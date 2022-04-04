موعد مباراة مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد والقناة الناقلة في دوري أبطال أوروبا

وطن – يستضيف ميدان ملعب الاتحاد مباراة مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد الثلاثاء، في قمة منافسات دور ذهاب الربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2021-2022.

موعد مباراة مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد

وستقام الأمسية الكروية بين فريق مانشستر سيتي المستضيف وأتلتيكو مدريد، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة ” السعودية”.

كما وبتوقيت دولة مصر “القاهرة” ستكون عند الساعة التاسعة مساءً، ولكن بتوقيت دولة الإمارات وعمان في تمام الساعة الحادية عشر مساءً.

القناة الناقلة للمباراة

وستبث مباراة مانشستر سيتي “السماوي” وأتلتيكو مدريد “البلانكوس” عبر شبكة قنوات “beIN Sports”، الرياضية القطرية التي تمتلك حقوق البث لمباريات دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.

كما وستنقل المباراة المثيرة والقوية بين كلا الفريقين عبر قناة “beIN Sports HD 1″، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013، وباستقطاب أفقي، وبمعدل ترميز 27500، ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

التعليق على المباراة

وسيعلق على مجريات أحداث اللقاء بين كلا الفريقين. في منافسات دوري أبطال أفريقيا، عبر شبكة قنوات “beIN Sports”، المعلق الجزائري حفيظ دراجي.

تاريخ المواجهات بين مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد

وسيكون أول لقاء بين مانشستر سيتي الإنجليزي وأتلتيكو مدريد الإسباني على صعيد المسابقات الأوروبية القارية، إلا أنه رابع مرة يتقابل فيها المدربين بيب غوارديولا ودييغو سيميوني.

فقد حقق المدرب الإسباني غوارديولا الفوز في مباراتين، كما وحقق الأرجنتيني سيميوني الفوز في مباراة واحدة فقط. وخيم التعادل بينهما في مواجهة واحدة.

ولم يخسر مانشستر سيتي “السماوي” سوى في مباراة واحدة من أصل تسع مباريات بعد دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، فقد حقق الفوز في 7 مباريات والتعادل في مباراة وحيدة. كما كانت الهزيمة أمام تشيلسي في نهائي الموسم الماضي.

وسيكون “البلانكوس” الإسباني أول فريق يواجه السيتي واليونايتد، في مراحل خروج المغلوب في تاريخ المسابقات الأوروبية في موسم واحد.

(المصدر: وطن + تويتر)

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