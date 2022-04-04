رياضة

موعد ومعلق مباراة ليفربول وبنفيكا في دوري أبطال أوروبا

صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 4 أبريل، 2022آخر تحديث: 4 أبريل، 2022
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مباراة ليفربول وبنفيكا في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا watanserb.com
مباراة ليفربول وبنفيكا في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

وطن – يترقب جماهير كرة القدم موعد مباراة ليفربول وبنفيكا الثلاثاء، في افتتاح مواجهات ذهاب دور الربع النهائي من دوري أبطال أوروبا 2021-2022، على ميدان ملعب ” دا لوز”.

موعد مباراة ليفربول وبنفيكا  

وستنطلق الأمسية الكروية بين فريق ليفربول ” الريدز” خارج دياره أمام بنفيكا البرتغالي، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”.

كما وستكون عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دولة مصر “القاهرة”، أما بتوقيت دولة الإمارات وعمان فستكون في تمام الساعة الحادية عشر مساءً.

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القناة الناقلة للمباراة

وستبث أحداث مباراة القوية بين ليفربول وبنفيكا كالعادة عبر شبكة قنوات “bein sport HD”، الناقل الحصري لكافة مباريات دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي.

وستنقل المباراة عبر قناة “bein sport Premium 2″، عبر القمر الصناعي النايل سات 11623، ومعدل ترميز 27500. وباستقطاب أفقي، كما ومعامل تصحيح الخطأ 3/2.

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معلق مباراة ليفربول وبنفيكا

ومن المقرر أن يُعلق على المباراة بين كلا الفريقين في منافسات ذهاب دور الربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا، المعلق التونسي عصام الشوالي.

تاريخ المواجهات في دوري أبطال أوروبا  

وتقابل فريق ليفربول الإنجليزي أمام نظيره بنفيكا البرتغالي في 10 مباريات أوروبية سابقة، كما أن الريدز تلقى الخسارة في آخر ثلاثة مباريات أمام منافسه بنفيكا خارج ميدانه. كان أخرها في منافسات الدوري الأوروبي عام 2009-2010.

كما وحقق فريق بنفيكا الفوز الوحيد في آخر 6 مواجهات جمعته أمام فرق إنجليزية على أرضه في المسابقات الأوروبية، فقد تلقى الخسارة في مباراتين والتعادل في ثلاثة مباريات.

ولم يخسر فريق ليفربول “الريدز” في ثمانية مباريات أخيرة في مسابقة دوري أبطال أوروبا أمام فرق برتغالية. كان جمعها أمام منافسه بورتو، فقد حقق الفوز في 6 مباريات والتعادل في مباراتين.

(المصدر: وطن + تويتر)

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صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 4 أبريل، 2022آخر تحديث: 4 أبريل، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة فارس أبو شيحة

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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