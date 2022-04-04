مشهد حرق محمد فراج يُفجر غضب الأردنيين من جديد بسبب معاذ كساسبة!

وطن– فجر أحد مشاهد مسلسل “العائدون”، غضباً عارماً في الأردن، بسبب تذكيرهم بمأساة الطيار الأردني معاذ الكساسبة.

حرق “أبو مصعب”

ويُجسد المشهد، حرق شخصية “أبو مصعب” الذي يمثل دوره الفنان المصري محمد فراج، ما أعاد للأذهان إعدام معاذ الكساسبة من قبل تنظيم داعش قبل سنوات، في حادثة هزت العالم حينها.

ويجسد فراج، دور أبو مصعب أحد أهم أفراد تنظيم داعش كونه الذراع اليمنى لقائد التنظيم، حتى يتم اكتشاف أنه عميل للمخابرات المصرية.

قد يهمك أيضاً:

وفي المشهد، يعطي أمير داعش الأمر بحرق “أبو مصعب “بعد فشله في الوصول معه لاتفاق أن يسجل فيديو يتبرأ فيه من أفكاره ومن من يعمل معهم ويعلن توبته حتى يتركه حيًا، لكنه يرفض.

ناشطون غاضبون

وتفاعل الناشطون مع المشهد، وجاء في التعليقات: ” مشهد محمد فراج نفس مشهد حرق الطيار الاردني معاذ الكساسبة حسبي الله ونعم الوكيل، رجعني لحرقة القلب وقت اما نشروا فديو حرقوا”.

#مشهد_محمد_فراج نفس مشهد حرق الطيار الاردني معاذ الكساسبة حسبي الله ونعم الوكيل #مشهد_محمد_فراج في #العائدون رجعني لحرقة القلب وقت اما نشروا فديو حرقوا pic.twitter.com/IAYq9L78Yu — Ahmed Milito (@TacticalTechni3) April 3, 2022

وكتب ناشط: “الدراما المصرية بتكتب عصرها التاريخي الايام دي .. مسلسل #العائدون ومشهد فظيع وصعب جدا لـ الفنان “محمد فراج” وبيمثل أحد العناصر المصرية المزروعة في تنظيم داعـش. اتكشف واعدموه بنفس الطريقة اللي أعدموا بها الطيار الأردني “معاذ الكساسبة” رحمه الله .. “لازم نوثق كل وساختهم”.

قد يهمك أيضاً:

– الدرامي المصريه بتكتب عصرها التاريخي الايام دي ..

مسلسل #العائدون ومشهد فظيع وصعب جدا لـ الفنان "محمد فراج" وبيمثل أحد العناصر المصرية المزروعة في تنظيم داعـ_..ش، اتكشف واعدموه بنفس الطريقة اللي أعدموا بها الطيار الأردني "معاذ الكساسبة" رحمه الله .. "لازم نوثق كل وsssاختهم pic.twitter.com/MlhmfAQwek — 🇪🇬Mohammad Amin🇪🇬🦅 (@eg40500) April 4, 2022

وعقب مغرد أردني: ” حلقة اوجعت قلوبنا ونحن خاصة الاردنيين ، مشهد يذكرنا بأكثر لحظات الاردن حزنا والما. رحم الله الشهيد معاذ الكساسبة واسكنه فسيح جناته مع الصديقين والشهداء والصالحين”.

حلقة اوجعت قلوبنا ونحن خاصة الاردنيين ، مشهد يذكرنا بأكثر لحظات الاردن حزنا والما ، رحم الله الشهيد معاذ الكساسبة واسكنه فسيح جناته مع الصديقين والشهداء والصالحين #العائدون pic.twitter.com/AfruhdAvnp — MADRID 🇯🇴🇩🇪 🖤' (@MadriMO79) April 4, 2022

بينما تساءلت متابعة: ” رحمة الله على الشهيد البطل معاذ الكساسبة. مش متابعه المسلسل ومش عارفه شو القصه لكن ليش للمره التانيه مسلسل مصري ما بيراعي شعور الاردنيين وبذكرهم بوجع الي حصل مع معاذ الكساسبه !! “بدها شويه احساس والله .

رحمة الله على الشهيد البطل معاذ الكساسبة

مش متابعه المسلسل ومش عارفه شو القصه لكن ليش للمره التانيه مسلسل مصري ما بيراعي شعور الاردنيين وبذكرهم بوجع الي حصل مع معاذ الكساسبه !!

"بدها شويه احساس والله " https://t.co/SraSgQa4Qv — Nisreen Al-Daajah 🇯🇴 (@Nisreen_Jordan) April 4, 2022

ضد مجهول

فسبق أن أثار مشهد من مسلسل “ضد مجهول” من بطولة غادة عبدالرازق غضب الأردنيين.

حيث ظهرت الفنانة وهي تنتقم لمغتصب ابنتها بنفس الطريقة التي أعدم بها تنظيمُ “داعش”، الكساسبة.

واستهجن معلّقون أردنيون على مواقع التواصل الاجتماعي، مُقارنة “الكساسبة” بشخص “مُغتصِب”، كما حدث في المشهد.

واعتبروا حينها أن استغلال “بطولة” الطيار الأردنيّ مع ممثل في هكذا دور “إجحاف” بحق الطيّار وعدم احترام لمشاعر المشاهدين والأردنيين خاصةً.

اقرأ أيضاً: