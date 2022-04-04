لحظات مؤثرة .. طفل إيرلندي يبكي فرحاً بعد رؤية محمد صلاح (شاهد)

وطن – لم يتمالك الطفل الإيرلندي أوسكار البالغ من العمر 8 سنوات نفسه، بعد رؤية نجمه المفضل محمد صلاح هداف نادي ليفربول، لأول مرة في حياته من داخل مدرجات ملعب ” الآنفيلد”، خلال المباراة الأخيرة التي جمعت الفريق أمام واتفودر في الدوري الإنجليزي الممتاز.

بكاء الطفل الإيرلندي لرؤية محمد صلاح

وأفاد موقع ” ليفربول إيكو” الإنجليزي الذي نشر مقطع الفيديو، بأن الطفل الإيرلندي المعشوق لنادي ليفربول ولنجمه المفضل صلاح، قد سافر لمدة يومين كاملين من أجل حضور مباراة فريقه المفضل لأول مرة في حياته داخل ملعب” الآنفيلد”.

This young fan travelled two days to see Mo Salah play, his reaction is everything 🥺❤️ (via @JoyBeardmica) pic.twitter.com/oI7J8Y9jW3 — ESPN FC (@ESPNFC) April 3, 2022

فقد أظهر مقطع الفيديو الذي تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي، الطفل الإيرلندي أوسكار، وهو يبكي فرحاً عندما شاهد نجمه المصري المفضل محمد صلاح داخل أرضية ملعب “الآنفيلد” معقل فريق الريدز الإنجليزي. كما وقام بتوثيق تلك اللحظات السعيدة له بهاتفه المحمول.

التفاعل الكبير مع الطفل الإيرلندي

وقالت عمة الطفل أوسكار، في تصريح صحفي لها مع موقع “ليفربول إيكو”، الأحد، ” كان على أوسكار أن يستقل القارب البطيء من بلفاست (عاصمة إيرلندا الشمالية) الجمعة. وهو حالياً في مكان بالقرب من جزيرة مان الفاصلة بين إيرلندا والمملكة المتحدة”.

وأضافت، ” سيكون أوسكار سعيد جداً عندما أخبره بأن تلك التغريده قد شاهدها كثيرون، فقد وصل العدد إلى أكثر من 450 ألف متابع”.

الطفل الأيرلندي أوسكار البالغ من العمر 8 سنوات سافر لمدة يومين لحضور مباراة فريقه المفضل #ليفربول على ملعب "أنفيلد" لأول مرة في حياته ورؤية نجمه المفضل #محمد_صلاح pic.twitter.com/Y5ChtMbSxv — جريدة الدستور (@ElDostorEgypt) April 4, 2022

كما وأردفت، ” يأكل ويتنفس وينام وهو يفكر في فريقه المفضل ليفربول، على عكس شقيقه ووالده اللذان يشجعان توتنهام الإنجليزي”.

وختمت حديثها، ” حياة أوسكار لم تكن سهلة حينما كان طفلاً صغيراً وحتى الآن. بسبب معاناته من الحساسية وغيرها، إلا أن نادي ليفربول خطف قلبه”.

مباراة ليفربول وواتفورد

وكان فريق ليفربول ” الريدز” قد حقق الفوز في المباراة الماضية على ميدانه أمام واتفورد بهدفين نظيفين دون مقابل، وملاحقة المتصدر مانشستر سيتي في الصراع على الصدارة.

كما ويستعد فريق ليفربول الثلاثاء، لمواجهة نظيره بنفيكا البرتغالي في ذهاب منافسات دور الربع النهائي من دوري أبطال أوروبا 2021-2022.

Getting ready for the #UCL last eight 😁 pic.twitter.com/ATxjWS7jMS — Liverpool FC (@LFC) April 4, 2022

يشار إلى أن فريق ليفربول الإنجليزي يحتل وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 72 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن المتصدر وحامل اللقب السابق مانشستر سيتي لهذا الموسم.

(المصدر: وطن + ليفربول إيكو + تويتر)

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