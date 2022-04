تعرف على الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022

وطن – حسمت ثمانية فرق أفريقية وعربية بطاقة العبور إلى دور الربع النهائي من منافسات دوري أبطال أفريقيا 2021-2022، بعد ختام دور المجموعات الإثنين الماضي.

وشهدت الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات في منافسات البطولة الأفريقية، تأهل حامل اللقب فريق الأهلي المصري إلى الدور القادم على حساب الهلال السوداني بعد الفوز عليه بهدف نظيف من توقيع النجم المهاري حسين الشحات وصناعة أحمد عبد القادر.

كما ونجح الوداد المغربي من صدارة ترتيب المجموعة الرابعة وبلوغ دور الربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا، بعد فوزه الكبير على بترو إتليتيكو الوصيف بخماسية ثمينة مقابل هدف وحيد.

Group-stage: DONE! ✅

Here are the final group standings of the 2021/22 #TotalEnergiesCAFCL! 👇 pic.twitter.com/griWLbrnQV

— TotalEnergies CAFCL – TotalEnergies CAFCC 🏆 (@CAFCLCC) April 3, 2022