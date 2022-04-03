تقرير: وفد إسرائيلي زار الخرطوم سرا والتقى قادة في الجيش السوداني

وطن – ذكرت قناة “كان” الإذاعية العبرية نقلا عن مصادر سودانية، أن وفدا إسرائيليا من المسؤولين الأمنيين التقى بمسؤولين عسكريين سودانيين خلال زيارة سرية للخرطوم في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

وبينما لم يعط المصدر مزيد من التفاصيل، فإنه بحسب ما ورد فقد زارت وفود إسرائيلية الدولة الواقعة في شمال إفريقيا عدة مرات منذ استيلاء الجنرال عبد الفتاح البرهان على السلطة في انقلاب أكتوبر الماضي.

وفي فبراير، أشارت تقارير إلى أن مسؤولاً سودانياً رفيعاً قام بزيارة إسرائيل سراً من أجل تعزيز العلاقات بين البلدين.

ولم تحدد التقارير هوية هذا المسؤول ولم تقدم مزيدًا من التفاصيل حول الزيارة، بحسب “تايمز اوف اسرائيل“.

وفي مقابلة مع شبكة “العربية” نشرت في ديسمبر، قال “البرهان” إن التطبيع مع إسرائيل “ضروري لإعادة السودان إلى المجتمع الدولي”.

وكان الجيش وليس القيادة المدنية في السودان، هو الذي لعب دورًا أكثر نشاطًا في دفع التطبيع مع إسرائيل.

وكان عبدالفتاح البرهان هو اللاعب الأبرز الذي قاد جهود التطبيع مع إسرائيل.

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ومنذ ذلك الحين، قال مرارًا وتكرارًا إن علاقات السودان مع الدولة اليهودية تركز بشكل صارم على التعاون الأمني ​​والاستخباراتي والعسكري.

والشهر الماضي، قال السفير السوداني المقال لدى أمريكا نور الدين ساتي، ـ الذي انتقد الجيش بعد سيطرته على الحكم ـ لقناة كان: “إذا كانت إسرائيل تريد صداقة الشعب السوداني، والتطبيع معه، فعليها أن تأتي من الباب الأمامي الواسع، من باب الشعب السوداني”.

وشدد على أن “إسرائيل ودولا أخرى بحاجة لإدراك أنه لن يكون هناك استقرار في السودان في ظل حكم العسكر”.

قائلا: “لا تقفوا مع الجيش الذي يقتل السودانيين فلن ينسى السودانيون ذلك”.

هذا واتفق السودان وإسرائيل على تطبيع العلاقات في عام 2020، على الرغم من أن التقدم كان بطيئًا وسط عدم استقرار الحكومة السودانية والمشاعر المعادية لإسرائيل بين الجمهور السوداني.

واستولى البرهان على السلطة واعتقل رئيس الوزراء المنتخب عبد الله حمدوك في 25 أكتوبر 2021، لكن بعد إدانة دولية واحتجاجات حاشدة أعاد رئيس الوزراء بعد شهر تقريبًا، في صفقة عارضها كثيرون في الحركة المؤيدة للديمقراطية.

لكن في يناير، أعلن حمدوك استقالته من منصب رئيس الوزراء وسط أزمة سياسية مستمرة.

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