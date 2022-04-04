حرق رحاب الزهراني بالأسيد في السعودية .. سبب الجريمة صادم ووالدة الضحيّة تكشف وصيّتها

وطن – تكشّفت تفاصيل جديدة حول واقعة قيام زوج سعودي بحرق زوجته “رحاب الزهراني” بالأسيد حتى الموت وتشويه طفلتها، حيث تبيّن أن السبب ضغط الزوج على زوجته لتستخرج له قرضا بقيمة 400 ألف ريال.

حرق رحاب الزهراني بالأسيد

قالت والدة الضحية، رحاب الزهراني “إن زوج ابنتها سكب الأسيد على الجيران. وعلى كل من حاول إنقاذ ابنتها وحفيدتها”.

وأكدت أن “ملامح ابنتها تغيرت نتيجة الحرق وما زالت التحقيقات جارية لتحليل جثتها”.

وأشارت إلى أن زوج الضحية كان يضغط عليها دائما لتستخرج له قرضا بقيمة 400 ألف ريال.

حسب كلام والدة #المغدورة_رحاب_علي_الزهراني الشهيدة زوجة #القاتل_علي_محسن_البكري، رحاب قىَلت لأنه طلب منها قرض بمبلغ 400 ألف ريال 🙂 !!!. pic.twitter.com/NZXTlwdHc9 — Yağmur (@s1710_) April 3, 2022

“رحاب” تبلغ من العمر 28 سنة، ولديها ابنة من زوجها الأول الذي لم تستمر معه سوى سنة. لتدخل في زواج ثانٍ استمر لمدة 10 أشهر فقط. بحسب ماجد الزهراني ابن خالة الضحية

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وقال “ماجد” إن خلاف ابنة خالته مع زوجها الثاني كان بسبب عدم وجود عمل له، وطلب منها أن تقدم على قرض.

وعندما رفضت “رحاب” قام بالتعدي عليها، مما جعلها تذهب مع والدتها للجهات الأمنية والإبلاغ عنه، وانتهت القضية بالمصالحة.

وأكد الزهراني أن الجاني دخل على رحاب في اليوم التالي، ليسكب الأسيد على وجهها وعلى جسدها وعلى جسد طفلتها.

وأكد أن ما جرى لا يصدقه عقل، وأنها كانت تتلوى من آثار الحريق وقام الجيران بالإبلاغ عن الحادثة التي أدت إلى وفاة رحاب، ونقل الطفلة للمستشفى في حالة صعبة جداً، وهي تحتاج للنقل لمستشفى النور في مكة لتلقي العلاج التجميلي.

وأشارت والدة القتيلة إلى أنه أثناء الجريمة البشعة تواصلت معها رحاب وهي تحتضر لتوصيها على ابنتها، حيث كانت تردد “زوجي قتلني وبنتي أمانة عندكم”.

كما أضافت: أن ابنتها كانت دائمًا تردد: “أنا ما أحس بالأمان معه”، حيث كانت تتعامل مع تهديداته لها بالقتل بشكوى رسمية للجهات الأمنية.

وجرى تشييع جثمان رحاب الزهراني، فيما تداول ناشطون سعوديون صورة الزوج المتهم بالجريمة .

#عاجل_نيوز_ون تشييع جثمان #رحاب_الزهراني الذي سكب زوجها عليها الأسيد وعلى ابنتها ، لتموت هي وتتشوه ابنتها.

رحمها الله رحمه واسعه واسكنها فسيح جناته pic.twitter.com/ZhOTuUu0cf — عاجل نيوز ون (@a3ajel) April 3, 2022

#القاتل_علي_محسن_البكري

قتل زوجته #المغدورة_رحاب_علي_الزهراني بعد أن رفضت تعطيه قرض

وشوه وعذب إبنته أمام عيون المجتمع والدولة دون خوف وردع من العقوبات لأن الأنظمة تحمي الرجال المجرمين pic.twitter.com/Cg6v4iFwBl — عصىرة العذراء جداً🇵🇸🇪🇭 (@mozabntfeminism) April 3, 2022