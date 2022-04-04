دراسة جديدة تكشف علاقة شرب الشاي باستمرار بآلام التهاب المفاصل

وطن– يعد التهاب المفاصل الروماتويدي حالة من أمراض المناعة الذاتية يعاني منها حوالي 10 ملايين بريطاني.

وفي هذا السياق، قالت صحيفة “إكسبرس” البريطانية أن بعض أنواع الشاي تساعد في تخفيف آلام التهاب المفاصل. حيث يعد هذا المشروب شائعَا في جميع أنحاء العالم وله خصائص يمكن أن تقوي جهاز المناعة.

والشاي، سواء كان ساخنًا أو باردًا، يعتمد على الماء، لذلك لا يحتوي على سعرات حرارية أو صوديوم أو مواد حافظة أو محليات أو كربوهيدرات أو بروتينات أو دهون مضافة عندما يقع إعداده في المنزل.

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فوائد الشاي

بالإضافة إلى المساعدة في تخفيف أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي، يحمي الشاي من أمراض القلب ويقلل من نسبة الكوليسترول ومن خطر الإصابة بمرض السكري.

وفي دراسة نشرها مركز بيوميد سنترال البريطاني، تم تحليل استهلاك الشاي الذي يساعد على تقليل مخاطر التهاب المفاصل بشكل أكبر. حيث تم جمع بيانات استهلاك الشاي لـ 2237 حالة إصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي.

وقد كشف الباحثون أن ارتفاع استهلاك الشاي له علاقة بخطر الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي مقارنة بالاستهلاك غير المنتظم.

وخلصت الدراسة إلى أن التأثير الوقائي للاستهلاك العالي للشاي كان واضحًا.

ووجدت كذلك أن أولئك الذين شربوا أكثر من كوبين من الشاي يوميًا، كانوا أقل عرضة للإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي مقارنة بمن لا يشربون الشاي أو أولئك الذين لا يشربون الشاي بصفة منتظمة.

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المشي يساعد في تخفيف آلام التهاب المفاصل

كما ثبت أيضًا أن التمرينات تقلل من خطر الإصابة بالتهاب المفاصل، ولكن يحتاج الأشخاص المعرضون للخطر إلى مزيد من الاهتمام بنوع التمرين الذي يقومون به. حيث يمكن أن تؤدي التمارين التي تتضمن ضغطًا متكررًا على المفاصل، مثل الجري، إلى تفاقم الحالة.

وفي هذه الحالات، يمكن للأنشطة مثل المشي السريع والسباحة أن تخفف أعراض التهاب المفاصل شرط الاستمرار في توفير الفوائد الصحية للتمرين.

كما يمكن لطبيبك العام أن يقدم نصائح خاصة بظروفك الصحية حول كيفية ممارسة الرياضة دون المخاطرة بتلف المفاصل.

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