جريمة قتل بحق لاجىء سوري في تركيا بغرض سرقة جوّاله! (صور)

وطن – أقدم شابان أجنبيان على ارتكاب جريمة قتل بحق لاجئ سوري طعنا بالسكين ثم قاموا بسرقة جواله الشخصي منذ أيام.

قتل لاجئ سوري في تركيا

وأفاد ناشطون أن شابين مجهولين لم تحدد هويتهما قاما بطعن الشاب “يوسف عكش بالا” 36 عاماً في منطقة مليكغازي بمدينة قيصري -وسط تركيا.

وبحسب وكالة “ديمير أوران” فإن الحـادثة وقعت يوم الخميس الماضي. وفي البداية ظن الكثير من أصدقاء الشاب السوري بأن سبب وفاته هو حريق اندلع في منزله إلا أن تقرير الطب العدلي أكد بأن سبب الوفاة هو عدة طـعنات تلقاها الشاب المغدور.

وبناء على التقرير باشرت الشرطة التركية التحقيقات وبعد مراقبة تسجيلات الكاميرات لـ650 ساعة، تبين أن الفاعلين هما أجنبيان ويبلغ كل منهما التاسعة عشر من عمره.

وكشفت تحقيقات الشرطة أن حريقاً اندلع في منزل الضحية. ليتضح لاحقاً أنه قتل طعناً بالسكين على يد شخصين أجنبيين حاولا سرقة هاتفه المحمول.

وتم نقل جثة المغدور إلى مشرحة مستشفى قيصري الحكومي. فتبين بعد الفحص إصابته بجرح عميق في الحلق وطعنات عدة في أنحاء مختلفة من جسده.

ونتيجة لعمل الفرق الخاصة التي شكلها مكتب جرائم القتل بمديرية الأمن الإقليمي، تم تحديد هوية المشتبه بهما اللذين نفذا الحادث حسب ما نقل موقع kayseriolay وترجمته “وطن”.

وبحسب التحقيقات الأولية مع المتهمين تبين أن سبب الجريمة مسألة دَين بينهم. كما تم العثور على هاتف الضحية بحوزة المـتهمين.

اللاجئين السوريين في تركيا

وازدادت مؤخراً الحملات العنصرية ضد اللاجئين السوريين في تركيا بعد جريمة قتل ارتكبها سوري، راح ضحيتها شاب تركي في منطقة “ألتين داغ” بالعاصمة أنقرة، في شهر آب/ أغسطس الماضي.

كما قتل في نهاية كانون الأول / ديسمبر، الشاب السوري محمود محمد شوبك، في مدينة غازي عنتاب جنوبي تركيا، إثر إصابته برصاصة في الصدر أطلقها شخص قيل إنه تركي.

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