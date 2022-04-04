تعرف على الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022

وطن – حسمت ثمانية فرق أفريقية وعربية بطاقة العبور إلى دور الربع النهائي من منافسات دوري أبطال أفريقيا 2021-2022، بعد ختام دور المجموعات الإثنين الماضي.

الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

وشهدت الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات في منافسات البطولة الأفريقية، تأهل حامل اللقب فريق الأهلي المصري إلى الدور القادم على حساب الهلال السوداني بعد الفوز عليه بهدف نظيف من توقيع النجم المهاري حسين الشحات وصناعة أحمد عبد القادر.

كما ونجح الوداد المغربي من صدارة ترتيب المجموعة الرابعة وبلوغ دور الربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا، بعد فوزه الكبير على بترو إتليتيكو الوصيف بخماسية ثمينة مقابل هدف وحيد.

بينما تمكن فريق الرجاء المغربي من التأهل للدور القادم متصدراً للمجموعة الثانية. برصيد 15 نقطة، بعد فوزه في ختام دور المجموعات على وفاق سيطيف الجزائري الذي تجمد رصيده في وصافة الترتيب برصيد 9 نقاط.

كما وتأهل الترجي التونسي إلى دور الربع النهائي متصدراً للمجموعة الثالثة برصيد 14 نقطة، بعد تحقيق الفوز الثمين على الوصيف شباب بلوزداد الجزائري بهدفين مقابل هدف وحيد، الذي تجمد رصيده عند 11 نقطة.

وشهدت منافسات دوري أبطال أفريقيا لهذا الموسم، الخروج المبكر من المسابقة لفريق الزمالك المصري، الذي لم يذق طعم الفوز في المسابقة. بعد التعادل في أربع مباريات والخسارة في مباراتين في دور المجموعات.

وفيما يلي الفرق الأفريقية والعربية المتأهلة إلى دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا:

المجموعة (1)

صن دوانز الجنوبي الأفريقي (متصدر)

الأهلي المصري (الوصيف)

المجموعة (2)

الرجاء المغربي (المتصدر)

وفاق سطيف الجزائري (الوصيف)

المجموعة (3)

الترجي التونسي (المتصدر)

شباب بلوزداد الجزائري (الوصيف)

المجموعة (4)

الوداد البيضاوي المغربي (المتصدر)

بترو أتلتيكو الأنغولي (الوصيف)

موعد قرعة دوري أبطال أفريقيا

ومن المقرر أن تقام قرعة ربع نهائي أبطال أفريقيا 2021-2022، الثلاثاء، داخل مقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ” الكاف” في دولة مصر. عند الساعة الرابعة عصراً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”.

قرعة الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا ستقام الثلاثاء المقبل 5 أبريل في مقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بالقاهرة في الرابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة pic.twitter.com/3LTBoYVgnR — HOTLINE NEWS SPORT (@hotline_sport) April 4, 2022

(المصدر: وطن + تويتر)