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حرق رحاب الزهراني بالأسيد في السعودية .. سبب الجريمة صادم ووالدة الضحيّة تكشف وصيّتها

صورة رفيف عبدالله رفيف عبدالله تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 4 أبريل، 2022آخر تحديث: 4 أبريل، 2022
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سعودي يحرق زوجته رحاب الزهراني بالأسيد حتى الموت ويُشوه طفلتها (شاهد) watanserb.com
نقلت الطفلة ابنة رحاب الزهراني للمستشفى في حالة صعبة جداً

وطن – تكشّفت تفاصيل جديدة حول واقعة قيام زوج سعودي بحرق زوجته “رحاب الزهراني” بالأسيد حتى الموت وتشويه طفلتها، حيث تبيّن أن السبب ضغط الزوج على زوجته لتستخرج له قرضا بقيمة 400 ألف ريال.

حرق رحاب الزهراني بالأسيد 

قالت والدة الضحية، رحاب الزهراني “إن زوج ابنتها سكب الأسيد على الجيران. وعلى كل من حاول إنقاذ ابنتها وحفيدتها”.

وأكدت أن “ملامح ابنتها تغيرت نتيجة الحرق وما زالت التحقيقات جارية لتحليل جثتها”.

وأشارت إلى أن زوج الضحية كان يضغط عليها دائما لتستخرج له قرضا بقيمة 400 ألف ريال.

“رحاب” تبلغ من العمر 28 سنة، ولديها ابنة من زوجها الأول الذي لم تستمر معه سوى سنة. لتدخل في زواج ثانٍ استمر لمدة 10 أشهر فقط. بحسب ماجد الزهراني ابن خالة الضحية

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وقال “ماجد” إن خلاف ابنة خالته مع زوجها الثاني كان بسبب عدم وجود عمل له، وطلب منها أن تقدم على قرض.

وعندما رفضت “رحاب” قام بالتعدي عليها، مما جعلها تذهب مع والدتها للجهات الأمنية والإبلاغ عنه، وانتهت القضية بالمصالحة.

وأكد الزهراني أن الجاني دخل على رحاب في اليوم التالي، ليسكب الأسيد على وجهها وعلى جسدها وعلى جسد طفلتها.

وأكد أن ما جرى لا يصدقه عقل، وأنها كانت تتلوى من آثار الحريق وقام الجيران بالإبلاغ عن الحادثة التي أدت إلى وفاة رحاب، ونقل الطفلة للمستشفى في حالة صعبة جداً، وهي تحتاج للنقل لمستشفى النور في مكة لتلقي العلاج التجميلي.

وأشارت والدة القتيلة إلى أنه أثناء الجريمة البشعة تواصلت معها رحاب وهي تحتضر لتوصيها على ابنتها، حيث كانت تردد “زوجي قتلني وبنتي أمانة عندكم”.

كما أضافت: أن ابنتها كانت دائمًا تردد: “أنا ما أحس بالأمان معه”، حيث كانت تتعامل مع تهديداته لها بالقتل بشكوى رسمية للجهات الأمنية.

وجرى تشييع جثمان رحاب الزهراني، فيما تداول ناشطون سعوديون صورة الزوج المتهم بالجريمة .

المصدر
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صورة رفيف عبدالله رفيف عبدالله تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 4 أبريل، 2022آخر تحديث: 4 أبريل، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة رفيف عبدالله

رفيف عبدالله

كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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