رياضة

فضيحة بايرن ميونيخ الفنية في المباراة أمام فرايبورغ تُوقعه في ورطة (صور)

صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 3 أبريل، 2022آخر تحديث: 3 أبريل، 2022
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حكم المباراة يوقف مباراة بايرن ميونيخ و فرايبورغ لدقائق بعد فضحية فنية watanserb.com
حكم المباراة يوقف مباراة بايرن ميونيخ و فرايبورغ لدقائق بعد فضحية فنية

طن – شهدت الدقائق الأخيرة على نهاية مباراة بايرن ميونيخ وفرايبورغ، فضيحة فنية بعد ظهور 12 لاعباً للفريق البافاري داخل أرضية الملعب، ليتوقف على إثرها المباراة لبضع دقائق قبل استئنافها من جديد بقرار من حكم اللقاء في منافسات الدوري الألماني.

فضيحة بايرن ميونيخ في الدقائق الأخيرة

وتوقفت المباراة لعدة دقائق بقرار من حكم المباراة قبل نهاية الوقت الأصلي، حيث دار نقاشات مع الحكم وأحد مساعديه وكذلك أحد أفراد الطاقم الفني لفريق لنادي البايرن.

كما وأعلن الحكم بعد التوقف المفاجئ للمباراة، قرار استئنافها من جديد، حيث قرر احتساب ثمانية دقائق كوقت بديل من أجل إنهاء اللقاء بين فريق بايرن ميونيخ وفرايبورغ.

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وكشفت شبكة سكاي سبورت الألمانية، عن السر وراء توقف مباراة بايرن ميونيخ وفرايبورغ في منافسات الجولة ال28 من الدوري الألماني الممتاز، بأنه قد ظهر في الملعب 12 لاعباً للفريق البايرن لعدة ثوانٍ.

فضيحة إجراء التبديلات

وبينت الشبكة الألمانية، بأن المدرب الألماني جوليان ناغلسمان المدير الفني لفريق البافاري قد أجرى تبديلين متتاليين في اللقاء أمام فرايبورغ، وهما مارسيل سابيتزر ونيكلاس سولي. كبديل عن اللاعبين كينغسلي كومان وكورينتين توليسو.

كما وأضافت، ” ظهر فريق البافاري بزيادة عددية داخل ملعب المباراة بعد نزول الثنائي، حيث أن كومان لم يخرج من أرضية ملعب المباراة، لتمر ثواني والفريق ب12 لاعباً. قبل أن يعلن الحكم إيقاف المباراة”.

وتابعت، ” الحكم الرابع المساعد هو من لاحظ هذا الأمر، حيث قام بإبلاغ حكم الساحة بذلك. مما تسبب في إحداث الفوضى داخل الملعب وتوقفها لدقائق بقرار من الحكم قبل استئنافها من جديد بخروج اللاعب”.

وكان الفريق البافاري قد اكتسح منافسه فرايبورغ برباعية ثمينة مقابل هدف وحيد، في منافسات الدوري الألماني للدرجة الممتازة.

ويتربع فريق بايرن ميونيخ على صدارة ترتيب الدوري الألماني ” البوندسليفا” لهذا الموسم .برصيد 66 نقطة، بفارق 9 نقاط عن الوصيف بوروسيا دورتموند الذي جاء في المركز الثاني برصيد 57 نقطة.

(المصدر: وطن + سكاي سبورت + تويتر)

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صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 3 أبريل، 2022آخر تحديث: 3 أبريل، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة فارس أبو شيحة

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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