الهدهد

النيابة العامة السعودية تصدر قرارا حول استجداء المال عبر مواقع التواصل الاجتماعي

صورة سالم حنفي سالم حنفي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 4 أبريل، 2022آخر تحديث: 4 أبريل، 2022
0 دقيقة واحدة
استجداء المال السعودية watanserb.com
السعودية تقرر معاقبة كل من يطلب مساعدة من أحد عبر مواقع التواصل الاجتماعي

وطن – في واقعة مثيرة وبعد أشهر من إصدار قانون مكافحة التسول، قررت السعودية معاقبة كل من يطلب مساعدة من أحد عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

من هو المتسول؟

ونشرت النيابة العامة السعودية في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع التدوين المصغر “تويتر” عرفت فيها “المتسول” بأنه كل “من يستجدي للحصول على مال غيره دون مقابل أو بمقابل غير مقصود بذاته نقدا أو عينا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، في الأماكن العامة أو الخاصة أو في وسائل التقنية والتواصل الحديثة، أو بأي وسيلة كانت”.

وقالت إن ممتهن التسول هو “من قُبض عليه للمرة الثانية أو أكثر يمارس التسول”.

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العقوبات ضد ممارس التسول

وكانت النيابة العامة قد أوضحت في يناير/كانون الثاني الماضي العقوبات المقررة بحق ممارسي التسول بكافة صوره وأشكاله، وذلك بعد أشهر على إقرار نظام مكافحة التسول.

وأشارت إلى أن كل من مارس التسول أو حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده بأي صورة كانت على امتهان التسول يعاقب بالسجن مدة تصل إلى 6 أشهر، وغرامة تصل إلى 50 ألف ريال (حوالى 13 ألف دولار أميركي).

وبينت أن القوانين المرعية في المملكة تجيز ترحيل من يمتهن التسول من الأجانب المقيمين باستثناء زوج المواطنة أو زوجة المواطن.

قانون مكافحة التسول

وفي سبتمبر 2021، أقرت المملكة نظام مكافحة التسول، وتوكل مهمة تطبيقه إلى وزارتي الداخلية والموارد البشرية السعوديتين.

وبصدور نظام التسول الجديد، قد بات استجداء المال في السعودية عبر منصات التواصل الاجتماعي محظورا أيضا مهما كانت الأسباب.

والجمعة الماضية، ذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الجهات الأمنية بالأمن العام في مختلف مناطق المملكة ضبطت (3719) متسولا. فيما سلمت المبالغ المضبوطة معهم للجهات المختصة.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية السعودية لمكافحة التسول بمختلف صوره.

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صورة سالم حنفي سالم حنفي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 4 أبريل، 2022آخر تحديث: 4 أبريل، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة سالم حنفي

سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

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