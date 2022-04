لحظات مؤثرة .. طفل إيرلندي يبكي فرحاً بعد رؤية محمد صلاح (شاهد)

وطن – لم يتمالك الطفل الإيرلندي أوسكار البالغ من العمر 8 سنوات نفسه، بعد رؤية نجمه المفضل محمد صلاح هداف نادي ليفربول، لأول مرة في حياته من داخل مدرجات ملعب ” الآنفيلد”، خلال المباراة الأخيرة التي جمعت الفريق أمام واتفودر في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأفاد موقع ” ليفربول إيكو” الإنجليزي الذي نشر مقطع الفيديو، بأن الطفل الإيرلندي المعشوق لنادي ليفربول ولنجمه المفضل صلاح، قد سافر لمدة يومين كاملين من أجل حضور مباراة فريقه المفضل لأول مرة في حياته داخل ملعب” الآنفيلد”.

This young fan travelled two days to see Mo Salah play, his reaction is everything 🥺❤️

(via @JoyBeardmica) pic.twitter.com/oI7J8Y9jW3

— ESPN FC (@ESPNFC) April 3, 2022