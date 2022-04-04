ما علاقة زيارة عبد الله بن زايد لخيرت الشاطر بتسريبه عن قناة الجزيرة في “الاختيار 3″؟ (شاهد)

وطن – دأب صناع مسلسل “الاختيار3” على نشر تسريبات مصورة لعدد من قيادات الإخوان على رأسهم المهندس خيرت الشاطر، ومرشد الجماعة محمد بديع، خلال أحداث المسلسل.

تسريب خيرت الشاطر عن قناة الجزيرة

هذه التسريبات التي أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل، تم اجتزائها من سياقها بما يخدم النظام المصري وتلميع صورة السيسي الذي قام بانقلاب عسكري في 2013.

أحد هذه التسريبات التي جاءت بالمسلسل هي حديث لخيرت الشاطر، كان يتكلم فيه عن قناة “الجزيرة” القطرية ويصفها بأنه ساعدت في نشر الفوضى الخلاقة بالمنطقة.

والتسريب الذي لم يتم التأكد من صحته روجت له كتائب الذباب التابعة للنظام المصري على نطاق واسع بمواقع التواصل، لدعم رؤية نظام السيسي.

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وتساءل ناشطون عن بقية هذا التسريب ولماذا لم يذاع، مؤكدين أن المخابرات تنشر فقط ما يخدم مصلحتها.

من جانبه علق المعارض المصري عمرو عبدالهادي بقوله:”بيتداولوا تسريب للمهندس خيرت الشاطر، على انه دليل ادانه على العنف رغم انهم بغباؤهم برأوه من العنف في التسريب في مسلسل الاختيار٣.”

بيتداولوا تسريب للمهندس #خيرت_الشاطر على انه دليل ادانه على العنف رغم انهم بغباؤهم برأوه من العنف في التسريب في مسلسل #الاختيار٣

حتى لما اقتطعوا كلامه من سياقة اتضح ان الرجل كان ناصح امين انه لا يريد المواجهه مع اي احد رغم ان المواجهه سهله كما قال

صحيح #السيسى ده مسخره — 🅰🅼🆁 عمرو عبد الهادي (@amrelhady4000) April 3, 2022

وتابع موضحا:”حتى لما اقتطعوا كلامه من سياقه، اتضح إن الرجل كان ناصح أمين إنه لا يريد المواجهة مع أي أحد رغم إن المواجهة سهلة كما قال.. صحيح السيسى ده مسخرة.”

فيما ربط آخرون بين هذا التسريب تحديدا وبين الإمارات، انتقاما من خيرت الشاطر على كشفه لتفاصيل زيارة وزير خارجية الإمارات له بالسجن عقب الانقلاب مباشرة.

زيارة عبدالله بن زايد لخيرت الشاطر في محبسه

ويشار إلى أنه في يوليو 2019 كشف خيرت الشاطر، أثناء جلسة محاكمة الإخوان بتهمة التخابر مع حركة حماس قبل ثورة يناير، وفي نهاية مرافعة المحامين بالقضية، تفاصيل ما حدث معه في مقابلة وزير خارجية الإمارات عبدالله بن زايد، ومساعد وزير الخارجية الأمريكي داخل السجن في أعقاب الانقلاب.

وتحدث “الشاطر” وقتها للمرة الأولى منذ انقلاب 3 يوليو 2013 أمام هيئة المحكمة، ولمدة 45 دقيقة تقريبا.

وقال ما نصه:”جاء لي داخل السجن في أول حبسي بعد الانقلاب في شهر يوليو وقبل أن يسمح لأهلي بالزيارة وزير خارجية الإمارات.

وتابع:”وفوجئت بمأمور السجن يستدعيني 12 ليلا، لأفاجأ بوزير خارجية الإمارات ومساعد وزير الخارجية الأمريكي يطلبان منا قبول الأمر الواقع من أجل الإفراج عنا.”

وأضاف الشاطر متسائلا:”فلماذا تتم هذه الزيارة بإذن من النيابة العامة وفي محبسي إن كان أي لقاء هو تخابر؟ لماذا يُسلط علينا سيف الاتهامات بما كان مقبولا أمس؟ لماذا تتحول الخصومة السياسية إلى تلفيق الاتهامات والجرائم ضدنا؟”

وتابع القيادي الإخواني تساؤلاته:”لماذا تلفق النيابة العامة الاتهامات وتخفي الحقائق وتقول زورا إن الرئيس د. مرسي -رحمه الله- أسقط الحكم الغيابي على المتهمين في قضية التنظيم الدولي، في حين أن النيابة تعمدت إخفاء حقيقة أن المجلس العسكري هو من أصدر العفو عن المتهمين حضوريا؟

المضحك المبكي

واستطرد:”ومن المضحك المبكي أن أُتهم من النيابة بأني سعيت إلى أن يسيطر الاقتصاد الأمريكي على المصري، ذلك بسبب بريد إلكتروني بين شركتي ورجل أعمال أمريكي، ومن المفارقات أن شركتي وقتها رفضت أساسا العرض التجاري؛ لشعورنا بعدم الجدوى.

ومن الكوميديا السوداء ـ بحسب شهادة الشاطر وقتها ـ أن أجد هذا الأمر اتهاما ملفقا ضدي في محضر التحريات، لأفاجأ في أول حبسي وقبل منعي من الجرائد بخبر يفيد بأن وزير التموين يقدم رجل الأعمال الأمريكي ذاته للدولة ويشيد به، فلماذا أحاكم؟ لماذا هذا التدليس؟”.

واختتم خيرت الشاطر حديثه للقاضي وقتها بالقول:”أنا منذ عام 1992 قضيت 27 سنة، سجنوني فيها 19 سنة، ولم أخرج إلا لسنوات قليلة، ولن نكون إلا أوفياء مخلصين لهذا الوطن.”

مضيفا:”نحن لم نتآمر، ولم نتخابر أبدا، وهم يعلمون ذلك. والله غالب على أمره، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.”

السيسي ينتقم من خيرت الشاطر وأسرته

وفي يناير من العام 2020 كشفت سارة خيرت الشاطر، في حديث لصحيفة”عربي21″ عن أوضاع والدها، وزوجها علي عبدالرحمن ثروت، وأخيها الأصغر حسن، وأختها عائشة وزوجها الحقوقي محمد أبوهريرة؛ المحبوسين جميعا على ذمة قضايا مسيسة.

وأطلقت سارة وقتها صيحة تحذير لإنقاذ أسرتها من التعنت الأمني، معلنة عن مخاوفها لما وصلت إليه الحالة الصحية لوالدها وأختها عائشة المضربة عن الطعام رفضا لحبسها احتياطيا، وكيف يتم عقابها بسبب ما تم نشره إعلاميا عن وضعها الصحي والحقوقي.

وكشفت سارة عن مخاوفها من استمرار التنكيل بأختها المعتقلة عائشة، مؤكدة أنها “ممنوعة من الزيارة منذ اعتقالها.

وأكدت نجلة الشاطر أنه “نتيجة للمواقف المتعنتة ضد عائشة، أصبح الوضع الصحي لها سيئا جدا، وخاصة مع ما تعانيه من سوء للأحوال الصحية، ووضعها في زنزانة انفرادية طولها 170 سم، وعرضها أقل من متر، وليس فيها دورة مياه، وكانت مدهونة باللون الأسود، وليس فيها إضاءة”.

وعن وضع والدها؛ رجل الأعمال والرجل الثاني في جماعة الإخوان المسلمين، وأخيها حسن، قالت إنه “لا يُسمح لنا بزيارتهما، كما أن زوجي معتقل، وزوج أختي معتقل أيضا، ويعانيان المعاملة السيئة نفسها”.

وأوضحت سارة الشاطر، أن “أي معتقل منتسب لعائلة الشاطر أو من أبناء الشاطر، تمنع عنه الزيارة بشكل قاطع، وبمجرد ما يتم معرفة أن له علاقة بعائلة الشاطر، يتم سلب جميع حقوقه القانونية والدستورية”.

وأشارت إلى أن المعتقلين من عائلتها ممنوعون من أبسط حقوقهم الإنسانية ومتطلباتهم الشخصية المصرح بها قانونا والمسموح بها للجنائيين، بداية من الدواء والطعام والملابس، والبطاطين بشكل خاص ممنوعة تماما”.

ويقوم الفنان خالد الصاوي، بتجسيد دول خيرت الشاطر في المسلسل، ويظهره بصورة الرجل الشرير الإرهابي، حيث يمعن النظام المصري في تشويه صورة قيادات الإخوان حتى بد سجن معظمهم ووفاة كثيرين منهم على رأسهم الرئيس الراحل محمد مرسي.

مشاهد للسيسي مع مرسي لن تراها في “الاختيار 3”

هذا ويحاول صناع مسلسل “الاختيار 3” الذي تنتجه وتشرف عليه المخابرات المصرية، تلميع صورة رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، والتغطية على مجازره وسياساته القمعية منذ صعوده لسدة الحكم بانقلاب على الراحل محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب بالبلاد.

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وبينما يظهر “الاختيار 3” السيسي بمظهر القائد المحنك الذي يعلم بواطن الأمور وقوي الشخصية أمام الرئيس، تعمد المخرج عدم إدراج لقطات حقيقية للسيسي مع الرئيس مرسي في المسلسل.

وتظهر هذه اللقطات مدى ضعف السيسي أو التظاهر به أمام الرئيس الراحل محمد مرسي، وانكساره أمامه.

وكان السيسي وقتها وزيرا للدفاع والتقطت له عدة صور مع مرسي رفقة قادة آخرين بالجيش، في مناسبات مختلفة.

وكان السيسي في معظم هذه اللقطات يطأطأ رأسه أمام الرئيس مرسي وينحي له، ويضع يده في جنبيه، على خلاف صورة السيسي في المسلسل الذي يظهره المخرج أنه كان شخصية ندية لمرسي لتلميع صورته، وإظهاره على هيئة لم يكن عليها وقتها.

وأثار الفنان ياسر جلال سخرية المتابعين أثناء تجسيده لشخصية السيسي، وتوقع اختفائه بعد المسلسل وسجنه من قبل النظام حيث أظهر السيسي بمظر مضحك.

كما سخر ناشطون من طول السيسي، وتساءلوا كيف تمكن صناع المسلسل من جعل الممثل جلال، قصيراً مثل رئيس النظام.

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(المصدر: رصد ومتابعة وطن – مواقع التواصل)