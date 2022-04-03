باريس سان جيرمان سيعرقل مفاوضات برشلونة مع محمد صلاح لهذا السبب

وطن – أفادت صحيفة إسبانية بأن نادي باريس سان جيرمان، سيعرقل مفاوضات برشلونة في التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول وهداف الدوري الإنجليزي الممتاز خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة.

باريس وعرقلة مفاوضات برشلونة مع محمد صلاح

وذكرت صحيفة سبورت الإسبانية، بأن نادي برشلونة استفسر في الآونة الأخيرة عن موقف المصري محمد صلاح من القدوم إلى صفوف الفريق الكتالوني دون تقديم أي عرض رسمي حتى الآن.

أعطى محمد صلاح إشارات إلى #برشلونة برغبته الكاملة في التوقيع معهم هذا الصيف، والنادي الإسباني يرى بأن مبلغ 70 مليون يورو سيكون معقول جدًا للاعب المصري صحيفة (سبورت)#OneTwoPlat pic.twitter.com/nbBrPrMOYQ — ون تو | One Two (@OneTwoPlat) March 16, 2022

كما وأردفت الصحيفة، ” صلاح أعطى الموافقة في الانضمام إلى نادي برشلونة. مع إعجابه بأسلوب المدرب تشافي، إلا أن ظهور باريس سان جيرمان قد يعقد إتمام تلك الصفقة بنجاح”.

برشلونة وتحسين عرض صلاح

وأضافت الصحيفة الإسبانية، ” برشلونة يمكنه تحسين عرض التعاقد محمد صلاح إلى ناديه ليفربول، ولكن ليس مثل عرض باريس سان جيرمان”.

كما وأوضحت، بأن باريس سان جيرمان قد اتصل بالفعل بممثلي النجم المصري صلاح، من أجل تقديم عرض للاعب الصيف المقبل.

وضع برشلونة محمد صلاح كبديل لإيرلينج هالاند في حال فشل التعاقد معه وفقاً لـ"آس". 🔥 صلاح هو خيار مثالي للتعاقد معه خاصة أن سعره سيكون أقل من النرويجي الشاب الذي طلب وكيله مبلغ خرافي للموافقة على انتقاله للبارسا. انضمام الملك المصري لبرشلونة سيكلفهم من 60 إلى 70 مليون يورو. 💰 pic.twitter.com/aMaahQZQr4 — GOAL Arabia (@GoalAR) March 14, 2022

ورغم محاولات النادي الباريسي في إقناع كيليان مبابي بفكرة البقاء وتجديد عقده مع الفريق الفرنسي، إلا أن محمد صلاح سيكون الشخص البديل في حال رحل مبابي إلى ريال مدريد الصيف المقبل، من خلال تقديم عرض مغري للاعب لقطع أحلام برشلونة في التعاقد معه.

المفاوضات المتعثرة مع ليفربول

وفي سياق متصل، فقد كشف الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، بأن المفاوضات بين ليفربول وصلاح متوقفة منذ شهر ديسمبر العام الماضي وإلى الآن.

وتابع رومانو في تغريده نشرها عبر حسابه على منصة “تويتر”، ” صلاح يفكر في البقاء مع ليفربول، ولكن ليس بالظروف الحالية بشأن عقده. وهذا الأمر متوقفة على إدارة الريدز في تحسين عقد اللاعب”.

SPORT | أعلن ليفربول أن محمد صلاح غير قابل للانتقال. إنهم يفضلون خسارته مجاناً في عام 2023 قبل بيعه هذا الصيف. – يأمل برشلونة أن يتمكن اللاعب من الضغط من أجل صفقة محتملة، وأن يقبلها ليفربول. pic.twitter.com/vPI1bkcaIm — BARÇA (@BRC_ae) March 31, 2022

كما وانضم صلاح إلى صفوف فريق ليفربول في صيف عام 2017، قادماً من صفوف فريق روما الإيطالي في صفقة بلغت قيمتها 42 مليون يورو، بالإضافة إلى 8 ملايين أخرى ضمن بند المكافآت للاعب. وهذا ما جعله أغلى لاعب في نادي ليفربول والقارة الأفريقية السمراء.

وشارك هداف ليفربول صلاح في 37 مباراة هذا الموسم مع فريق ليفربول، استطاع من خلالها إحراز 28 هدفاً وصناعة 10 تمريرات حاسمة. وينتهي عقد محمد صلاح مع الريدز في صيف عام 2023.

(المصدر: وطن + سبورت + تويتر)

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