi6ffpr

كما وستكون عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دولة مصر “القاهرة”، أما بتوقيت دولة الإمارات وعمان فستكون في تمام الساعة الحادية عشر مساءً.

وستبث أحداث مباراة القوية بين ليفربول وبنفيكا كالعادة عبر شبكة قنوات “bein sport HD”، الناقل الحصري لكافة مباريات دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي.

وستنقل المباراة عبر قناة “bein sport Premium 2″، عبر القمر الصناعي النايل سات 11623، ومعدل ترميز 27500. وباستقطاب أفقي، كما ومعامل تصحيح الخطأ 3/2.

ومن المقرر أن يُعلق على المباراة بين كلا الفريقين في منافسات ذهاب دور الربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا، المعلق التونسي عصام الشوالي.

وتقابل فريق ليفربول الإنجليزي أمام نظيره بنفيكا البرتغالي في 10 مباريات أوروبية سابقة، كما أن الريدز تلقى الخسارة في آخر ثلاثة مباريات أمام منافسه بنفيكا خارج ميدانه. كان أخرها في منافسات الدوري الأوروبي عام 2009-2010.

كما وحقق فريق بنفيكا الفوز الوحيد في آخر 6 مواجهات جمعته أمام فرق إنجليزية على أرضه في المسابقات الأوروبية، فقد تلقى الخسارة في مباراتين والتعادل في ثلاثة مباريات.

Ahead of the upcoming #UCL quarter-final, former Benfica captain Simao looks back on just how close he came to an Anfield switch in the summer of '05. ⤵

— Liverpool FC (@LFC) April 4, 2022