رياضة

موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني والقناة الناقلة في دوري أبطال أفريقيا

صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 3 أبريل، 2022آخر تحديث: 3 أبريل، 2022
0 دقيقة واحدة
مباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا watanserb.com
مباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا

وطن – ينتظر عشاق كرة القدم موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني مساء الأحد، ضمن منافسات دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا على ملعب ” استاد القاهرة الدولي”.

موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني

وستنطلق الأمسية الكروية العربية الأفريقية بين الأهلي المصري والهلال السوداني، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت دولة مصر “القاهرة”.

كما وستكون بتوقيت مكة المكرمة “السعودية” عند الساعة الحادية عشر مساءً، أما بتوقيت دولة المغرب والجزائر وتونس في تمام الساعة التاسعة مساءً. ولكن بتوقيت الإمارات وعمان عند الساعة الثانية عشر مساءً.

مقالات ذات صلة

القناة الناقلة للمباراة  

وستنقل مواجهة الأهلي “المارد الأحمر” والهلال ” الموج الأزرق”، عبر شبكة قنوات “beIN Sports”، الذي يمتلك حقوق البث الحصرية لكافة مباريات دوري أبطال أفريقيا لهذا الموسم.

كما وستبث المباراة عبر قناة “beIN Sports 3 HD”، عبر القمر الصناعي النايل سات بتردد 11013، وبمعدل ترميز 27500. وباستقطاب أفقي، ومعامل تصحيح الخطأ 3/2.

التعليق على مباراة الأهلي والهلال السوداني

ومن المقرر أن يعلق على المباراة القوية بين كلا الفريقين في منافسات دوري أبطال أفريقيا عبر شبكة قنوات “beIN Sports”، المعلق العماني خليل البلوشي.

تشكيلة الأهلي المصري

وسيدخل المدرب الجنوبي الأفريقي بيتسو موسيماني المباراة بتشكيلة أساسية متوقعة أمام الهلال السوداني، حيث سيكون في حراسة المرمى محمد الشناوي.

بينما في دفاع الفريق سيتواجد كلاً من اللاعبين، علي معلول، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، كما وفي خط الوسط سيكون كلاً من: أحمد عبد القادر، عمرو السولية، أليو ديينغ، محمد مجدي قفشة.

أما في هجوم الفريق فسيتعمد المدرب على الثنائي، بيرسي تاو، محمد شريف.

وقد خيم التعادل السلبي بدون أي من الأهداف بين الأهلي والهلال السوداني في مباراة الذهاب من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2021-2022.

ترتيب الفريقين في دوري أبطال أفريقيا

وجاء حامل اللقب فريق الأهلي في وصافة ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، بفارق 9 نقاط عن المتربع على الصدارة فريق صن دوانز الجنوبي الأفريقي برصيد 16 نقطة. كما وآتى منافسه الهلال السوداني في المركز الثالث من الترتيب برصيد 4 نقاط.

(المصدر: وطن + تويتر)

اقرأ أيضاً: 

 

الوسوم
صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 3 أبريل، 2022آخر تحديث: 3 أبريل، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة فارس أبو شيحة

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى