فيديو إهانة عادل الكلباني يثير جنونه ويتوعد باللجوء للقضاء (شاهد)

وطن – خرج الداعية السعودي المقرب من النظام عادل الكلباني، في لقاء تلفزيوني يتوعد باللجوء إلى القضاء بعد تقليده في برنامج “استديو 22” على قناة mbc السعودية، بشكل وصفه بالمسيء غير المقبول.

وفي حديثه لعلي العلياني عبر برنامجه الرمضاني “مراحل”، أشار عادل الكلباني إلى أن هناك فرقًا بين السخرية والاستهزاء والكوميديا اللطيفة أو الإسقاط.

عادل الكلباني هناك فرق كبير بين الكوميديا والإسقاط، وسأقاضيهم.

pic.twitter.com/wSIeu4qUXs — الموجز السعودي (@saudistuff) April 4, 2022

وتابع: “أظن أن المسألة ستصل إلى القضاء لأنه حتى كانت هناك ألفاظ نابية ثم هو تقليد لشيء كان عمل وطني وكانوا إعلانين لموسم الرياض وإعلانات رسمية وطنية وفيه فعل يخدم البلاد والعباد.”

واستطرد الكلباني: “فأعتقد أنهم لم يسيئوا لي فقط بل أساؤوا للكثيرين.”

وكان برنامج “ستوديو22” على شاشة “إم بي سي”، قد قدم شخصية عادل الكلباني بإحدى حلقاته وسخر من مشاركته بإعلانات موسم الرياض.

#ستوديو22 الشيخ عادل الكلباني سيرفع شكوى ضد ممثلين هذا المقطع بسبب تقلديهم شخصيته بـ شكل سلبي . pic.twitter.com/UDOa5talv0 — يوسف (@xc3aa) April 4, 2022

وبات عادل الكلباني مؤخرا محل انتقادات واسعة من قبل السعوديين، حيث بات محسوبا على نظام ابن سلمان وانضم لجوقة “المطبلين له” كما سكت عن اعتقال ولي العهد للعلماء بسبب معارضتهم سياساته الطائشة.

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ومنذ صعوده لسدة الحكم شن محمد بن سلمان حملة اعتقالات واسعة ضد معارضيه، طالت عددا كبيرا من المشايخ منهم الداعية الدكتور سلمان العودة، والشيخ عوض القرني.

وبات أي داعية لا يدين بالولاء لابن سلمان مكانه السجن، حتى ظهرت شريحة جديدة منهم تطبل لولي العهد وتتملقه على رأسهم عائض القرني وصالح المغامسي وعادل الكلباني.

عادل الكلباني كومبارس

ويشار إلى أنه في يناير الماضي شارك الداعية السعودي المعروف عادل الكلباني، في عمل دعائي جديد لموسم الرياض التابع لهيئة الترفيه، ما عرضه لانتقادات حادة بسبب ما وصفه ناشطون بأنها “تجاوزات شرعية” في العمل لا تليق بداعية.

هبت هبوبها https://t.co/sOnrMBF1h9 — عادل بن سالم الكلباني (@abuabdelelah) January 13, 2022

ويبدو أن الإعلان الذي ظهر فيه عادل الكلباني، هو محاكاة لمسلسل “صراع العروش” المليء بالشـذوذ والسفاح والشرك. وفق متابعين.

وبث رئيس هيئة الترفيه السعودية ومستشار ابن سلمان تركي آل الشيخ، وقتها العمل الترويجي الجديد لموسم الرياض، على حسابه الرسمي بتويتر.

ليظهر به الكلباني في بداية المقطع وهو يقف في منطقة جليدية ويرتدي أزياء العصور الوسطى، وهو ممسك بشعلة نارية ويقول جملة واحدة وهي “هبت هبوبها”.

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بينما ظهر عدد من الممثلين السعوديين المعروفين في العمل، وفي نهاية المقطع ظهر تركي آل الشيخ على ظهر خيل .

وتعرض عادل الكلباني لانتقادات حادة بعد ظهوره في هذا العمل، حيث يظهر بالمقطع الترويجي فتيات بملابس جريئة وشعور مكشوفة.

ورأى العديد من النشطاء أن مشاركة الكلباني في عمل كهذا، لا يليق بداعية على الإطلاق.

ويشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يؤدي فيها عادل الكلباني مثل هذه الأعمال، حيث سبق أن تعرّض الداعية السعودي لانتقادات حادة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في نوفمبر الماضي، بعد ظهوره في إعلان للعبة كومبات فيلد، التي تنظمها هيئة الترفيه السعودية برئاسة تركي آل الشيخ .

واعتبر المغرّدون وقتها انتقال عادل الكلباني من محراب الحرم المكي إلى ممثل إعلانات عند تركي آل الشيخ، سقوطاً مدوياً غير مسبوق.

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(المصدر: رصد ومتابعة وطن – مواقع التواصل)