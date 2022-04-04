رياضة

لحظات مؤثرة .. طفل إيرلندي يبكي فرحاً بعد رؤية محمد صلاح (شاهد)

صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 4 أبريل، 2022آخر تحديث: 4 أبريل، 2022
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وطن – لم يتمالك الطفل الإيرلندي أوسكار البالغ من العمر 8 سنوات نفسه، بعد رؤية نجمه المفضل محمد صلاح هداف نادي ليفربول، لأول مرة في حياته من داخل مدرجات ملعب ” الآنفيلد”، خلال المباراة الأخيرة التي جمعت الفريق أمام واتفودر في الدوري الإنجليزي الممتاز.

بكاء الطفل الإيرلندي لرؤية محمد صلاح

وأفاد موقع ” ليفربول إيكو” الإنجليزي الذي نشر مقطع الفيديو، بأن الطفل الإيرلندي المعشوق لنادي ليفربول ولنجمه المفضل صلاح، قد سافر لمدة يومين كاملين من أجل حضور مباراة فريقه المفضل لأول مرة في حياته داخل ملعب” الآنفيلد”.

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فقد أظهر مقطع الفيديو الذي تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي، الطفل الإيرلندي أوسكار، وهو يبكي فرحاً عندما شاهد نجمه المصري المفضل محمد صلاح داخل أرضية ملعب “الآنفيلد” معقل فريق الريدز الإنجليزي. كما وقام بتوثيق تلك اللحظات السعيدة له بهاتفه المحمول.

التفاعل الكبير مع الطفل الإيرلندي

وقالت عمة الطفل أوسكار، في تصريح صحفي لها مع موقع “ليفربول إيكو”، الأحد، ” كان على أوسكار أن يستقل القارب البطيء من بلفاست (عاصمة إيرلندا الشمالية) الجمعة. وهو حالياً في مكان بالقرب من جزيرة مان الفاصلة بين إيرلندا والمملكة المتحدة”.

وأضافت، ” سيكون أوسكار سعيد جداً عندما أخبره بأن تلك التغريده قد شاهدها كثيرون، فقد وصل العدد إلى أكثر من 450 ألف متابع”.

كما وأردفت، ” يأكل ويتنفس وينام وهو يفكر في فريقه المفضل ليفربول، على عكس شقيقه ووالده اللذان يشجعان توتنهام الإنجليزي”.

وختمت حديثها، ” حياة أوسكار لم تكن سهلة حينما كان طفلاً صغيراً وحتى الآن. بسبب معاناته من الحساسية وغيرها، إلا أن نادي ليفربول خطف قلبه”.

مباراة ليفربول وواتفورد

وكان فريق ليفربول ” الريدز” قد حقق الفوز في المباراة الماضية على ميدانه أمام واتفورد بهدفين نظيفين دون مقابل، وملاحقة المتصدر مانشستر سيتي في الصراع على الصدارة.

كما ويستعد فريق ليفربول الثلاثاء، لمواجهة نظيره بنفيكا البرتغالي في ذهاب منافسات دور الربع النهائي من دوري أبطال أوروبا 2021-2022.

يشار إلى أن فريق ليفربول الإنجليزي يحتل وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 72 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن المتصدر وحامل اللقب السابق مانشستر سيتي لهذا الموسم.

(المصدر: وطن + ليفربول إيكو + تويتر)

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صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 4 أبريل، 2022آخر تحديث: 4 أبريل، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة فارس أبو شيحة

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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