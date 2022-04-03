ميريام فارس ورقصها الجريء في رمضان يثير الغضب.. “فطرتي 100 مليون مسلم”! (فيديو)

وطن – تصدرت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، التريند ومحركات البحث، بسبب إعلانها الرمضاني الجديد، وإطلالتها فيه.

لسة هي حالة حلوة

وظهرت ميريام بالإعلان الذي يحمل عنوان “لسة هي حالة حلوة”، وهي ترتدي فساتين صيفية جريئة.

كما ظهرت الفنانة اللبنانية وهي ترقص مع كل من المغني آبو، والفنان أحمد حاتم.

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انتقادات وهجوم

وتعرضت ميريام لهجوم وانتقادات لاذعة من المغردين فكتب ناشط: ” اعلانك يقرف وعيب انتي هتشيلي ذنب كل مصري شافك”.

وكتب آخر: “” تخيلوا لو جينا على طاولة الافطار ولقينا شخص جاي يفطر التمرة وجايب قناة رقص تخيلوا موقفنا منه هيبقى اي ؟؟ القرف والاشمئزاز مش كدة. مابالكم بقى ان القرف ده يعرض بعد اذان المغرب مباشرة حتى التمر متشالش من قدامنا علشان يفسد صيام كام بني ادم .. انا لله وانا إليه راجعون”.

"ميريام فارس"

تخيلوا لو جينا على طاولة الافطار ولقينا شخص جاي يفطر التمرة وجايب قناة رقص تخيلوا موقفنا منه هيبقى اي ؟؟

القرف والاشمئزاز مش كدة , مابالكم بقى ان القرف ده يعرض بعد اذان المغرب مباشرة حتى التمر متشالش من قدامنا علشان يفسد صيام كام بني ادم ..

انا لله وانا إليه راجعون pic.twitter.com/el29drZCWj — Meem (@Meem53506981) April 3, 2022

وتساءل مغرد باسم معتز: “هي ميريام عملت الاعلان ومتعرفش انه في رمضان ولا ايه”.

هى ميريام فارس عملت الاعلان ومتعرفش انه فى رمضان ولا اى — معتز 🇵🇸 (@Ashrafmoataz10) April 3, 2022

وكتب هيثم: “اعلان ميريام ده مالوش علاقه بشهر رمضان والله المفروض مش يتعرض”.

اعلان ميريام فارس ده مالوش علاقه بشهر رمضان والله المفروض مش يتعرض — Haitham Reda (@AboMara98440855) April 3, 2022

تي وين عالدعاية اللي دايرتها ميريام فارس pic.twitter.com/wQDKIa9qMD — 𝐁𝐀𝐋𝐀 (@Salehbala16) April 3, 2022

إفطار الملايين

بينما تمحورت معظم التعليقات الساخرة، حول مساهمة ميريام في إفطار الملايين، فكتب مغرد: ” احب اشكر الفنانة ميريام على مساهمتها الجبارة فى افطار 100مليون مصرى بالاعلان بتاعها”.

احب اشكر الفنانة ميريام فارس على مساهمتها الجبارة فى افطار 100مليون مصرى بالاعلان بتاعها — Abdullah🇸🇦 (@abdallahrabie_) April 3, 2022

وعقبت نجوى: “ميريام فارس تساهم في افطار مليون صائم”.

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ميريام فارس تساهم في افطار مليون صائم 🙂 — NْجWA (@jojona93) April 3, 2022

وكتب آخر: “شكر خاص للفنانة ميريام علي مساهمتها في إفطار الالاف حول العالم بالاعلان اللي دارته”.

شكر خاص للفنانة ميريام فارس علي مساهمتها في إفطار الالاف حول العالم بالاعلان اللي دارته pic.twitter.com/dWYkFC5FzL — عِيـمادْ (@Amad_Alfaitouri) April 3, 2022

بينما اعتبر ناشط أنه محظوظ، مردفاً: “كويس اني شوفت فيديو ميريام فارس وانا مش صايم والله”.

كويس اني شوفت فيديو ميريام فارس وانا مش صايم والله😂 — Hatem Mansour (@HatemMansour19) April 3, 2022

زوج ميريام فارس

وفي سياق آخر، نشرت ميريام لأول مرة صورة زوجها داني ديمتري عبر خاصية الستوري على “انستجرام”.

وعقبت ميريام على الصورة: “يوعى من النوم وبيركض عند بيوو”.

وحرصت الفنانة كعادتها على إخفاء وجه ابنها وزوجها الذي بقيت هويته غامضة إلى الآن.

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