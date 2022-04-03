حياتنا

ميريام فارس ورقصها الجريء في رمضان يثير الغضب.. “فطرتي 100 مليون مسلم”! (فيديو)

صورة رفيف عبدالله رفيف عبدالله تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 3 أبريل، 2022آخر تحديث: 3 أبريل، 2022
0 دقيقة واحدة
ميريام فارس ورقصها الجريء في رمضان يثير الغضب.. "فطرتي 100 مليون مسلم"! (فيديو) watanserb.com
ميريام فارس

وطن – تصدرت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، التريند ومحركات البحث، بسبب إعلانها الرمضاني الجديد، وإطلالتها فيه.

لسة هي حالة حلوة

وظهرت ميريام  بالإعلان الذي يحمل عنوان “لسة هي حالة حلوة”، وهي ترتدي فساتين صيفية جريئة.

كما ظهرت الفنانة اللبنانية وهي ترقص مع كل من المغني آبو، والفنان أحمد حاتم.

قد يهمك أيضاً:

انتقادات وهجوم

وتعرضت ميريام لهجوم وانتقادات لاذعة من المغردين فكتب ناشط: ” اعلانك يقرف وعيب انتي هتشيلي ذنب كل مصري شافك”.

وكتب آخر: “” تخيلوا لو جينا على طاولة الافطار ولقينا شخص جاي يفطر التمرة وجايب قناة رقص تخيلوا موقفنا منه هيبقى اي ؟؟ القرف والاشمئزاز مش كدة. مابالكم بقى ان القرف ده يعرض بعد اذان المغرب مباشرة حتى التمر متشالش من قدامنا علشان يفسد صيام كام بني ادم .. انا لله وانا إليه راجعون”.

وتساءل مغرد باسم معتز: “هي ميريام  عملت الاعلان ومتعرفش انه في رمضان ولا ايه”.

وكتب هيثم: “اعلان ميريام ده مالوش علاقه بشهر رمضان والله المفروض مش يتعرض”.

 

إفطار الملايين

بينما تمحورت معظم التعليقات الساخرة، حول مساهمة ميريام في إفطار الملايين، فكتب مغرد: ” احب اشكر الفنانة ميريام  على مساهمتها الجبارة فى افطار 100مليون مصرى بالاعلان بتاعها”.

وعقبت نجوى: “ميريام فارس تساهم في افطار مليون صائم”.

قد يهمك أيضاً:

وكتب آخر: “شكر خاص للفنانة ميريام  علي مساهمتها في إفطار الالاف حول العالم بالاعلان اللي دارته”.

بينما اعتبر ناشط أنه محظوظ، مردفاً: “كويس اني شوفت فيديو ميريام فارس وانا مش صايم والله”.

زوج ميريام فارس

وفي سياق آخر، نشرت ميريام لأول مرة صورة زوجها داني ديمتري عبر خاصية الستوري على “انستجرام”.

وعقبت ميريام على الصورة: “يوعى من النوم وبيركض عند بيوو”.

وحرصت الفنانة كعادتها على إخفاء وجه ابنها وزوجها الذي بقيت هويته غامضة إلى الآن.

اقرأ أيضاً:

المصدر
رصد وطن-مواقع التواصل
الوسوم
صورة رفيف عبدالله رفيف عبدالله تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 3 أبريل، 2022آخر تحديث: 3 أبريل، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة رفيف عبدالله

رفيف عبدالله

كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى