رياضة

باريس سان جيرمان سيعرقل مفاوضات برشلونة مع محمد صلاح لهذا السبب

صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 3 أبريل، 2022آخر تحديث: 3 أبريل، 2022
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مفاوضات برشلونة مع محمد صلاح وعرقلة باريس سان جيرمان watanserb.com
محمد صلاح نجم ليفربول وهداف الدوري الإنجليزي

وطن – أفادت صحيفة إسبانية بأن نادي باريس سان جيرمان، سيعرقل مفاوضات برشلونة في التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول وهداف الدوري الإنجليزي الممتاز خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة.

باريس وعرقلة مفاوضات برشلونة مع محمد صلاح

وذكرت صحيفة سبورت الإسبانية، بأن نادي برشلونة استفسر في الآونة الأخيرة عن موقف المصري محمد صلاح من القدوم إلى صفوف الفريق الكتالوني دون تقديم أي عرض رسمي حتى الآن.

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كما وأردفت الصحيفة، ” صلاح أعطى الموافقة في الانضمام إلى نادي برشلونة. مع إعجابه بأسلوب المدرب تشافي، إلا أن ظهور باريس سان جيرمان قد يعقد إتمام تلك الصفقة بنجاح”.

برشلونة وتحسين عرض صلاح

وأضافت الصحيفة الإسبانية، ” برشلونة يمكنه تحسين عرض التعاقد محمد صلاح إلى ناديه ليفربول، ولكن ليس مثل عرض باريس سان جيرمان”.

كما وأوضحت، بأن باريس سان جيرمان قد اتصل بالفعل بممثلي النجم المصري صلاح، من أجل تقديم عرض للاعب الصيف المقبل.

ورغم محاولات النادي الباريسي في إقناع كيليان مبابي بفكرة البقاء وتجديد عقده مع الفريق الفرنسي، إلا أن محمد صلاح سيكون الشخص البديل في حال رحل مبابي إلى ريال مدريد الصيف المقبل، من خلال تقديم عرض مغري للاعب لقطع أحلام برشلونة في التعاقد معه.

المفاوضات المتعثرة مع ليفربول

وفي سياق متصل، فقد كشف الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، بأن المفاوضات بين ليفربول وصلاح متوقفة منذ شهر ديسمبر العام الماضي وإلى الآن.

وتابع رومانو في تغريده نشرها عبر حسابه على منصة “تويتر”، ” صلاح يفكر في البقاء مع ليفربول، ولكن ليس بالظروف الحالية بشأن عقده. وهذا الأمر متوقفة على إدارة الريدز في تحسين عقد اللاعب”.

كما وانضم صلاح إلى صفوف فريق ليفربول في صيف عام 2017، قادماً من صفوف فريق روما الإيطالي في صفقة بلغت قيمتها 42 مليون يورو، بالإضافة إلى 8 ملايين أخرى ضمن بند المكافآت للاعب. وهذا ما جعله أغلى لاعب في نادي ليفربول والقارة الأفريقية السمراء.

وشارك هداف ليفربول صلاح في 37 مباراة هذا الموسم مع فريق ليفربول، استطاع من خلالها إحراز 28 هدفاً وصناعة 10 تمريرات حاسمة. وينتهي عقد محمد صلاح مع الريدز في صيف عام 2023.

(المصدر: وطن + سبورت + تويتر)

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صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 3 أبريل، 2022آخر تحديث: 3 أبريل، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة فارس أبو شيحة

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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