جدول ترتيب الدوري الإسباني 2022 بعد فوز ريال مدريد وجاره أتلتيكو

وطن – يشتد الصراع بين الكبار على صدارة ترتيب الدوري الإسباني، على الرغم من تربع المتصدر ريال مدريد على قائمة الترتيب بفارق 12 نقطة عن أقرب المنافسين له إشبيلية وحامل اللقب السابق أتلتيكو مدريد.

ونجح فريق ريال مدريد من خطف النقاط الثلاثة الغالية بعد فوزه على سيلتا فيغو بهدفين مقابل هدف وحيد، في منافسات افتتاح الأسبوع ال30 من الدوري الإسباني الممتاز بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.

وسجل هدفي ريال مدريد ” الملكي” النجم الفرنسي كريم بنزيما العائد من الإصابة من ركلتي جزاء في الدقيقة ال19 وال69 من عمر زمن اللقاء، كما وأحرز صاحب الأرض سيلتا فيغو الهدف الوحيد للفريق في الدقيقة ال52 عن طريق نوليتو.

كما وشهدت المباراة تفوق فريق ريال مدريد على سليتا فيغو على صعيد التسديدات التي وصلت إلى 12 تسديدة في المباراة، على عكس الأخير الذي وصلت عدد تسديداته إلى 10 تسديدات فقط.

ودك فريق أتلتيكو مدريد “البلانكوس” شباك ألافيس برباعية ثمينة مقابل هدف وحيد، خلال منافسات الدوري الإسباني الممتاز.

وسجل أهداف فريق أتلتيكو مدريد، النجم البرتغالي المتألق جواو فيليكس هدفين في الدقيقة ال11 وال82، كما وأحرز زميله الأوروغواياني لويس سواريز هدفين آخرين في الدقيقة ال75 من ركلة جزاء وهدف في الدقيقة ال90.

كما وسجل فريق ألافيس الضيف الهدف الوحيد للفريق داخل شباك صاحب الأرض أتلتيكو مدريد في الدقيقة ال63 من توقيع جونزالو إسكالانتي.

