جدول ترتيب الدوري الإسباني 2022 بعد فوز ريال مدريد وجاره أتلتيكو

وطن – يشتد الصراع بين الكبار على صدارة ترتيب الدوري الإسباني، على الرغم من تربع المتصدر ريال مدريد على قائمة الترتيب بفارق 12 نقطة عن أقرب المنافسين له إشبيلية وحامل اللقب السابق أتلتيكو مدريد.

ريال مدريد والفوز الثمين على سيلتا فيغو

ونجح فريق ريال مدريد من خطف النقاط الثلاثة الغالية بعد فوزه على سيلتا فيغو بهدفين مقابل هدف وحيد، في منافسات افتتاح الأسبوع ال30 من الدوري الإسباني الممتاز بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.

وسجل هدفي ريال مدريد ” الملكي” النجم الفرنسي كريم بنزيما العائد من الإصابة من ركلتي جزاء في الدقيقة ال19 وال69 من عمر زمن اللقاء، كما وأحرز صاحب الأرض سيلتا فيغو الهدف الوحيد للفريق في الدقيقة ال52 عن طريق نوليتو.

كما وشهدت المباراة تفوق فريق ريال مدريد على سليتا فيغو على صعيد التسديدات التي وصلت إلى 12 تسديدة في المباراة، على عكس الأخير الذي وصلت عدد تسديداته إلى 10 تسديدات فقط.

رباعية أتلتيكو مدريد في شباك ألافيس

ودك فريق أتلتيكو مدريد “البلانكوس” شباك ألافيس برباعية ثمينة مقابل هدف وحيد، خلال منافسات الدوري الإسباني الممتاز.

وسجل أهداف فريق أتلتيكو مدريد، النجم البرتغالي المتألق جواو فيليكس هدفين في الدقيقة ال11 وال82، كما وأحرز زميله الأوروغواياني لويس سواريز هدفين آخرين في الدقيقة ال75 من ركلة جزاء وهدف في الدقيقة ال90.

كما وسجل فريق ألافيس الضيف الهدف الوحيد للفريق داخل شباك صاحب الأرض أتلتيكو مدريد في الدقيقة ال63 من توقيع جونزالو إسكالانتي.

Beautiful morning, you're the sun in my morning, babe pic.twitter.com/tnkN0RJver — Atlético de Madrid (@atletienglish) April 3, 2022

ترتيب الدوري الإسباني

ويعتلي فريق ريال مدريد صدارة ترتيب الدوري الإسباني 2021-2022 برصيد 69 نقطة، كما ويليه فريق إشبيلية في المركز الثاني برصيد 57 نقطة، متساوياً بذلك مع فريق أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثالث.

وفي المركز الرابع آتى فريق برشلونة برصيد 54 نقطة، أما في المركز الخامس جاء فريق ريال بتيس. برصيد 50 نقطة، ويليه فريق ريال سوسيداد في المركز السادس برصيد 48 نقطة.

ترتيب الدوري الأسباني بعد مباريات اليوم : pic.twitter.com/QwrxO4eAgl — Ali karkan 🇮🇶 (@AliKarkan) April 2, 2022

بينما في المركز السابع آتى فريق فياريال .برصيد 45 نقطة، وفي المركز الثامن جاء فريق أتلتيك بيلباو برصيد 41 نقطة.

وكما وجاء في المركز التاسع فريق فالنسيا برصيد 40 نقطة، أما في عاشر الترتيب آتى فريق أوساسونا برصيد 38 نقطة.

(المصدر: وطن + تويتر)

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