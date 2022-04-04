طريقة واحدة صحية لتحضير القهوة.. اكتشفها!

وطن– “يمكن أن تؤدي طريقة تحضير، هذا المشروب إلى زيادة كمية الديتيربين الموجودة فيها. وهذه المادة لها القدرة على زيادة كمية الكوليسترول الضار في الدم”.

78 مليون كيلو قهوة كل عام

نشرب الكثير من القهوة. فوفقًا لبيانات شركة “MERCASA”، يتم استهلاك ما يزيد قليلاً عن 78 مليون كيلوغرام من القهوة في إسبانيا كل عام، وهو ما يمثل إنفاقًا قدره 691 مليون يورو.

فالقهوة الصباح الرسمي وأوقات العمل في المكتب وبين الوجبات الخفيفة. حتى أن البعض قادر على شرب مشروب واحد (أو أكثر) قبل الذهاب إلى الفراش والنوم.

بحسب صحيفة “الكونفيدنسيال” الإسبانية، اكتشف الباحثون في السنوات الأخيرة عددًا كبيرًا من فوائد هذا المشروب التي تجعلنا سعداء (ونستيقظ) كل صباح بنشاط. لكن يبقى سؤال واحد دون إجابة: ما هي الطريقة الأكثر صحة لتحضيره؟

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الطريقة الأكثر صحة لتحضير القهوة

في هذا السياق، نشرت “المجلة الأوروبية لأمراض القلب الوقائية” دراسة توضح بالتفصيل طرق تحضير هذا المشروب الأكثر صحة للمستهلك.

يشرح أحد المؤلفين الرئيسيين، الباحث Dag S. Thelle: “تقدم دراستنا الكثير من الأدلة القوية التي تربط طرق تخمير القهوة بالنوبات القلبية وطول العمر”.

الخواص الكيميائية للقهوة

“تحتوي القهوة غير المفلترة على مواد تزيد من كمية الكوليسترول في الدم”.

وفقا لترجمة “وطن”، فإن الخواص الكيميائية للقهوة، أكثر من قوية.

وعلى الرغم من أن بعض المواد يمكن أن تكون مفيدة جدًا لنا، فإن البعض الآخر لديه القدرة على أن يكون سلبياً بالنسبة للكيمياء الحيوية لدينا: “تحتوي القهوة غير المفلترة على مواد تزيد من كمية الكوليسترول في الدم. فاستخدام المرشح يقضي عليها، وبالتالي يجعل أمراض القلب والأوعية الدموية والوفاة المبكرة أقل احتمالا، حسب تفاصيل الباحث Dag S. Thelle”.

يتعارض هذا مع بعض فوائد القهوة المثبتة على غرار: تقليل زيادة الوزن وانخفاض متوسط ​​ضغط الدم وانخفاض خطر الإصابة بمرض السكري، وانخفاض فرصة الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

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فوائد القهوة المثبتة

لكن نتائج دراستهم، التي أجريت باستخدام بيانات من أكثر من نصف مليون مشارك تتراوح أعمارهم بين 20 و 79 عامًا (والتي أجريت على مدى أكثر من 20 عامًا)، أوضحت أن بعض الأساليب أفضل ما الآخرين.

على سبيل المثال؛ البالغون الذين تقل أعمارهم عن 60 عامًا والذين شربوا ما بين كوب إلى أربعة فناجين من القهوة يوميًا (مصفاة، على وجه التحديد) لديهم معدلات أقل من أمراض الأوعية الدموية (خاصة مستويات الكوليسترول في الشرايين).

وبالتالي، متوسط ​​العمر المتوقع. كانت هذه التأثيرات موجودة أيضًا في المشاركين الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا ، ولكنها فُقِدت عند أولئك الذين شربوا 5 أكواب أو أكثر من القهوة يومياً.

إزالته بواسطة المرشح

يمكننا الاستمتاع بقهوة رائعة مصنوعة تقليديًا في آلة تحضير القهوة Moka Express (أحد الآلات الأكثر شهرة في التصميم والهندسة في العالم)، لكن مرشحها المعدني يسمح بمرور الديتيربين.

وهذه مركبات كيميائية (يوجد منها أكثر من 85 نوعًا) تتميز بكونها تتركب من “تربين مع 20 ذرة كربون”. بعضها مثل التاكسول، يمكن أن يكون ذا قيمة كبيرة للعلوم الطبية، لكن البعض الآخر، مثل الموجود في القهوة، يمكن أن يكون له آثار سلبية، لأنه يزيد من مستويات الكوليسترول منخفض الكثافة (LDL، الضار) في الدم. إنها جزيئات كبيرة إلى حد كبير.

وفي دراستهم، اعترف الباحثون أن القهوة غير المفلترة (بواسطة ورقة بسيطة، مثل تلك الموجودة في ماكينات القهوة المكتبية) تحتوي على ما يصل إلى 30 ضعفًا من ديتيربينات أكثر من تلك التي مرت بهذه العملية.

تأثير ديتيربينات

يؤكد الباحث Dag S. Thelle، “أننا لاحظنا تأثير ديتيربينات، هذا مع العلم أن القهوة احتوت عليها منذ 30 عامًا.

المشكلة هي أن إجراء دراسة عشوائية، وإجبار الأشخاص على تناول شيء قد يكون ضارًا بصحتهم، كان غير أخلاقي. لهذا السبب قررنا إجراء دراسة كلية، وأخيراً بعد عقدين من الزمن يمكننا تقديم النتائج”.

يواصل البروفيسور Dag S. Thelle، تقديم نصيحة واضحة: “بالنسبة للأشخاص الذين يعرفون أن مستويات الكوليسترول الضار لديهم مرتفعة والذين يرغبون في فعل شيء حيال ذلك، يجب أن نطلب منهم الابتعاد عن القهوة غير المفلترة، إذا كان ما نريده هو شرب القهوة، فعلينا دائمًا اختيار القهوة المفلترة”.

وختاما بحسب الأستاذ Dag S. Thelle، فإن فوائد القهوة قدرتها على حماية القلب.

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