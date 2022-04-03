تعرف على شركات الطيران التي ألغت إلزامية ارتداء الكمامات 

وطن– مع تخفيف قيود السفر المرتبطة بكوفيد حول العالم، تخلت شركات الطيران هذه عن إلزامية ارتداء الأقنعة.

بدأت البلدان في جميع أنحاء العالم في تخفيف البروتوكولات المتعلقة بفيروس كورونا وتخفيف القيود على الحدود، بما في ذلك قواعد ارتداء الأقنعة.

في أوروبا، تتخلص دول مثل المملكة المتحدة وأيسلندا وإيرلندا بشكل متزايد من الأقنعة تمامًا، وحذت العديد من شركات الطيران في العالم حذوها.

ولكن في الوقت الذي تخلت فيه العديد من الدول عن سياسة الأقنعة تمامًا، قامت إدارة أمن النقل في الولايات المتحدة بتمديد ارتداء الأقنعة حتى 18 أبريل. وذلك في الطائرات والمطارات والحافلات والقطارات وغيرها من وسائل النقل الأخرى.

وفي هذا السياق، تحدث موقع “travelandleisure” الأمريكي عن شركات طيران ألغت سياسات الأقنعة.

قد يهمك أيضاً:

الخطوط الجوية البريطانية

ألغت الخطوط الجوية البريطانية إلزامية ارتداء الأقنعة، إلا إذا كانت الوجهة التي يسافر إليها الركاب لا تستلزم ذلك.

كما تطلب شركة الطيران أيضًا ارتداء الأقنعة على الرحلات الجوية إلى الوجهات التي لم تقم بتوضيح القيود المحلية.

وكتبت الخطوط الجوية البريطانية في إرشاداتها: “بالنسبة للوجهات التي أثبتنا فيها أن ارتداء غطاء الوجه ليس إلزاميًا. يمكنك اتخاذ قرار شخصي ونطلب من الجميع احترام اختيارات بعضهم البعض”.

خطوط إيزي جيت الجوية

ستتخلى شركة طيران “إيزي جيت” التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها عن الزامية ارتداء قناع الوجه على طائراتها في 27 مارس.

وذلك “على الرحلات الجوية أين لم تعد فيها الأقنعة مطلوبة قانونًا على طرفي المسار”.

بالنسبة إلى خطوط إيزي جيت، تشمل ذلك معظم الرحلات الداخلية في المملكة المتحدة. بالإضافة إلى الرحلات الجوية بين المملكة المتحدة والدنمارك وجبل طارق وأيسلندا والمجر.

خطوط أيسلندا الجوية

جعلت شركة طيران التي تتخذ من أيسلندا مقرا لها أقنعة الوجه اختيارية في بعض الرحلات الجوية في 23 مارس. بعد أسابيع من رفع البلد جميع قيود السفر المتعلقة بكورونا.

ولا تزال الأقنعة إلزامية على الرحلات الجوية من وإلى كندا والولايات المتحدة وألمانيا وباريس وزيورخ. وهي اختيارية في جميع الرحلات الجوية الأوروبية الأخرى. وكذلك الرحلات الجوية داخل أيسلندا ومن وإلى جرينلاند.

اقرأ أيضاً:

شرطة طيران جيت 2

أصبحت شركة الطيران البريطانية “جيت 2” أول شركة طيران تلغي إلزامية ارتداء الكمامات على الرحلات الجوية في مارس.

لم يعد يطلب من الركاب ارتداء الأقنعة في إنجلترا أو أيرلندا الشمالية.

ولكن لا يزال يتعين على الركاب الذين تبلغ أعمارهم 6 سنوات فما فوق الذين يسافرون في اسكتلندا ارتداءها.

الخطوط الجوية الملكية الهولندية

ألغت الحكومة الهولندية إلزامية ارتداء أقنعة الوجه في وسائل النقل العام في 23 مارس، لكنها لا تزال تطلب ارتدائها في الطائرات والمطارات.

ومع ذلك، تعهدت الخطوط الجوية الملكية الهولندية بالتوقف عن فرض سياسة الأقنعة.

الخطوط الجوية الإسكندنافية

ألغت شركة الطيران السويدية إلزامية ارتداء الأقنعة على الرحلات الداخلية وكذلك على الرحلات الجوية داخل الدول الاسكندنافية.

ولكن لا تزال تطلبها من الركاب من سن 6 وما فوق في جميع الرحلات الأخرى.

بالنسبة للرحلات التي تتطلب ارتداء الأقنعة، لا يتم قبول الأقنعة المصنوعة منزليًا أو الأقنعة القماشية.

شركة “توي TUI”

تسمح شركة النقل البريطانية العالمية توي للمسافرين بالتخلي عن أقنعتهم. لكن لا تزال شركة الطيران تطلبها للمسافرين الذين يبلغون من العمر 12 عامًا أو أكثر إذا كانوا مسافرين من أو إلى ويلز أو اسكتلندا.

يجب على المسافرين من سن الثانية وما فوق ارتداء أقنعة الوجه إذا كانوا مسافرين إلى الولايات المتحدة. ويجب على المسافرين من عمر 6 سنوات فما فوق ارتدائها إذا كانوا مسافرين إلى إيطاليا.

خطوط فيرجن أتلانتيك الجوية

غيّرت شركة فيرجن أتلانتيك سياسة الأقنعة في 16 مارس، مما يسمح للركاب باختيار ما إذا كانوا يرغبون في ارتداء أقنعة للوجه أم لا، بما في ذلك الرحلات الجوية إلى باربادوس، سانت لوسيا، أنتيغوا، غرينادا، وجزر الباهاما، وجامايكا، وسانت فنسنت وجزر غرينادين، وترينيداد و توباغو.

لا يزال من الضروري ارتداء الأقنعة على متن رحلات شركة الطيران من وإلى الولايات المتحدة. وكذلك للمسافرين من سن 12 عامًا فما فوق في الرحلات من وإلى دلهي وإسلام أباد وهونغ كونغ وجوهانسبرغ ولاهور ولاغوس ومومباي وشنغهاي وتل أبيب.

اقرأ أيضاً: