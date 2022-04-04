الهدهد

كاتب عُماني يتساءل عن سر “عشق وهيام” عبدالله بن زايد بإسرائيل!

صورة سالم حنفي سالم حنفي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 4 أبريل، 2022آخر تحديث: 4 أبريل، 2022
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سر عشق وهيام عبدالله بن زايد بإسرائيل watanserb.com
وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد

وطن – تساءل الكاتب العماني حمد بن سالم حول تصريحات وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب انتهاء ما عرف بـ”قمة النقب” التي عقدت بحضور وزراء خارجية الإمارات والحرين والمغرب ومصر مع نظيريهما الإسرائيلي والامريكي.

“سرّ عشق عبدالله بن زايد اسرائيل”

وقال الكاتب حمد بن سالم في سؤال له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” تعليقا على تصريحات عبدالله بن زايد: “ترى ما القصد من قوله إنه فقد 43 عاماً من عمره قبل أن يكتشف إنه يحب إسرائيل إلى هذا القدر؟”.

وأضاف قائلاً: “فهل هو إغراء بهذا العشق والهيام أم إنه الآن بدأ يشعر بالمتعة فقط؟”.

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وكان وزير الخارجية الإماراتي، عبدالله بن زايد قد في ختام “قمة النقب” أواخر الشهر الماضي قائلا: “نحاول خلق مستقبل مختلف. والبناء على أمل أفضل لنا ولأولادنا ولأحفادنا”. حسب قوله

كما أضاف: “إنها زيارتنا الأولى إلى إسرائيل أنا وعبداللطيف وناصر. ورغم أن إسرائيل كانت موجودة لم نكن نعرف بعضنا. وآن أوان تعويض الوقت الضائع”، على حد تعبيره.

وكان وزير الخارجية الإماراتي قد بدأ كلمته بالقول: “خسرنا سنوات من التعارف والتقارب منذ توقيع مصر اتفاق السلام مع إسرائيل قبل 43 عاما”. على حد تعبيره

وشارك في “قمة النقب” وزراء خارجية: مصر سامح شكري، والإمارات عبد الله بن زايد آل نهيان، والمغرب ناصر بوريطة، والبحرين عبد اللطيف الزياني. إلى جانب وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يائير لبيد، والأميركي أنتوني بلينكن.

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(المصدر: تويتر – رصد وطن)

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صورة سالم حنفي سالم حنفي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 4 أبريل، 2022آخر تحديث: 4 أبريل، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة سالم حنفي

سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

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