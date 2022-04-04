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مشهد حرق محمد فراج يُفجر غضب الأردنيين من جديد بسبب معاذ كساسبة!

صورة رفيف عبدالله رفيف عبدالله تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 4 أبريل، 2022آخر تحديث: 4 أبريل، 2022
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مشهد حرق محمد فراج يُفجر غضب الأردنيين من جديد بسبب معاذ كساسبة! watanserb.com
يجسد فراج دور أبو مصعب أحد أهم أفراد تنظيم داعش

وطن– فجر أحد مشاهد مسلسل “العائدون”، غضباً عارماً في الأردن، بسبب تذكيرهم بمأساة الطيار الأردني معاذ الكساسبة.

حرق “أبو مصعب”

ويُجسد المشهد، حرق شخصية “أبو مصعب” الذي يمثل دوره الفنان المصري محمد فراج، ما أعاد للأذهان إعدام معاذ الكساسبة من قبل تنظيم داعش قبل سنوات، في حادثة هزت العالم حينها.

ويجسد فراج، دور أبو مصعب أحد أهم أفراد تنظيم داعش كونه الذراع اليمنى لقائد التنظيم، حتى يتم اكتشاف أنه عميل للمخابرات المصرية.

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وفي المشهد، يعطي أمير داعش الأمر بحرق “أبو مصعب “بعد فشله في الوصول معه لاتفاق أن يسجل فيديو يتبرأ فيه من أفكاره ومن من يعمل معهم ويعلن توبته حتى يتركه حيًا، لكنه يرفض.

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ناشطون غاضبون

وتفاعل الناشطون مع المشهد، وجاء في التعليقات: ” مشهد محمد فراج نفس مشهد حرق الطيار الاردني معاذ الكساسبة حسبي الله ونعم الوكيل، رجعني لحرقة القلب وقت اما نشروا فديو حرقوا”.

وكتب ناشط: “الدراما المصرية بتكتب عصرها التاريخي الايام دي .. مسلسل #العائدون ومشهد فظيع وصعب جدا لـ الفنان “محمد فراج” وبيمثل أحد العناصر المصرية المزروعة في تنظيم داعـش. اتكشف واعدموه بنفس الطريقة اللي أعدموا بها الطيار الأردني “معاذ الكساسبة” رحمه الله .. “لازم نوثق كل وساختهم”.

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وعقب مغرد أردني: ” حلقة اوجعت قلوبنا ونحن خاصة الاردنيين ، مشهد يذكرنا بأكثر لحظات الاردن حزنا والما.  رحم الله الشهيد معاذ الكساسبة واسكنه فسيح جناته مع الصديقين والشهداء والصالحين”.

بينما تساءلت متابعة: ” رحمة الله على الشهيد البطل معاذ الكساسبة. مش متابعه المسلسل ومش عارفه شو القصه لكن ليش للمره التانيه مسلسل مصري ما بيراعي شعور الاردنيين وبذكرهم بوجع الي حصل مع معاذ الكساسبه !! “بدها شويه احساس والله .

ضد مجهول

فسبق أن أثار مشهد من مسلسل “ضد مجهول” من بطولة غادة عبدالرازق غضب الأردنيين.

حيث ظهرت الفنانة وهي تنتقم لمغتصب ابنتها بنفس الطريقة التي أعدم بها تنظيمُ “داعش”، الكساسبة.

واستهجن معلّقون أردنيون على مواقع التواصل الاجتماعي، مُقارنة “الكساسبة” بشخص “مُغتصِب”، كما حدث في المشهد.

واعتبروا حينها أن استغلال “بطولة” الطيار الأردنيّ مع ممثل في هكذا دور “إجحاف” بحق الطيّار وعدم احترام لمشاعر المشاهدين والأردنيين خاصةً.

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صورة رفيف عبدالله رفيف عبدالله تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 4 أبريل، 2022آخر تحديث: 4 أبريل، 2022
0 2 دقائق
صورة رفيف عبدالله

رفيف عبدالله

كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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