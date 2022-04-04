لن تراها في “الاختيار 3”.. لقطات لعبد الفتاح السيسي مع مرسي (شاهد)

وطن – يحاول صناع مسلسل “الاختيار 3” الذي تنتجه وتشرف عليه المخابرات المصرية، تلميع صورة رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، والتغطية على مجازره وسياساته القمعية منذ صعوده لسدة الحكم بانقلاب على الراحل محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب بالبلاد.

وبينما يظهر “الاختيار 3” السيسي بمظهر القائد المحنك الذي يعلم بواطن الأمور وقوي الشخصية أمام الرئيس، تعمد المخرج عدم إدراج لقطات حقيقية للسيسي مع الرئيس مرسي في المسلسل.

وتظهر هذه اللقطات مدى ضعف السيسي أو التظاهر به أمام الرئيس الراحل محمد مرسي، وانكساره أمامه.

وكان السيسي وقتها وزيرا للدفاع والتقطت له عدة صور مع مرسي رفقة قادة آخرين بالجيش، في مناسبات مختلفة.

بصوا هو مش حبا في محمد مرسي الله يرحمه بس اي حاجه تعكنن عليكم انا لازم اكون فيها

هو السيسي كان يوقف كده في حضور مرسي #الاختيار3 pic.twitter.com/ZMzHUR9Kj4 — اغرد براحتي (@O3j3Dibtuqyfv1E) April 2, 2022

وكان السيسي في معظم هذه اللقطات يطأطأ رأسه أمام الرئيس مرسي وينحي له، ويضع يده في جنبيه، على خلاف صورة السيسي في المسلسل الذي يظهره المخرج أنه كان شخصية ندية لمرسي لتلميع صورته، وإظهاره على هيئة لم يكن عليها وقتها.

حذف جميع المشاهد المسيئة لقطر في “الاختيار3”

وفي سياق آخر يبدو أن مسلسل “الاختيار 3” الذي تصدر التريند في مصر بعد عرض أولى حلقاته، كان يحوي مثل أجزاءه السابقة إساءات لقطر وقاداتها لكن تم حذف كل ما يسيء للدوحة من مشاهد بعد استثمارها 5 مليار دولار في مصر.

ويؤكد ذلك ما ذكره الإعلامي المصري المعارض سامي كمال الدين، عن أوامر صدرت من مكتب السيسي شخصيا، للقائمين على “الاختيار3” بحذف أي مشهد مسيء لقطر بالمسلسل.

ويأتي ذلك بعد زيارة وزيري الخارجية والمالية القطريين، للقاهرة ولقائهما السيسي حيث تبع هذا اللقاء إعلان الدوحة استثمارها 5 مليارات دولار في مصر.

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وقال الإعلامي المصري سامي كمال الدين إنه بناء على تعليمات من مكتب السيسي، طلب المنتج تامر مرسي رئيس شركة “إعلام المصريين” التي تديرها المخابرات المصرية، من مخرج مسلسل “الاختيار3” حذف كل المشاهد التي تسيء إلى قطر.

وأوضح “كمال الدين” في تغريدته التي رصدتها (وطن) أن هذه المشاهد كان قد تم تصويرها قبل استثمار قطر 5 مليار دولار في مصر.

واختتم الإعلامي المصري تغريدته بالقول:”وبالفعل تم حذف كل المشاهد من الجزء الثالث من المسلسل من قبل شركة الانتاج.. والجنيه غلب الكارنيه!”

مرسي والتخابر مع قطر

ويشار إلى أنه في الجزء الثاني لمسلسل الاختيار الذي عرض في رمضان الماضي، تعمد صناع المسلسل الإساءة لقطر ورميها بتهم باطلة لتشويهها وتشويه أميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وفي الحلقة 13 تحديدا جسد المسلسل ما عرف إعلاميا في مصر بقضية “التخابر مع قطر”، والاتهام المزعوم من قبل نظام السيسي للرئيس الراحل محمد مرسي بالتخابر مع الدوحة.

ودفعت هذه التحولات الجذرية الكبيرة بالمشهد السياسي بين مصر وقَطر، إلى تذكير العديد من النشطاء بإحدى التهم المزعومة التي لفقها نظام السيسي للرئيس الراحل محمد مرسي ـ الذي انقلب عليه ـ أثناء محاكمته وهي تهمة التخابر مع قطر.

ياسر جلال والسيسي

وكان لتجسيد الفنان المصري، ياسر جلال، لشخصية رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، نصيب الأسد من التعليقات والجدل المثار.

حيث ظهر جلال يرتدي الزي العسكري، أثناء اجتماع 3 يوليو، الذي جمع كبار رجال الدولة قبل بيان الانقلاب على الرئيس الراحل محمد مرسي، تزامنا مع تظاهرات 30 يونيو المزعومة.

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وأثار ياسر جلال سخرية المتابعين أثناء تجسيده لشخصية السيسي، وتوقع اختفائه بعد المسلسل وسجنه من قبل النظام حيث أظهر السيسي بمظر مضحك.

كما سخر ناشطون من طول السيسي، وتساءلوا كيف تمكن صناع المسلسل من جعل الممثل جلال، قصيراً مثل الرئيس.

صبري فواز ومحمد مرسي

هذا وتصدرت صورة الفنان المصري، صبري فواز منصات السوشيال ميديا أيضاً، حيث أعلن عن مشاركته في مسلسل الاختيار 3.

ويقوم صبري فواز بتجسيد شخصية الرئيس الراحل محمد مرسي.

كما يجسد الفنان خالد الصاوي شخصية خيرت الشاطر، ويجسد عبد العزيز مخيون شخصية محمد بديع مرشد الإخوان، ويظهر الفنان أحمد بدير في دور المشير طنطاوي.

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المصدر: رصد ومتابعة وطن – مواقع التواصل