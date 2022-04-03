وطن – في خطوة غير متوقعة، تمكن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان من قلب الطاولة فوق رأس المعارضة الباكستانية، عقب إفشاله جلسة حجب الثقة التي كانت مقررة، الأحد، لإزاحته من منصبه.

عمران خان يقلب الطاولة فوق رؤوس المعارضة الباكستانية

وعقد البرلمان الباكستاني الأحد، جلسة من أجل التصويت على قرار حجب الثقة عن عمران خان، الذي فقد الأغلبية في البرلمان بعد أن انسحبت معظم الأحزاب المتحالفة معه، علاوة على إعلان 22 من نواب الحزب الحاكم الانضمام إلى المعارضة والتصويت ضد خان.

وبمجرد أن عقدت جلسة البرلمان للتصويت على عملية سحب الثقة عن خان، جاء نائب رئيس البرلمان قاسم سوري ليعلن أن قرار سحب الثقة عن رئيس الوزراء أمر “غير قانوني ومرفوض”. حيث رفع الجلسة من دون التصويت على القرار.

ولم يمر وقت كبير، حتى أعلن الرئيس الباكستاني عارف علوي، عن حل البرلمان بعد تعرقل التصويت على حجب الثقة عن رئيس الوزراء عمران خان، إثر إعلان نائب رئيس البرلمان أن التصويت “مرفوض وغير قانوني”.

فيما أعلنت المعارضة تسجيل دعوى في المحكمة العليا ضد رفض مذكرة حجب الثقة.

ولم يذكر الرئيس الباكستاني الأسباب والتداعيات حول قرار حلّ البرلمان. لكن بيانا مقتضبًا له أكد أنه حصل “بطلب من رئيس الوزراء عمران خان”.

عمران خان يطلب حل البرلمان

وكان رئيس الوزراء عمران خان قد أرسل، صباح الأحد، مذكرة إلى الرئيس الباكستاني عارف علوي يطلب منه حلّ البرلمان من أجل الذهاب إلى انتخابات جديدة.

بينما قال فرخ حبيب، مستشار رئيس الوزراء عمران خان، في بيان صحافي، أن رئيس الوزراء عمران خان “سيواصل العمل في منصبه وفق المادة الدستورية 224 إلى حين تعيين حكومة تصريف الأعمال للإشراف على عملية الانتخابات الجديدة”.

المعارضة الباكستانية تعيّن “رئيس وزراء”

وأعلنت المعارضة الباكستانية تعيين أياز صادق، القيادي في “حزب الرابطة – جناح نواز شريف”، رئيسا جديدا للبرلمان.

فيما أكدت مواصلة البرلمان عمله، وتسجيل دعوى في المحكمة العليا ضد رفض قرار حجب الثقة عن رئيس الوزراء من قبل نائب رئيس البرلمان، وضد قرار الرئيس الباكستاني حلّ البرلمان.

من جهته، أعلن نائب المدعي العام راجه خالد محمود استقالته من منصبه. وأشار إلى أن ما يفعله عمران خان “غير قانوني”.

كما أكد أن المدعي العام خالد جاويد خان قرر الاستقالة أيضا؛ لأن “الحكومة لم تف بالوعود التي قطعتها مع المحكمة العليا بالتصويت على سحب الثقة عن رئيس الوزراء عمران خان”.

وأكد أن الرئيس الباكستاني لا يمكنه حل البرلمان في حال نظر الأخير بقرار سحب الثقة عن رئيس الوزراء.

واعتبر أن عمران خان يدفع البلاد نحو أزمة قانونية وسياسية كبيرة.

وحضر إلى البرلمان اليوم أكثر من 175 نائبا منتمين إلى المعارضة للتصويت على قرار سحب الثقة عن رئيس الوزراء.

في حين يكفي تصويت 172 نائبا لسحب الثقة عنه.

واستند رئيس الوزراء في كل ما أخذه من الإجراءات على أساس أن ما حصل ضد حكومته “جرى بدعم أجنبي”.

وذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى لإسقاط حكومته، مؤكدا في كلمة له أنه “لن يستسلم”.

تبرير للفشل

ويتهم معارضو عمران خان، رئيس الوزراء بالفشل في وعوده التي قدمها للشعب عند تشكيله الحكومة في 2018.

وأخفق عمران خان في حل الأزمة الاقتصادية، والقضاء على الفساد. كما أنه لم يحافظ على حلفائه داخل البرلمان.

إذ أعلن الأعضاء الخمسة في حزب “الحركة القومية المتحدة” أنهم سيصوّتون لصالح اقتراح سحب الثقة إلى جانب المعارضة التي كانت تشغل 163 مقعداً حتى ذلك الحين.

الجيش الباكستاني ينأى بنفسه عن الأزمة

من جانبها، نفت المؤسسة العسكرية الباكستانية أن تكون لها أي علاقة بما حدث في البلاد، من حل البرلمان وحل المجلس الوزاري ورفض البرلمان سحب الثقة عن رئيس الوزراء عمران خان.

وقال الناطق باسم الجيش بابر افتخار، في حديث له مع قناة “جيو” المحلية، إن المؤسسة العسكرية لا علاقة لها بما وقع، وإن الجيش الباكستاني لم يكن على علم بما حدث.