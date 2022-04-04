ما دور الإمارات في محاولة إسقاط عمران خان لرفضه التطبيع؟ .. جمال ريان يغرّد

وطن – علق الإعلامي الفلسطيني والمذيع بقناة “الجزيرة” جمال ريان على نجاح رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان بإسقاط الاستجواب الذي كان من المقرر أن يطيح به، الأحد. مشيرا إلى دور الإمارات المشبوه في اندلاع الازمة.

وقال “ريان” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”، معلقا على نجاح “خان” على وقف الاستجواب والدعوة لانتخابات مبكرة: “عمران خان يقلب الطاولة على رؤوس انظمة التطبيع التي تريد اسقاطه بالمال السياسي، بسبب رفضه التطبيع مع الكيان الصهيوني وعلى رأسها دولة الامارات”.

عمران خان يقلب الطاولة على رؤوس انظمة التطبيع التي تريد اسقاطه بالمال السياسي ، بسبب رفضه التطبيع مع الكيان الصهيوني وعلى رأسها دولة الامارات ، ما هي مصلحة الامارات في ذلك ؟ آراؤكم مهمة pic.twitter.com/FFCfZevnGA — جمال ريان (@jamalrayyan) April 4, 2022

وأضاف في تغريدة أخرى: ” منذ أن أصبح عمران خان رئيسا للوزراء، اثار مرارًا قضية الإسلاموفوبيا، وقضية كشمير، وقضية فلسطين، على كل منصة دولية. ثم جاءت الامارات لتطلب منه التطبيع مع الكيان الصهيوني ، وبعد رفضه سحبت الامارات ودائعها من البنك المركزي الباكستاني. ما دفعه الى التوجه شرقا لطلب قروض من الصين”.

منذ أن أصبح عمران خان رئيسا للوزراء، اثار مرارًا قضية الإسلاموفوبيا ، وقضية كشمير ، وقضية فلسطين ، على كل منصة دولية ، ثم جاءت الامارات لتطلب منه التطبيع مع الكيان الصهيوني ، وبعد رفضه سحبت الامارات ودائعها من البنك المركزي الباكستاني، ما دفعه الى التوجه شرقا لطلب قروض من الصين pic.twitter.com/SVSSIy7uEj — جمال ريان (@jamalrayyan) April 4, 2022

ضغوط إماراتية على باكستان من أجل التطبيع

وكانت تقارير إعلامية عديدة قد كشفت أن الإمارات مارست ضغوطا كبيرة على باكستان لدفعها نحو مربع التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، مستخدمة ملف العمالة الباكستانية، لكن الأخيرة رفضت الاستجابة حتى الآن.

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وفي 13 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، قال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان؛ إن بلاه تتعرض لضغوط من دول تربطه بها علاقات جيدة للاعتراف بإسرائيل، ما أثار الجدل حول هوية تلك الدول.

الإمارات تفرض عقوبات على الباكستانيين

وعقب تصريح “خان” بأيام وتحديدا في 18 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أعلنت الإمارات تعليق منح التأشيرات لمواطني 13 بلدا، بينها باكستان و8 دول عربية حتى إشعار آخر.

ويعمل لدى الإمارات أكثر من 1.5 مليون باكستاني، أي ما يعادل 12.5 بالمئة من سكان الإمارات، ومعظم الباكستانيين في الخارج موجودون في الإمارات بعد السعودية وبريطانيا.

وأشار العديد من الخبراء حينها، إلى أن تعليق الإمارات تأشيرات دخول الباكستانيين إلى أراضيها، يمكن قراءته ضمن الضغوط الممارسة على إسلام أباد للاعتراف بتل أبيب.

وكانت مصادر موثوقة قد كشفت لموقع “الإمارات ليكس” في مارس/آذار العام الماضي عن اتخاذ الإمارات إجراءات عقابية ضد حكومة باكستان على خلفية رفض إسلام أباد وساطة أبوظبي للتطبيع مع إسرائيل.

الإمارات تضغط على باكستان بضرورة إعادة مليار دولار وديعة

ووضعت الإمارات حكومة عمران خان في مأزق شديد بعد أن طلبت من الدولة التي تعاني من ضائقة مالية إعادة مليار دولار كانت أبوظبي أودعته في البنك المركزي الباكستاني.

وأودعت الإمارات المبلغ المذكور أعلاه لدى البنك المركزي الباكستاني وبعد أن وصل المبلغ موعد استحقاقه، طلبت أبوظبي إعادة نفس المبلغ بشكل فوري.

يشار أيضا إلى أن باكستان اقترضت مليار دولار من الصين لسداد قرض بقيمة مليار دولار من المملكة العربية السعودية.

وكشفت التقارير في ذلك الوقت أن باكستان مدينة للصين بضعف المبلغ الذي تدين به لصندوق النقد الدولي.

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