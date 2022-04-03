وطن – نشر موقع “ميدل ايست اي” البريطانيّ، مقالاً لأستاذ العلاقات الدولية بجامعة كوين ماري بلندن، كريستوفر فيليبس، بعنوان “الحرب الروسية الأوكرانية: لماذا لن يتخذ قادة الشرق الأوسط موقفاً”.

وقال الكاتب إن موسكو ولا الحكومات الغربية لا تملك النفوذ اللازم لإجبار معظم عواصم المنطقة على الالتزام بخطها.

وأضاف متسائلاً: “لماذا تتجه معظم حكومات الشرق الأوسط إلى الحرب الروسية الأوكرانية؟. في حين أن سوريا، حليفة روسيا القوية، أيدت بشكل غير مفاجئ غزو الرئيس فلاديمير بوتين فإن الحكومات الإقليمية الأخرى كانت صامتة بشكل ملحوظ”.

وتابع: “باستثناء دمشق، وافق الجميع أو امتنعوا عن التصويت على قرار رمزي للجمعية العامة للأمم المتحدة يدعو إلى انسحاب روسيا. لكن لم ينضم أي منهم إلى الغرب في معاقبة موسكو”.

وقال: “هؤلاء ليسوا أعداء واشنطن فقط مثل إيران، لكنهم حلفاء قدامى مثل تركيا والسعودية والإمارات. حتى أن الأخيرين رفضا رفع إنتاج النفط لتحقيق الاستقرار في الأسعار المتزايدة بسبب الحرب”.

ما الذي يفسر هذا الحياد النسبي من الحرب الروسية الأوكرانية؟. يتساءل “فيليبس” في المقال

وقال: “أحد العوامل هو الجغرافيا السياسية. جادل البعض في حقيقة أن لا أحد (باستثناء سوريا) يؤيد تصرفات روسيا، على الرغم من سنواتها العديدة في استمالة حكومات الشرق الأوسط ، يشير إلى رفض موسكو. جادل آخرون بالعكس: إن عجز واشنطن عن إقناع الحلفاء الرئيسيين بالانقلاب على بوتين يظهر تراجع نفوذ الغرب في المنطقة”.

بحسب “فيليبس”: “كلاهما صحيح، لكن لا ينبغي المبالغة في أي منهما. تراجعت القوة النسبية الغربية، لكن الانسحاب الكامل أمر مستبعد للغاية”.

لا يزال الحلفاء الغربيون، وخاصة في الخليج، يؤسسون استراتيجياتهم الأمنية على افتراض أن الولايات المتحدة ستبقى في قواعدها المختلفة في المستقبل المنظور. حتى لو تضاءلت شهيتها للمغامرات والتدخلات العسكرية، مثل تلك الموجودة في العراق وليبيا.

قد يجعل الانحدار النسبي للغرب حلفاءه أكثر استعدادًا لتحدي الهيمنة السابقة. لكنهم حريصون على عدم المبالغة في ذلك.

الاعتبارات الأيديولوجية

وبالمثل، من المرجح أن تظل روسيا لاعباً في الشرق الأوسط لبعض الوقت ما لم تحدث كارثة في أوكرانيا قد تؤدي إلى عزل بوتين.

لكن الاستثمار الروسي في المنطقة متواضع ويتضاءل أمام الوجود الأمريكي. ويقتصر على عدد قليل من القواعد في سوريا وتعزيز العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل ومصر وإيران وتركيا والخليج.

ليس من المنطقي إذن أن تنقلب هذه الحكومات على بوتين أو تدعمه بالكامل.

لكن المخاوف الجيوسياسية ليست سوى تفسير جزئي.

هناك أيضًا أمور إقليمية تلعب دورها، حيث ترى العديد من حكومات الشرق الأوسط أن الأزمة الأوكرانية فرصة للاستفادة منها.

تتوقع الرياض، على سبيل المثال، أن يتراجع الرئيس الأمريكي جو بايدن عن انتقاداته لولي العهد الأمير محمد بن سلمان وأن يزيد الدعم لموقفه في اليمن قبل التفكير في زيادة إنتاج النفط.

وبالمثل، أثبتت الإمارات استعدادها لزيادة الإنتاج فقط بعد أن وعدت الولايات المتحدة بمزيد من الدعم الدفاعي في صراعها مع الحوثيين.

من ناحية أخرى، تشعر إيران بالقلق من أن التدهور في العلاقات الروسية الأمريكية سيعرقل إعادة التفاوض بشأن الاتفاق النووي، وربما يخفف من موقفها المعتاد الموالي لروسيا.

هناك عنصر أيديولوجي أيضًا. بالنسبة للبعض، فإن العداء الطويل الأمد لأمريكا قد أدى إلى التعاطف مع روسيا، مما دفع الجزائر والعراق وإيران إلى الامتناع عن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة.

بالنسبة للآخرين، هناك تضامن استبدادي هادئ مع بوتين.

صاغ القادة الغربيون حرب أوكرانيا على أنها حرب ديمقراطية ضد الاستبداد. لكن ، بالطبع ، معظم حكومات الشرق الأوسط هي الأخيرة، التي عارضت بنشاط انتشار الديمقراطية في منطقتهم على مدى العقد الماضي.

قد لا يدفعهم ذلك إلى رسم حرف “Z” على دباباتهم. لكنه قد يثير بعض التناقض بشأن احتمالية تحقيق نصر حاسم لأوكرانيا باسم الديمقراطية.

انتهاك السيادة

يرتبط بهذا موضوع سيادة الدولة. كان غزو بوتين على نطاق لم يسبق له مثيل منذ عقود ، لكن تبريره للصراع مألوف: الدفاع عن حق التدخل في دولة مجاورة يُنظر إليها على أنها تهديد.

الحكومات الغربية نفاق إلى حد ما لإدانتها انتهاك موسكو للسيادة الأوكرانية، بالنظر إلى أنها فعلت ذلك بنفسها بانتظام في مختلف المسارح.

ومع ذلك، فإن التدخل العسكري في الدول المجاورة هو خيار سياسي مفضل في الشرق الأوسط، حيث انغمست كل من تركيا وإيران وإسرائيل والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في العام الماضي وحده.

قد ترى بعض هذه الحكومات إدانة الغرب لبوتين على أنها عادلة ونفاق، وتأمل ألا تؤدي الحرب إلى أي عوائق أمام انتهاكاتها المستقبلية للسيادة.

بمراجعة أسباب الحياد هذه، من المدهش من نواح كثيرة أن الغرب توقع أي شيء آخر من حكومات الشرق الأوسط.

المصالح المختلفة للاعبين الإقليميين ببساطة لا تتوافق مع الغرب أو مع روسيا، باستثناء سوريا.

ولا تملك روسيا أو الحكومات الغربية النفوذ لإجبار معظم عواصم الشرق الأوسط على الالتزام بخطها مما يجعل الجلوس على السياج الذي شوهد حتى الآن النتيجة الأكثر ترجيحًا.

قد تتغير هذه المواقف إذا وجدت روسيا، أو على الأرجح الولايات المتحدة ، طرقًا جديدة لإقناع حلفائها بالابتعاد عن السياج – لكن هذا لن يأتي بثمن بخس. لذلك، قد ينتهي الحياد الدقيق بمكافأة بعض اللاعبين في الشرق الأوسط.

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