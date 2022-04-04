“بوتين” سيعلن الانتصار على أوكرانيا يوم 9مايو المقبل.. لماذا؟

وطن – يأمل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في تحقيق انتصار في ساحة المعركة في شرق أوكرانيا خلال الشهر المقبل حتى يتمكن من الاحتفال به في موكب يوم النصر السنوي لروسيا في موسكو.

وقال مسؤولون أمريكيون إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يريد أن يتزامن انتصاره مع العرض في الميدان الأحمر في 9 مايو/آيار المقبل والذي أقيم بمناسبة استسلام النازيين في الحرب العالمية الثانية.

ووفقا لما نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية فإن ذلك قد يفسر سبب انسحاب قوات الجيش الروسي من منطقة كييف للتركيز على شرق أوكرانيا بعد أسابيع من القتال.

الانتصار الروسي في دونباس

ومن المحتمل أن يعتقد بوتين أن الفوز في ساحة المعركة في منطقة دونباس في شرق أوكرانيا هو أكثر واقعية. لأن المزيد من السكان الأوكرانيين الحاليين هناك مؤيدون لروسيا.

يعتقد المسؤولون أيضًا أن نقل القوات الروسية قد يكون تحسباً لطقس أكثر دفئًا مما سيجعل من الصعب نقل الدبابات والعربات المدرعة عبر الريف الأوكراني. بالإضافة إلى أنه إذا ركزت روسيا على شرق أوكرانيا، فقد تبقى قوات بوتين هناك لعدد من الأشهر.

الخطة “ب”

ووفقا للمسؤولين الأمريكيين، فإن موكب يوم النصر سيكون محوريًا للخطة “ب” للغزو، بعد فشل إستراتيجية الرئيس الروسي الأصلية.

وقال أرسيني ياتسينيوك ، رئيس الوزراء الأوكراني الأسبق ، لشبكة “CNN”: “كان هدف بوتين النهائي هو الاستيلاء على أوكرانيا وسيظل كذلك، لكنه فشل”.

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وأضاف قائلا: “لقد فشل بسبب التصميم القوي جدًا للجيش الأوكراني والوحدة القوية جدًا لأوكرانيا والعالم الغربي ، والعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة ومجموعة السبع والاتحاد الأوروبي”.

وتابع بالقول: “والآن، على حد علمي، تحول بوتين إلى الخطة ب. ما أراه هو أن الخطة “ب” لها موعد نهائي. الموعد النهائي هو 9 مايو.”

إبادة جماعية في كييف

وجاء ذلك في الوقت الذي اتُهمت فيه موسكو بارتكاب إبادة جماعية الليلة الماضية بعد أن تركت القوات الروسية المنسحبة وراءها أدلة مروعة على عمليات اغتصاب وإعدام مدنيين ومقابر جماعية.

وتمت مقارنة همجية جنود فلاديمير بوتين بالفظائع التي ارتكبها النازيون وإرهاب ستالين العظيم حيث عادت أهوال الحرب العالمية الثانية إلى أوروبا.

وقال ممثلو الادعاء الأوكرانيون إنهم عثروا على 410 جثة في بلدات بالقرب من العاصمة كييف، وقالوا إن بعض الشهود أصيبوا بصدمة شديدة لدرجة لا تسمح لهم بالتحدث.

وتم اكتشاف مقبرتين جماعيتين في بوتشا، وهي واحدة من أكثر من 30 بلدة وضاحية تم تحريرها في الأيام الأخيرة.

وتناثرت جثث المدنيين، وأيديهم المقيدة والجروح في رؤوسهم من الخلف، في شوارع “بوتشا” شمال كييف.

ووفقا لـ”ديلي ميل”، فإن الناجين الذين خرجوا من الأقبية بعد أسابيع من تحت الأرض تحدثوا عن عمليات الإعدام بإجراءات موجزة والعنف الجنسي والإرهاب التي لم يشاهدونها منذ حكم الإرهابي السوفيتي جوزيف ستالين في ثلاثينيات القرن الماضي، بحسب قولهم.

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