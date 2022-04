فضيحة بايرن ميونيخ الفنية في المباراة أمام فرايبورغ تُوقعه في ورطة (صور)

طن – شهدت الدقائق الأخيرة على نهاية مباراة بايرن ميونيخ وفرايبورغ، فضيحة فنية بعد ظهور 12 لاعباً للفريق البافاري داخل أرضية الملعب، ليتوقف على إثرها المباراة لبضع دقائق قبل استئنافها من جديد بقرار من حكم اللقاء في منافسات الدوري الألماني.

وتوقفت المباراة لعدة دقائق بقرار من حكم المباراة قبل نهاية الوقت الأصلي، حيث دار نقاشات مع الحكم وأحد مساعديه وكذلك أحد أفراد الطاقم الفني لفريق لنادي البايرن.

كما وأعلن الحكم بعد التوقف المفاجئ للمباراة، قرار استئنافها من جديد، حيث قرر احتساب ثمانية دقائق كوقت بديل من أجل إنهاء اللقاء بين فريق بايرن ميونيخ وفرايبورغ.

وكشفت شبكة سكاي سبورت الألمانية، عن السر وراء توقف مباراة بايرن ميونيخ وفرايبورغ في منافسات الجولة ال28 من الدوري الألماني الممتاز، بأنه قد ظهر في الملعب 12 لاعباً للفريق البايرن لعدة ثوانٍ.

وبينت الشبكة الألمانية، بأن المدرب الألماني جوليان ناغلسمان المدير الفني لفريق البافاري قد أجرى تبديلين متتاليين في اللقاء أمام فرايبورغ، وهما مارسيل سابيتزر ونيكلاس سولي. كبديل عن اللاعبين كينغسلي كومان وكورينتين توليسو.

كما وأضافت، ” ظهر فريق البافاري بزيادة عددية داخل ملعب المباراة بعد نزول الثنائي، حيث أن كومان لم يخرج من أرضية ملعب المباراة، لتمر ثواني والفريق ب12 لاعباً. قبل أن يعلن الحكم إيقاف المباراة”.

وتابعت، ” الحكم الرابع المساعد هو من لاحظ هذا الأمر، حيث قام بإبلاغ حكم الساحة بذلك. مما تسبب في إحداث الفوضى داخل الملعب وتوقفها لدقائق بقرار من الحكم قبل استئنافها من جديد بخروج اللاعب”.

