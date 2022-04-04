“اشربوا ماء المرحاض للنجاة من الحرب النووية”.. قصة منشور حكومي مرعب انتشر في الثمانينيات

وطن – نصح منشور حكومي مثير للقلق في الثمانينيات، المواطنين البريطانيين بما يجب عليهم فعله في حالة الحرب النووية، حيث نصح العائلات بنقل أقاربهم القتلى إلى غرفة أخرى وشرب مياه المرحاض.

ومنذ أن غزا فلاديمير بوتين أوكرانيا وحذر الدول الغربية من التدخل، كان الحديث عن حرب نووية منتشرًا كما كان في ذروة الحرب الباردة.

وفي ثمانينيات القرن الماضي، حيث بلغت التوترات الدولية ذروتها اتخذت حكومة المملكة المتحدة، خطوة لنشر كتيب تقشعر له الأبدان ينصح الناس بشأن كيفية النجاة من القنبلة النووية.

تحت عنوان: “Protect and Survive” ، قدمت الكتيب إرشادات DIY للنجاة من نهاية العالم النووية.

وكان من بين النصائح إعداد “غرفة عازلة” بها مواد غذائية كافية بالداخل للبقاء بها لعدة أسابيع.

ويجب أن يتم تجهيز هذا بكل المعدات التي تحتاجها من خلال تضمين راديو محمول ومجموعة إسعافات أولية وحتى ورق التواليت.

غرفة التساقط

في “غرفة التساقط” هذه، طُلب من الناس بناء “ملجأ داخلي” يحميهم من الغبار المشع عند حدوثه.

من أجل البقاء على قيد الحياة، طُلب من البريطانيين جمع ثلاثة جالونات ونصف (16 لترًا) من الماء لكل شخص – وهذا لا يبدو كافيًا.

والغريب أنهم طلبوا منهم أخذ الباقي من دورات المياه.

بشكل مخيف قال المنشور إنه لا يمكنك أبدًا أن تكون آمنًا جدًا.

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وجاء نصه كما يلي: “حتى أكثر الغرف أمانًا في منزلك ليست آمنة بدرجة كافية”.

وتابع المنشور:”ستحتاج إلى سد النوافذ في الغرفة وأي فتحات أخرى، وجعل الجدران الخارجية أكثر سمكًا، وكذلك زيادة سماكة السقف فوقك، لتوفير أقوى حماية ممكنة ضد اختراق الإشعاع.”

وفي حالة وفاة أحد أفراد عائلتك أثناء الهجوم أو في أعقابه، تم الطلب من البريطانيين نقله إلى غرفة منفصلة مع جواز سفرهم في الأعلى حتى يمكن التعرف عليهم.

لحسن الحظ، لم يُطلب من البريطانيين أو يضطروا لتنفيذ الأساليب التي تم الترويج لها في الدليل المشار إليه.

تسريب بيانات جنود روس

هذا وفي سياق آخر زعمت مجموعة قرصنة مجهولة أنها اخترقت وسربت “بيانات شخصية لـ 120 ألف جندي روسي يقاتلون في أوكرانيا”.

وكانت هذه المجموعة المجهولة قد أعلنت “الحرب الإلكترونية ضد الحكومة الروسية” بعد أيام من بدء غزو بوتين لأوكرانيا.

وأعلن مجموعة القرصنة الجماعية أمس أن هجومها الأخير “سرب” التفاصيل الشخصية للجيش.

ووفقًا لصحيفة The Sun، تشمل هذه التفاصيل تواريخ الميلاد والأسماء وعناوين المنازل وأرقام جوازات السفر.

وقال القراصنة: “يجب أن يخضع جميع الجنود المشاركين في غزو أوكرانيا لمحكمة جرائم الحرب”.

يأتي ذلك بعد أن وصف الرئيس فولوديمير زيلينسكي، الهجوم الروسي على أوكرانيا ومدنييها بـ “الإبادة الجماعية”.

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